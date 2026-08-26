Joel Pohjanpalon elämäkerta ilmestyy Italiassa

Edizioni Kalós on vuonna 1898 perustettu Palermossa toimiva kustantamo. Kirjan suunniteltu julkaisuaika on alkuvuodesta 2027.

Jolle – Il doge ilmestyi Suomessa Tammen kustantamana elokuussa 2025. Kirjassa selviää, että tie maailman kilpailluimman urheilulajin huipulle ja perinteisen italialaisseuran tähtipelaajaksi vaatii äärimmäistä määrätietoisuutta ja suomalaiselle harvinaista karismaa.

Ari Virtanen on Sanoman palkittu urheilutoimittaja. Hän on työssään seurannut Joel Pohjanpalon uraa siitä lähtien, kun Pohjanpalo lähti HJK:sta Saksaan 2013.

”Jolle-kirjan julkaiseminen italiaksi kertoo paljon siitä, millaisen suosioon Joel Pohjanpalo on noussut Italiassa ja etenkin Sisiliassa. Suomesta käsin sitä on vaikea täysin ymmärtääkään”, Virtanen luonnehtii.

Palermolainen kustantamo tavoittanee julkaisullaan hyvin Palermo FC:n kannattajakunnan. ”Palermo on Helsingin kokoinen kaupunki asukasluvultaan, ja siellä Pohjanpalo on suuri tähti. Samaan aikaan Palermo FC on sarjatasoaan suurempi seura, jolla on sisilialaisia faneja ympäri Italiaa. Pohjanpalon kertoman mukaan häntä pysäytellään usein lentokentillä eri puolilla Italiaa. Se on mielestäni suomalaiselle jalkapallolle hieno asia, että suomalainen hyökkääjä on saanut suuren suosion perinteikkäässä seurassa”, Pohjanpalon uraa Italiassa läheltä seurannut Virtanen kertoo.

Joel Pohjanpalo on luonnollisesti hankkeesta erittäin iloinen: ”Upea homma, että päästään kääntämään kirja italiaksi ja saadaan se myös italialaisten lukijoiden saataville. En olisi koskaan uskonut, että kirjani kiinnostaa niin paljon, että se käännetään toiselle kielelle. Erittäin innoissani tästä!”

Italialaiskustantajan pyynnöstä Ari Virtanen kirjoitti kirjaan yhden lisäluvun, joka kertoo Pohjanpalon viimeisimmästä kaudesta Palermossa. ”Sekin päättyi pettymykseen, kun Pohjanpalon, Palermo FC:n ja sen kaikkien fanien toivomaa nousua ei tullut. Nyt alkaa Pohjanpalon ja Palermon uusi urakka kohti Serie A:ta, ja sitä on mielenkiintoista seurata”, Virtanen kertoo.

Lisätiedot:

Toomas Aasmäe

Senior Literary Agent

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