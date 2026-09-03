Nostot medialle 14.–18.9.2026: Miten merimetsokanta kehittyi? Jo 91 kuntaa haluaa lisätä kasviproteiinia ruokapalveluissaan, uusi opas kokoaa keinot
10.9.2026 13:55:31 EEST | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja.
Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Tiedote | Ma 14.9.
Vuoden 2026 merimetsoseurannan tulokset julkaistaan
Vuosittainen merimetsoseuranta tuottaa tietoa merimetson pesimäkannan koosta ja alueellisesta jakautumisesta Suomessa. Tulokset perustuvat merimetsoyhdyskunnissa tehtäviin pesälaskentoihin. Aiempina vuosina merimetson pesimäkanta kasvoi 2023 ja 2024 mutta tasaantui vuonna 2025.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi
Uutinen, webinaari, opas, ja raportti | Ti 15.9.
Jo 91 kuntaa tavoittelee kasviproteiinien lisäämistä ruokapalveluissaan
Samaan aikaan ruokailijoiden mieltymykset ovat muutoksen suurin este: 91 prosenttia ruokakyselyn kuntavastaajista piti niitä merkittävänä haasteena. Uusi kasviproteiiniopas kokoaa käytännön keinoja siihen, miten kasviproteiiniruoista tehdään maistuvampia ja ruokailijoille houkuttelevampia. Opas esitellään klo 14.30 alkavassa Hiilineutraali-webinaarissa Tavoitteista tarjottimelle – miten kasviproteiinit saadaan osaksi kuntien arkea? Oppaan rinnalla on laadittu raportti, jossa tarkastellaan laajemmin kasviproteiinien käytön nykytilaa, haasteita, ratkaisuja ja tukitarpeita kuntien ruokapalveluissa.
Uutinen julkaistaan osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi
Lue lisää ja osallistu osallistu webinaariin (hiilineutraalisuomi.fi)
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoissuunnittelija Venla Riekkinen, puh. 029 525 1942 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Tiedote | Pe 18.9.
Pohjois-Euroopan vanhojen metsien tunnistamiseen tarvitaan yhteinen tieteellinen perusta
Kansainvälinen tutkijaryhmä on julkaissut kokoavan katsauksen, joka tarjoaa tieteeseen perustuvat kriteerit Pohjois-Euroopan vanhojen metsien tunnistamiseksi. Julkaisu on tarkoitettu valtakuntien rajat ylittäväksi tueksi päättäjille ja viranomaisille, jotka toteuttavat EU:n komission vaatimusta tunnistaa ja suojella jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Jyväskylän yliopiston, Syken ja Luonnonvarakeskuksen yhteistiedote.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: projektipäällikkö Kimmo Syrjänen, puh. 029 525 1666 ja viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi
Muutokset mahdollisia.
Ystävällisin terveisin
Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki
Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).
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Yhteyshenkilöt
Mediapalvelu Suomen ympäristökeskuksessa
Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.
Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.
Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
0295 251 000
www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 700 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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Ensi vuonna yhä useampi ajoneuvo, työkone ja intermodaalikontti on tarkastettava F-kaasuvuotojen varalta3.9.2026 11:01:38 EEST | Tiedote
F-kaasuja sisältäviä kylmä- ja ilmastointilaitteita koskeva vuototarkastusvelvollisuus laajenee 12.3.2027. Laitteiden haltijoiden ja huoltoyritysten kannattaa varautua uusiin tarkastus- ja kirjanpitovaatimuksiin hyvissä ajoin.
Syken mediaviikko 31.8.–4.9.2026: Uusia ajoneuvoja F-kaasujen vuototarkastusten piiriin | Valokuvakilpailussa etsitään luonnon ja ihmisen hyvinvointia tukevia maisemia27.8.2026 13:45:59 EEST | Tiedote
Hei! Tässä tiedoksesi meillä Suomen ympäristökeskuksessa ensi viikolla ilmestyviä tiedotteita, uutisia, kampanjoita, blogeja ja uutiskirjeitä. Mukana myös tulevia tapahtumia ja webinaareja. Jakelemme mediakatsauksen torstaisin STT:n kautta. Koosteet löytyvät myös STT-uutishuoneesta, josta voit tilata kaikki Suomen ympäristökeskuksen tiedotteet.
Saaristomeren ekologisesti merkittävät vedenalaiset meriluontoalueet tunnistettu27.8.2026 08:59:15 EEST | Tiedote
Saaristomereltä on tunnistettu 46 ekologisesti merkittävää merialuetta. Kartoituksen tavoitteena on tukea meriluonnon suojelua ja luontoarvojen huomioimista alueidenkäytön suunnittelussa. Turku aikoo ottaa kartoituksen tiedot käyttöön kaupungin luonnonsuojelualueohjelman valmistelussa. Alueita esitellään tänään Turussa Itämeripäivän tapahtumassa.
Skärgårdshavets ekologiskt betydelsefulla undervattensområden har identifierats27.8.2026 08:55:00 EEST | Pressmeddelande
I Skärgårdshavet har 46 lokalt ekologiskt betydelsefulla havsområden identifierats. Syftet med kartläggningen är att stödja skyddet av havsnaturen och säkerställa att naturvärden beaktas i kommunernas och landskapets planering av områdesanvändningen. Åbo stad kommer att använda kartläggningsuppgifterna i beredningen av stadens program för naturskyddsområden. Områdena presenteras idag vid Östersjödagens evenemang i Åbo.
Färre ungar bland städernas vitkindade gäss än förra året24.8.2026 11:35:28 EEST | Pressmeddelande
Antalet vitkindade gäss som häckar i städerna förblev stabilt, men färre ungar observerades än förra året.
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