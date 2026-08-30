Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
30.8.2026 17:09:26 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 30.8.2026
VESILIIKENNEONNETTOMUUS, JUURIKKASAARI, JYVÄSKYLÄ
Säynätsalossa Juurikkasaaren edustalla karille ajaneen noin 8-metrisen moottoriveneen hinausta rantaan valmistellaan yhteistyössä pelastuslaitoksen ja järvipelastajien kesken. Aluksessa olleet kolme henkilöä on tuotu rantaan pelastuslaitoksen toimesta. He eivät loukkaantuneet karille ajossa.
Alukseen tuli karille ajon yhteydessä vaurio, jonka johdosta siihen alkoi vuotamaan vettä. Alus on kuitenkin saatu pysymään pinnalla pumppaamalla vettä pois.
Rantaan tuonnin lisäksi pelastuslaitos torjuu vaurioituneesta aluksesta aiheutunutta pientä öljyvahinkoa järvellä, sillä siitä on päässyt vuotamaan hieman polttoainetta.
Kohteessa työskentelee kaksi pelastuslaitoksen ja kaksi järvipelastajien alusta.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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