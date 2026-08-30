Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

30.8.2026 23:19:20 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 30.8.2026

MUU TULIPALO, PUPUHUHDANTIE, JYVÄSKYLÄ

Irrallinen litiumakku oli syttynyt toistaiseksi tuntemattomasta syystä palamaan sunnuntai-iltana Pupuhuhdantiellä Jyväskylässä ulkoalueella.

Pelastuslaitos sammutti palon yhden yksikön toimin. Palo ei aiheuttanut henkilövahinkoja eikä palo levinnyt akusta muualle.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote30.8.2026 17:09:26 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 30.8.2026 VESILIIKENNEONNETTOMUUS, JUURIKKASAARI, JYVÄSKYLÄ Säynätsalossa Juurikkasaaren edustalla karille ajaneen noin 8-metrisen moottoriveneen hinausta rantaan valmistellaan yhteistyössä pelastuslaitoksen ja järvipelastajien kesken. Aluksessa olleet kolme henkilöä on tuotu rantaan pelastuslaitoksen toimesta. He eivät loukkaantuneet karille ajossa. Alukseen tuli karille ajon yhteydessä vaurio, jonka johdosta siihen alkoi vuotamaan vettä. Alus on kuitenkin saatu pysymään pinnalla pumppaamalla vettä pois. Rantaan tuonnin lisäksi pelastuslaitos torjuu vaurioituneesta aluksesta aiheutunutta pientä öljyvahinkoa järvellä, sillä siitä on päässyt vuotamaan hieman polttoainetta. Kohteessa työskentelee kaksi pelastuslaitoksen ja kaksi järvipelastajien alusta.

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