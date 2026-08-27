DNA:n elokuun 2026 myydyimmät puhelimet ja älykellot
1.9.2026 08:00:00 EEST | DNA Oyj | Tiedote
DNA:n elokuun kuluttajamyynnissä korostuivat Applen uusimmat iPhone 17 -sarjan puhelimet sekä koululaisten tarpeisiin hankitut edullisemmat Android-laitteet. Poikkeuksellisesti myydyimpien puhelinten listalla nähtiin laitteita vain kolmelta valmistajalta. Yritysasiakkaiden hankinnoissa suosituimpia olivat edelleen premium-luokan älypuhelimet ja kustannustehokkaat 5G-laitteet. Älykellojen puolella lasten kellopuhelimet jatkoivat vahvaa kasvuaan, ja ZTE K2 säilytti asemansa myydyimpänä laitteena jo viidettä kuukautta peräkkäin.
Elokuun kuluttaja-asiakkaiden myydyimpien puhelinten listaa hallitsi tuttuun tapaan Applen iPhone 17 -mallisto. Neljä viidestä myydyimmästä puhelimesta oli Applen laitteita, ja myös iPhone 16e säilytti vahvan asemansa kuluttajien suosikkina. Android-laitteista erityisesti Samsungin Galaxy A -sarjan mallit sekä Honorin edullisemmat vaihtoehdot kiinnostivat ostajia.
”Koulujen alku näkyy perinteisesti elokuussa puhelinkaupassa. Vaikka nuorimmille koululaisille hankitaan yhä useammin ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi laitteeksi kellopuhelin, näkyvät koulusesongin vaikutukset myös älypuhelimien myynnissä. Applen uusimmat iPhone-mallit vetävät vahvasti, mutta samalla erityisesti Samsungin ja Honorin edullisemmat Android-laitteet kiinnostavat perheitä, jotka etsivät hyvää vastinetta rahalle”, toteaa DNA:n laitemyynnin osastopäällikkö Jesse Kieksi.
Elokuun myydyimpien puhelinten listalla nähtiin poikkeuksellisesti laitteita vain kolmelta valmistajalta: Applelta, Samsungilta ja Honorilta. OnePlussan poistuminen uusien puhelinten myynnistä näkyy nyt ensimmäistä kertaa näin selvästi markkinan rakenteessa.
”Myydyimpien puhelinten joukossa on yleensä nähty laitteita useammilta valmistajilta, joten elokuun listaus on poikkeuksellinen. Se kertoo markkinan keskittymisestä sekä siitä, miten OnePlussan poistuminen uusmyynnistä näkyy nyt myyntitilastoissa. Samalla Applen asema on vahvistunut entisestään, mutta myös Samsung ja Honor ovat onnistuneet vastaamaan kuluttajien tarpeisiin erityisesti keskihintaisissa laitteissa”, Kieksi arvioi.
Käytettyjen puhelinten kysyntä jatkui vahvana myös elokuussa. DNA Vaihtokapulan myydyin käytetty puhelin oli ensimmäistä kertaa pitkään aikaan iPhone 15 5G, joka syrjäytti aiemmin kärkipaikkaa hallinneen iPhone 13 -mallin. Myydyimpien käytettyjen puhelinten listalla näkyi vahvasti iPhone 15 -malliston suosio, sillä listalle ylsivät iPhone 15, iPhone 15 Pro ja iPhone 15 Pro Max. Kehitys viittaa siihen, että käytettyjen mallien kysyntä siirtyy vähitellen kohti uudempia ja arvokkaampia premium-laitteita.
”Käytettyjen puhelinten markkina jatkaa kasvuaan, ja samalla kuluttajien kiinnostus kohdistuu yhä uudempaan laitekantaan. Aiemmin suosituimpia olivat selvästi vanhemmat mallit, mutta nyt kysyntää riittää myös käytetyille premium-laitteille. Samalla OnePlus on vakiinnuttanut asemansa käytettyjen puhelinten suosikkien joukossa brändin siirryttyä pois uusmyynnistä”, Kieksi kertoo.
Yritysasiakkaiden myydyimpien puhelinten lista jatkoi tuttua trendiä, jossa kysyntä jakautuu premium-luokan älypuhelinten ja kustannustehokkaiden 5G-laitteiden kesken. Kolme myydyintä laitetta olivat Applen iPhone 17 -sarjan malleja, mutta myös Samsungin Galaxy A -sarjan puhelimet sekä Honorin laitteet säilyttivät asemansa yritysasiakkaiden suosikkeina.
Yhä useampi yritys hankkii laitteensa palveluna, jolloin kuukausimaksu kattaa laitteen lisäksi erilaisia elinkaaripalveluita. Palveluun voidaan sisällyttää esimerkiksi huolto- ja tukipalvelut, koko sopimuskauden kattava laajennettu takuu sekä laitteiden tietoturvallinen ja vastuullinen kierrätys sopimuskauden päättyessä.
”Yritykset ovat yhä systemaattisempia laitehankinnoissaan ja suosivat ennakoitavia hankintamalleja. Tämä näkyy sekä premium-luokan älypuhelinten että kustannustehokkaiden 5G-laitteiden jatkuvana kysyntänä. Laitteiden hankkiminen palveluna kiinnostaa yrityksiä erityisesti nyt, kun kustannusten ennakoitavuus, tietoturva ja vastuullisuus ovat entistä tärkeämpiä päätöksenteossa”, sanoo DNA:n yritysliiketoiminnan viestintäratkaisuista vastaava johtaja Mari Eklund.
Älykellojen myynnissä koulujen alkaminen näkyi jälleen lasten kellopuhelimien vahvana kysyntänä. ZTE K2 säilytti asemansa myydyimpänä älykellona jo viidettä kuukautta peräkkäin, ja myös ZTE K2 Pro sekä MyFirst Fone M1 sijoittuivat myyntitilaston kärkipäähän.
Samsungin heinäkuun lopulla julkistamat älykellouutuudet herättivät puolestaan nopeasti kiinnostusta kuluttajien keskuudessa. Elokuun myydyimpien listalle ylsivät kaikki uudet Galaxy Watch9 -mallit sekä Galaxy Watch Ultra2. Lisäksi aktiivisuusrannekkeet ja liikuntaan painottuvat kellot säilyttivät vahvan asemansa kuluttajien suosiossa. Uutena tulokkaana listalle nousi myös DNA:n valikoimaan saapunut Polar Ignite 2.
”Kuluttajien kiinnostus älykelloihin jakautuu tällä hetkellä hyvin selvästi kahteen suuntaan. Toisaalta perheet hankkivat lapsille kellopuhelimia ensimmäiseksi laitteeksi, ja toisaalta aikuiset hakevat aktiivisuuden seurantaan ja hyvinvoinnin tueksi entistä monipuolisempia älykelloja ja aktiivisuusrannekkeita. Tämä näkyy hyvin myös elokuun myyntitilastoissa”, Kieksi sanoo.
Myydyimmät puhelimet elokuussa 2026
Kuluttaja-asiakkaat
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- Honor X5c Plus
- Samsung Galaxy A16
- Samsung Galaxy A57 5G
- Samsung Galaxy A37 5G
- Apple iPhone 17e 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Honor Magic8 Lite 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Samsung Galaxy A26 5G
Yritysasiakkaat
- Apple iPhone 17 Pro 5G
- Apple iPhone 17 5G
- Apple iPhone 17 Pro Max 5G
- Samsung Galaxy A17 5G
- Apple iPhone 16e 5G
- HONOR X5c Plus
- Samsung Galaxy A26 5G
- Samsung Galaxy A16 5G
- Samsung Galaxy A36 5G
- Samsung Galaxy S25 5G
- Apple iPhone 16 5G
- Apple iPhone 15 5G
- Samsung Galaxy S26 5G
- Samsung Galaxy S25 FE 5G
- HONOR MAGIC8 LITE 5G
Käytetyt puhelimet
- Apple iPhone 15 5G
- Apple iPhone 15 Pro 5G
- Apple iPhone 14 5G
- Apple iPhone 13 5G
- Samsung Galaxy S22 5G
- Apple iPhone 12 5G
- Apple iPhone 11
- OnePlus 10 Pro 5G
- Samsung Galaxy S24 5G
- Apple iPhone 15 Pro Max 5G
- Apple iPhone 12 Mini 5G
- OnePlus 11
- Apple iPhone 14 Pro 5G
- Samsung Galaxy A55 5G
- Apple iPhone 13 Pro 5G
Myydyimmät älykellot elokuussa 2026
- ZTE K2 lasten kellopuhelin
- ZTE K2 Pro lasten kellopuhelin
- Apple Watch Series 11 (GPS)
- Samsung Galaxy Fit3 -aktiivisuusranneke
- Huawei Band 11 Pro -aktiivisuusranneke
- HONOR Choice Watch 2i
- Apple Watch SE 3 (GPS)
- Garmin Venu 4
- MyFirst Fone M1 lasten kellopuhelin
- Samsung Galaxy watch Ultra2
- HONOR Watch 6
- Samsung Galaxy Watch9 eSIM
- Huawei Watch GT 6
- Polar Ignite 2
- Samsung Galaxy Watch9 BT
DNA julkaisee myydyimmät puhelimet ja älykellot -seurannan kuukausittain, aina kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä. Lisäksi DNA julkaisee myydyimmät tietokoneet -seurannan jokaisen kvartaalin lopussa samassa yhteydessä. Tiedot perustuvat DNA:n eri myyntikanavissa kerättäviin myyntilukuihin.
Lisätietoja medialle
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi
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Kuvat
DNA on yksi Suomen johtavista tietoliikenneyhtiöistä. Yhdessä katsomme turvallisempaan ja älykkäämpään tulevaisuuteen. Tarjoamme yhteydet, palvelut ja laitteet koteihin sekä töihin ja pidämme näin huolta yhteiskunnan digitalisaatiosta. Asiakkaamme ovat jo vuosien ajan olleet mobiilidatan käyttömäärissä maailman kärkijoukossa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Meidät on palkittu lukuisia kertoja erinomaisena työnantajana ja perheystävällisenä työpaikkana. Vuonna 2025 liikevaihtomme oli 1 128 miljoonaa euroa ja meillä työskentelee noin 1 600 henkilöä ympäri Suomea. DNA on osa Telenoria, joka on Pohjoismaiden johtava tietoliikenneyhtiö. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi, Facebookissa @DNA.fi, Instagramissa ja Threadsissa @dna_fi sekä LinkedInissä @DNA-Oyj.
DNA Kauppa on Suomen laajin matkapuhelimia ja muita mobiilipäätelaitteita sekä matkaviestinliittymiä myyvä ketju, johon kuuluu noin 60 myymälää. DNA Kaupan valikoimissa ovat myös tv- ja laajakaistapalvelut sekä niihin liittyvät päätelaitteet. Ketju on osa DNA-konsernia, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli 1 128 miljoonaa euroa. DNA:lla on noin 3,7 miljoonaa matkaviestin- ja kiinteiden verkkojen liittymäasiakkuutta. Lisätietoa osoitteessa www.dna.fi ja Facebookissa.
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