Perheille avautunut uusia palveluja Varha-sovellukseen

Sähköinen yhteydenottolomake varhaisiin perhepalveluihin koko Varhan alueella

Asiakkaan ei tarvitse itse tietää, onko perheneuvola, lapsiperheiden kotipalvelu vai ennaltaehkäisevä perhetyö se palvelu, mikä sopii hänen tilanteeseensa parhaiten. Ammattilaiset arvioivat yhteydenoton perusteella palvelutarpeen ja ohjaavat perheen oikean tuen piiriin.

Yhteydenottolomake löytyy Varha-sovelluksesta, jonne asiakas tunnistautuu vahvasti. Huoltaja voi täyttää lomakkeen lapsen puolesta asioiden. Varhan verkkosivuilla on lisäksi ns. anonyymi yhteydenottolomake, jonka myös ammattilainen voi täyttää perheen luvalla eikä vahvaa tunnistautumista tarvita.

Yhteydenotot otetaan käsittelyyn seitsemän (7) vuorokauden sisällä. Yhteydenotot tallennetaan asiakastietojärjestelmään ja tiedot käsitellään luottamuksellisesti voimassa olevien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Sähköinen yhteydenottokanava tekee palveluun hakeutumisesta sujuvampaa ja tukee perheiden oikea-aikaista avunsaantia.

– Se myös yhtenäistää toimintatapojamme koko Varhan alueella, selkeyttää asiakkaiden juuri hänelle sopivaan palveluun haketumista ja tukee varhaista tuen saantia, asiantuntija Taru Elo Lasten, nuorten ja perheiden digipalveluista toteaa.

Eropalveluohjaus tavoitettavissa Varha-sovelluksessa

Lapsiperheen ero koskettaa koko perhettä ja myös läheisiä. Eroja on monenlaisia, ja eroprosessin eri vaiheissa perheessä voivat olla pinnalla erilaiset asiat. Varhan eropalveluohjauksen kiireetön viestikanava avautuu Varha-sovelluksessa 1.9.2026. Uusi viestikanava löytyy Varha-sovelluksen Viestit-osiosta Sosiaalipalveluiden alta. Varha-sovelluksen viestipalvelussa voi ottaa yhteyttä, kun tarvitsee erotilanteeseen liittyviä ohjeita ja neuvoja. Eropalveluohjaajat vastaavat viesteihin 1–3 arkipäivän kuluessa.

Samalla päättyy varha.fi-verkkopalvelussa käytössä olleen perheoikeudellisten palveluiden chatin toiminta.

Ensimmäinen yhteys äitiysneuvolaan sähköisellä lomakkeella

Myös Varha-sovelluksen neuvolapalveluiden tarjonta on laajentunut. Äitiys- ja lastenneuvolan sekä ehkäisyneuvolan chatit palvelevat edelleen arkisin klo 9–15. Chatissa voi kysyä esimerkiksi neuvola-ajan varaamisesta tai siirtämisestä, raskauden alusta, vauvan imetyksestä, vauvan vatsavaivoihin, lapsen uneen tai ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Jos raskaustesti on ollut positiivinen, eikä aikaa ole vielä varattuna äitiysneuvolaan, ensimmäisen yhteyden voi ottaa Varha-sovelluksen lomakkeella. Lomake auttaa neuvolaa saamaan tarvittavat tiedot heti alkuvaiheessa. Kun lomake on lähetetty, neuvolan digipalveluiden terveydenhoitajat käsittelevät yhteydenoton. Tieto tulevasta puhelinajasta ilmoitetaan asiakkaalle Varha-sovelluksen viestillä 1–3 arkipäivän kuluessa.

Lisätiedot: varha.fi/varha-sovellus