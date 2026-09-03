Nostot medialle 14.–18.9.2026: Miten merimetsokanta kehittyi? Jo 91 kuntaa haluaa lisätä kasviproteiinia ruokapalveluissaan, uusi opas kokoaa keinot

Tiedote | Ma 14.9.

Vuoden 2026 merimetsoseurannan tulokset julkaistaan

Vuosittainen merimetsoseuranta tuottaa tietoa merimetson pesimäkannan koosta ja alueellisesta jakautumisesta Suomessa. Tulokset perustuvat merimetsoyhdyskunnissa tehtäviin pesälaskentoihin. Aiempina vuosina merimetson pesimäkanta kasvoi 2023 ja 2024 mutta tasaantui vuonna 2025.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: viestintäasiantuntija Matti Lindholm, puh. 029 525 1380, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@syke.fi

Uutinen, webinaari, opas, ja raportti | Ti 15.9.

Jo 91 kuntaa tavoittelee kasviproteiinien lisäämistä ruokapalveluissaan

Samaan aikaan ruokailijoiden mieltymykset ovat muutoksen suurin este: 91 prosenttia ruokakyselyn kuntavastaajista piti niitä merkittävänä haasteena. Uusi kasviproteiiniopas kokoaa käytännön keinoja siihen, miten kasviproteiiniruoista tehdään maistuvampia ja ruokailijoille houkuttelevampia. Opas esitellään klo 14.30 alkavassa Hiilineutraali-webinaarissa Tavoitteista tarjottimelle – miten kasviproteiinit saadaan osaksi kuntien arkea? Oppaan rinnalla on laadittu raportti, jossa tarkastellaan laajemmin kasviproteiinien käytön nykytilaa, haasteita, ratkaisuja ja tukitarpeita kuntien ruokapalveluissa.

Uutinen julkaistaan osoitteessa hiilineutraalisuomi.fi

Lue lisää ja osallistu osallistu webinaariin (hiilineutraalisuomi.fi)

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: erikoissuunnittelija Venla Riekkinen, puh. 029 525 1942 ja viestintäasiantuntija Sini Harvo, puh. 029 525 2427, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Tiedote | Pe 18.9.

Pohjois-Euroopan vanhojen metsien tunnistamiseen tarvitaan yhteinen tieteellinen perusta

Kansainvälinen tutkijaryhmä on julkaissut kokoavan katsauksen, joka tarjoaa tieteeseen perustuvat kriteerit Pohjois-Euroopan vanhojen metsien tunnistamiseksi. Julkaisu on tarkoitettu valtakuntien rajat ylittäväksi tueksi päättäjille ja viranomaisille, jotka toteuttavat EU:n komission vaatimusta tunnistaa ja suojella jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät. Jyväskylän yliopiston, Syken ja Luonnonvarakeskuksen yhteistiedote.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt: projektipäällikkö Kimmo Syrjänen, puh. 029 525 1666 ja viestintäpäällikkö Aino Laine, puh. 029 525 2138, sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@syke.fi

Muutokset mahdollisia.

Ystävällisin terveisin

Suomen ympäristökeskuksen viestinnän ja markkinoinnin väki

Ps. Mikäli et halua näitä viestejä enää jatkossa, laitathan meiliä viestintäpäällikkö Aino Laineelle (etunimi.sukunimi@syke.fi).

Tilaa Syken tiedotteet sähköpostiisi (syke.fi)

Syken uutishuone