Oma Hämeen erikoissairaanhoidon asiakaspalvelun chat palvelee jatkossa arkisin kello 8–15

Laatua lautaselle -kampanja kannustaa tekemään pieniä, hyvinvointia tukevia ruokavalintoja 27.8.2026 09:31:08 EEST | Uutinen

Oma Hämeen somekanavilla käynnistyy syyskuussa Laatua lautaselle -hyvinvointikampanja. Kampanjan tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, mitä ravitsemuksellisesti laadukas ruoka tarkoittaa käytännössä. Laadukas ruokavalio ei tarkoita täydellisyyttä tai kalliita erikoistuotteita. Sen sijaan kampanja haluaa osoittaa, että terveyttä tukevia ruokavalintoja voi tehdä tavallisessa arjessa pienillä, mutta merkityksellisillä teoilla. Kampanjan asiantuntijana toimii Oma Hämeen ravitsemusterapeutti Jessica Sonko, joka kertoo käytännön esimerkkien avulla, miten esimerkiksi kuidun saantia, suolan käyttöä, kasvisten määrää ja rasvan laatua voi huomioida niin kaupassa asioidessa, ruokaa valmistettaessa kuin valmiita tuotteita valittaessakin. Tarve ravitsemustiedon lisäämiselle näkyy Sonkon mukaan myös hänen omassa työssään. – Moni ajattelee terveyttä edistävän syömisen olevan monimutkaista, vaikka se voi tarkoittaa esimerkiksi hedelmän lisäämistä päivään tai levitteen vaihtamista sydänystävälliseen