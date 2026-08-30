Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 30.8.2026

VESILIIKENNEONNETTOMUUS, JUURIKKASAARI, JYVÄSKYLÄ

Säynätsalossa Juurikkasaaren edustalla karille ajaneen noin 8-metrisen moottoriveneen hinausta rantaan valmistellaan yhteistyössä pelastuslaitoksen ja järvipelastajien kesken. Aluksessa olleet kolme henkilöä on tuotu rantaan pelastuslaitoksen toimesta. He eivät loukkaantuneet karille ajossa.

Alukseen tuli karille ajon yhteydessä vaurio, jonka johdosta siihen alkoi vuotamaan vettä. Alus on kuitenkin saatu pysymään pinnalla pumppaamalla vettä pois.

Rantaan tuonnin lisäksi pelastuslaitos torjuu vaurioituneesta aluksesta aiheutunutta pientä öljyvahinkoa järvellä, sillä siitä on päässyt vuotamaan hieman polttoainetta.

Kohteessa työskentelee kaksi pelastuslaitoksen ja kaksi järvipelastajien alusta.