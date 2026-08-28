Oma Hämeen erikoissairaanhoidon asiakaspalvelun chat palvelee jatkossa arkisin kello 8–15
31.8.2026 11:23:51 EEST | Oma Häme | Uutinen
Muutoksella asiakaspalvelun resursseja kohdennetaan enemmän puhelinpalveluun.
Erikoissairaanhoidon keskitetyn asiakaspalvelun chatin palveluaika muuttui maanantaista 31. elokuuta alkaen. Chat palvelee jatkossa maanantaista perjantaihin kello 8–15. Muutoksella asiakaspalvelun resursseja kohdennetaan enemmän puhelinpalveluun.
Voit asioida myös puhelimitse
Chatin lisäksi yhteyden erikoissairaanhoidon keskitettyyn asiakaspalveluun saa puhelimitse numerosta 03 629 6262. Puhelinpalvelun aukioloajat eivät muutu, vaan puhelinpalvelu palvelee arkisin kello 7.30–16.30.
Keskitetty asiakaspalvelu auttaa esimerkiksi:
- ajanvarauksen muuttamisessa tai perumisessa
- lähetteisiin liittyvissä kysymyksissä
- jonotilanteen tiedusteluissa
- hoito-ohjeiden tarkentamisessa.
Palveluun kuuluvat erikoissairaanhoidon somaattiset poliklinikat sekä osa kuvantamisen ja tutkimusyksiköiden palveluista.
Näissä asioissa ota yhteyttä suoraan yksikköön
Keskitetty asiakaspalvelu ei palvele seuraavien yksiköiden tai palvelujen asioissa:
- Hämeenlinnan terveysasemilta tehtyjen kuvantamistutkimusten lähetteet
- Hattulan kuvantaminen (röntgen)
- Sydänsairaala
- äitiyspoliklinikka
- lapsettomuuspoliklinikka
- päiväsairaalat
- psykiatria
- kuulokeskus
- perusterveydenhuollon kuntoutus
- kuntoutusohjaus
- apuvälinekeskus
- Forssan munuaispoliklinikka.
Näissä asioissa ota yhteyttä suoraan kyseiseen yksikköön.
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Yhteyshenkilöt
Jenni YlisaariprojektipäällikköPuh:040 184 8756jenni.ylisaari@omahame.fi
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