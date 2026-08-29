Minja Koskela: Vasemmistoliitto jättää kirjallisen kysymyksen Suomen ja Israelin puolustusyhteistyöhön liittyvästä pöytäkirjasta
29.8.2026 11:11:18 EEST | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustajat jättävät hallitukselle yhteisen kirjallisen kysymyksen selvittääkseen, ketkä ovat olleet tietoisia Suomen ja Israelin välisen pöytäkirjan allekirjoittamisesta.
Ylen uutisen mukaan Suomi on Gazan kansanmurhan jo alettua allekirjoittanut Israelin kanssa pöytäkirjan, joka varmistaa sotatuotteiden tutkimusta, kehittämistä ja hankintatoimintaa koskevan yhteistyön Suomen ja Israelin välillä. Asia ei ole tullut julkisuuteen, koska puolustusministeriö ei ole tiedottanut siitä mitään.
– Hiljaisuus ei yllätä, koska valittu linja on sietämättömän häpeällinen, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo.
Koskelan mukaan tilanteessa on useita raskauttavia seikkoja.
– Ensimmäinen on totta kai se, että kansanmurhaa suorittavan valtion kanssa ei tehdä asekauppaa tai puolustusyhteistyötä, piste. Lisäksi on käsittämätöntä, että aloitteen pöytäkirjan jatkamiseen oli tehnyt Suomi, ja että pöytäkirja solmittiin kymmeneksi vuodeksi aikaisempien viiden vuoden syklien sijaan, Koskela sanoo.
Israelin puolustusministeriön edustaja on Ylen mukaan todennut, että ”Suomi on Israelin portti Naton ja Euroopan markkinoille”.
– Tämä on valtava häpeä Suomelle ja erityisesti Suomen hallitukselle, Koskela tiivistää.
Koskelan mukaan pääministeri Orpo ja ulkoministeri Valtonen ovat antaneet ymmärtää, että Suomi pyrkii kaikin keinoin lopettamaan kansanmurhan. Orpo on monessa yhteydessä todennut, että: ”Suomi tekee kaikkensa”, ja Valtonen, että: ”Suomi ei käytännössä käy minkäänlaista kauppaa Israelin kanssa”.
– Molemmat näistä lausunnoista on annettu sen jälkeen, kun pöytäkirja sotatuotteiden tutkimus-, kehitys- ja hankintatoimintaa oli jo allekirjoitettu. Tämä asettaa lausunnot kyseenalaisiksi. Lisäksi herää kysymys, onko hallitus kommunikoinut asiasta sisäisesti lainkaan, vai onko Häkkänen toiminut omin päin, Koskela sanoo.
– Koska asiasta herää monia vakavia kysymyksiä, olemme vasemmistoliiton kansanedustajien kanssa jättämässä aiheesta yhteisen kirjallisen kysymyksen selvittääksemme, ketkä ovat olleet tietoisia pöytäkirjan allekirjoittamisesta ja mitä Suomi aikoo tehdä asekaupan lopettamiseksi Israelin kanssa sekä kansanmurhan pysäyttämiseksi Gazassa, Koskela sanoo.
Yhteyshenkilöt
Minja Koskelakansanedustaja, vasemmistoliiton puheenjohtajaPuh:050 549 9632minja.koskela@eduskunta.fi
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