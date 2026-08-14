GRK on valittu toteuttamaan sähköasemahanke Kalkkimaan energiapuistoon Tornioon
11.9.2026 10:05:00 EEST | GRK Infra Oyj | Tiedote
GRK on solminut Oomi Solar Oy:n kanssa sopimuksen Kalkkimaan energiapuiston 110/33 kV sähköaseman toteuttamisesta Tornioon. Solar Polar Oy:n toimii energiapuiston tilaajana ja Oomi Solar pääurakoitsijana. Sähköasemahanke toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkana ja sen arvo GRK:lle on noin 1,4 miljoonaa euroa. Projekti käynnistyy suunnittelulla loppuvuodesta 2026, ja sen arvioidaan valmistuvan alkuvuonna 2028.
Urakka kattaa Kalkkimaan energiapuiston 110/33 kV sähköaseman suunnittelun, toimituksen, asennuksen, rakentamisen sekä käyttöönoton. GRK vastaa hankkeessa kokonaisuudessaan sähköaseman toteutuksesta 110 kV:n linjaliitynnästä 33 kV:n kojeiston lähtöliittimiin saakka.
”On hienoa päästä toteuttamaan tätä kohdetta Oomi Solarille. Yhteistyö tilaajan kanssa on lähtenyt liikkeelle erinomaisesti jo projektin alkuvaiheessa, ja uskomme aktiivisen vuorovaikutuksen luovan vahvan perustan hankkeen onnistuneelle toteutukselle. Odotamme innolla rakennusvaiheen käynnistymistä sekä yhteistyötä Kalkkimaan energiapuiston rakentamiseen osallistuvien muiden toimijoiden kanssa”, sanoo GRK:n projektipäällikkö Antti Toppinen.
Maatöiden on arvioitu alkavan alkukesällä 2027, minkä jälkeen rakentaminen etenee kesän ja syksyn aikana. Sähköaseman käyttöönotto tapahtuu loppuvuodesta 2027, ja kohteen luovutus tilaajalle on arvioitu helmikuun 2028 loppuun mennessä.
Kalkkimaan energiapuiston sähköasema on keskeinen osa energiapuiston kokonaisuutta. Hankkeen toteutuksessa korostuvat eri rakennusvaiheiden yhteensovittaminen muun energiapuistorakentamisen kanssa, huolellinen aikataulujen hallinta sekä komponenttien toimitusaikojen ennakointi.
”Kalkkimaan energiapuisto on Oomi Solarille merkittävä hanke, joka tukee uusiutuvan energiantuotannon kasvua Suomessa ja vahvistaa asemaamme suurten energiainvestointien kehittäjänä sekä toteuttajana. Sähköasemalla on keskeinen rooli koko energiapuiston toteutuksessa, ja olemme tyytyväisiä saadessamme GRK:n kokeneen projektitiimin mukaan varmistamaan hankkeen onnistuneen läpiviennin", kertoo Oomi Solarin Projektipäällikkö Harri Saapunki.
Yhteyshenkilöt
Janne KananenLiiketoimintajohtaja, energia- ja sähkörakentaminenPuh:+358 40 631 8181janne.kananen@grk.fi
GRK
GRK suunnittelee, korjaa ja rakentaa teitä, väyliä, raiteita ja siltoja, jotta arki sujuu, ihmiset kohtaavat ja syntyy kestävämpi tulevaisuus. GRK:n osaamista on myös sähköverkkorakentaminen ja ympäristöteknologia. Toimimme Suomessa, Ruotsissa ja Virossa noin 1 200 ammattilaisen voimin. GRK:n ydinosaamiseen kuuluvat monipuolisten infrarakennushankkeiden toteutus, suurten ja pienten hankkeiden projektinjohto sekä laaja-alainen rataosaaminen. GRK tarjoaa palvelut suunnittelusta rakentamiseen ja kunnossapitoon.
Asiakkaitamme ovat valtionhallinto, kunnat ja kaupungit sekä yksityinen sektori. GRK toimii useissa projekteissa yhteistyössä infra-alan muiden yritysten kanssa.
GRK-konserniin kuuluvat emoyhtiö GRK Infra Oyj:n lisäksi maayhtiöt jokaisessa toimintamaassa: Suomessa GRK Suomi Oy, Keski-Suomen Betonirakenne Oy ja KSBR Rent Oy, Virossa GRK Eesti AS ja A-Kaabel OÜ sekä Ruotsissa GRK Sverige AB ja KSBR Sverige AB. Emoyhtiö GRK Infra Oyj vastaa konsernin hallinnosta ja rahoituksesta. Maayhtiöt harjoittavat konsernin operatiivista toimintaa.
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