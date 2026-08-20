POWER siirtyy Kuopiossa uudelle kauppapaikalle – uusi myymälä avataan 17.9.2026

Elektroniikkaketju POWER avaa Kuopioon uuden myymälän torstaina 17.9. klo 8 osoitteessa Tehdaskatu 6. Nykyinen Kuopion myymälä sulki ovensa lauantaina 29.8., ja toiminta siirtyy uudelle, aiempaa vilkkaammalle kauppapaikalle. Kyseessä on uusi liikekiinteistö, johon tulee POWERin lisäksi kolme muutakin toimijaa. Uusi myymälä on kooltaan yli 2000 m2, mikä on yli 10 % aiempaa suurempi. Asiakkaille muutos näkyy entistä laajempana valikoimana ja tilana, jossa tuotteisiin pystyy tutustumaan aiempaa paremmin.

Uusi myymälä suunniteltu täysin POWERin omista lähtökohdista

Uuden myymälän pohjaratkaisu on suunniteltu alusta asti POWERin tarpeisiin. Tämä näkyy ennen kaikkea siinä, mitä asiakas myymälässä kohtaa: aiempaa laajemman valikoiman, josta valtaosa on fyysisesti esillä myymälässä, ja esillepanoratkaisut, jotka mahdollistavat tuotteiden testaamisen rauhassa ennen ostopäätöksen tekemistä.

”Kodinelektroniikassa ostopäätös syntyy edelleen usein siinä hetkessä, kun tuote on käsissä. Haluamme tarjota asiakkaillemme olosuhteet, joissa he pääsevät tutustumaan tuotteisiin ja vertailemaan eri vaihtoehtoja huolellisesti, ennen ostopäätöksen tekemistä. Tämä parantaa sekä asiakaskokemusta, että meidän myyjien mahdollisuutta erinomaisen asiakaspalvelun tarjoamiseen”, sanoo POWER Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluoto.

POWER arvioi uuden kauppapaikan kasvattavan Kuopion myyntiä merkittävästi tulevaisuudessa, ja toteutuessaan se loisi myös edellytyksiä aiempaa suuremmalle henkilöstömäärälle myymälässä.

Avajaiset torstaina 17.9. klo 8

Avajaispäivänä on luvassa poikkeuksellisen kovia tarjouksia kaikissa tuotekategorioissa. POWER varautuu avajaisviikon aikana useisiin tuhansiin asiakkaisiin, muun muassa erikseen pystytettävällä kassateltalla. Odotukset perustuvat aiempiin suuravajaisiin - esimerkiksi keväällä 2026 avatun Lahden myymälän avajaispäivä keräsi paikalle tuhansia asiakkaita.

”Avajaistarjouksemme tulevat olemaan todella kovia, ja uskomme niiden tuovan paikalle useita tuhansia kuopiolaisia ja lähipaikkakuntalaisia. Aiemmat avajaisemme ovat osoittaneet, että kun kauppapaikka, tarjoukset ja avajaisten järjestelyt ovat kunnossa, ihmiset lähtevät liikkeelle. Varaudumme siihen, että aamulla on jonoa”, Saviluoto kertoo.

Aikataulu:

Nykyinen POWER Kuopion myymälä sulki ovensa 29.8.2026.

Uusi myymälä avataan asiakkaille torstaina 17.9.2026 klo 8.

Avajaistarjoukset ovat voimassa avajaispäivästä alkaen

Lisätietoja medialle

Juha-Mikko Saviluoto, toimitusjohtaja, POWER Finland Oy

Sähköposti: juha-mikko.saviluoto@power.fi

Puhelinnumero: 040 047 3378