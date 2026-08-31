Jyväskylän keskustassa testataan väestöhälytintä torstaina 3.9. klo 12
31.8.2026 10:58:50 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Testaus on osa Panssariprikaatin johtamaa paikallispuolustusharjoitusta. Testausääni on tasainen ääni, joka kestää seitsemän sekuntia. Testaus ei aiheuta asukkaille toimenpiteitä.
Jyväskylän keskustassa tehdään väestöhälyttimen koesoitto osana Panssariprikaatin johtamaa Mighty Stronghold 26 -paikallispuolustusharjoitusta. Soitto tehdään torstaina 3.9. klo 12. Itse harjoitus on käynnissä 29.8.–4.9.2026.
– Keski-Suomen pelastuslaitos on mukana paikallispuolustusharjoituksessa. Osana harjoitusta testaamme käytössämme olevia väestön varoittamisen keinoja. Väestön varoittaminen on yksi pelastuslaitoksen lakisääteisistä tehtävistä, ja väestöhälyttimet ovat tositilanteessa nopea tapa varoittaa alueen väestöä uhkaavasta vaarasta, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitoksen valmiuspäällikkö Riku Lehtinen.
Koesoiton lisäksi testinä julkaistaan viranomaistiedote. Viranomaistiedote julkaistaan 112 Suomi -sovelluksessa ja pelastustoimen verkkosivuilla.
Tunnista testiääni ja yleinen vaaramerkki
Harjoituksessa soitetaan testiääni eli tasainen seitsemän sekunnin mittainen ääni. Todellisessa vaaratilanteessa soitetaan yleinen vaaramerkki. Se on yhden minuutin mittainen nouseva ja laskeva äänimerkki tai viranomaisen kuuluttama varoitus. Sekä nousevan että laskevan äänijakson pituus on seitsemän sekuntia. Vaara ohi -merkki on minuutin mittainen tasainen äänimerkki.
– Kun tositilanteessa yleinen vaaramerkki soi, suojaudu sisälle ja sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto. Vältä tarpeetonta internetin käyttöä, matkapuhelinviestien lähettämistä ja soittamista, jotta tärkeät viranomaisyhteydet eivät tukkeudu. Älä tiedustele hätänumerosta yleisen vaaramerkin syytä vaan seuraa radiossa, televisiossa ja viranomaisten verkkosivuilla annettavia ohjeita, Lehtinen opastaa.
Tavallisesti väestöhälyttimiä testataan joka kuukauden ensimmäinen maanantai kello 12. Tositilanteessa väestöhälyttimiä käytetään viranomaisen päätöksellä silloin, kun välitön vaara uhkaa alueen ihmisiä. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi vaarallisen savun tai kemikaalin leviäminen ympäristöön. Poikkeusoloissa väestöhälyttimiä käytetään myös aseellisen vaaran uhatessa.
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Yhteyshenkilöt
Riku Lehtinen, valmiuspäällikkö, p. 050 461 0307, riku.lehtinen(at)pelastustoimi.fi
Viestinnän yhteyshenkilö: Laura-Maija Suur-Askola, p. 040 357 5951, laura-maija.suur-askola(at)hyvaks.fi
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Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen. Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut asukkaillemme luotettavasti kaikissa tilanteissa.
Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta paranee. Rakennamme Keski-Suomen vetovoimaa ja hyvää arkea yhdessä muiden alueen toimijoiden kanssa. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
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