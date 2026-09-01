Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lähiluonto kutsuu liikkeelle syyskuussa – kampanja kannustaa päijäthämäläisiä pysähtymään luonnon äärelle

Viestintäkampanjan tavoitteena on tuoda esiin ja innostaa alueen asukkaita löytämään itselleen mielekkään tavan nauttia lähiluonnon hyvää tekevästä vaikutuksesta. Kampanjan ydinviesti on yksinkertainen: hyvinvointia tukevia luontoympäristöjä voi löytyä lähempää ja helpommin kuin uskommekaan.



Kampanja näkyy erityisesti Päijät-Hämeen hyvinvointialueen ja alueen kuntien Facebook- ja Instagram-kanavilla.



Viestintäkampanja on Päijät-Hämeen asukkaita osallistava osuus Lahden kaupungin 8. syyskuuta järjestämään Luontofoorumi-tapahtumaan.



Luontofoorumi kokoaa kaupunkien, tiedeyhteisön ja elinkeinoelämän edustajat yhteen miettimään ratkaisuja luontopositiivisen tulevaisuuden rakentamiseksi. Luontofoorumiviikolla eri toimijat järjestävät alueella luontoaiheisia tapahtumia ja retkiä. Tapahtuman teemana ovat luonnon monimuotoisuus, ihmisten hyvinvointi ja alueen elinvoima.

Luonto tekee hyvää



Tutkimusten mukaan jo lyhytkin oleskelu luonnossa voi auttaa palautumaan arjen kuormituksesta, lievittää stressiä ja kohentaa mielialaa. Lähiluonto myös houkuttelee liikkumaan ja tekee elinympäristöstä viihtyisämmän.

Päijät-Hämeessä monella on lähiluonto aivan lähellä kotia, työpaikkaa tai oppilaitosta. Kampanja rohkaisee asukkaita hyödyntämään tätä vahvuutta arjessaan omien mahdollisuuksiensa mukaan. Luonnosta ja sen hyvinvointivaikutuksista voi nauttia pysähtymällä hetkeksi puiden äärelle, valitsemalla kävelyreitin viheralueen kautta tai viettämällä ulkona aikaa yhdessä läheisen kanssa.



Kampanja nostaa muun muassa esiin kansainvälisesti tunnetun 3-30-300-periaatteen, jonka mukaan jokaisen tulisi nähdä ikkunastaan vähintään kolme puuta, asuinalueella tulisi olla riittävästi puiden latvuspeittävyyttä ja laadukkaan viheralueen tulisi sijaita enintään 300 metrin päässä kodista.

Periaate muistuttaa siitä, että luonnon hyvinvointivaikutukset syntyvät ennen kaikkea silloin, kun luonto on helposti saavutettavissa osana jokapäiväistä elämää.



Sateenvarjona kymmenvuotinen yhteistyöohjelma

Luontofoorumi ja lähiluontokampanja kytkeytyvät seudulliseen Luontoaskel terveyteen –ohjelmaan, joka on Päijät-Hämeen hyvinvointialueen, Lahden kaupungin ja Lahden yliopistokeskuksen koordinoima Lahden seudun kymmenvuotinen terveys- ja ympäristöohjelma aina vuoteen 2032 saakka.



Ohjelma yhdistää Päijät-Hämeen alueen terveys- ja ympäristötavoitteet. Ohjelma edistää kestäviä elämäntapavalintoja hyvinvointia vahvistavilla palveluilla esimerkiksi päijäthämäläistä lähiluontoa hyödyntäen.

Päijäthämäläinen, jaa omia luontokokemuksiasi



Kampanja kannustaa päijäthämäläisiä jakamaan kampanjapostausten jatkeeksi luontokokemuksiaan kuvina, videoina ja teksteinä. Sometunnisteena voi käyttää #lähiluontokamppis tai #luontofoorumikamppis.



Lisätiedot:

viestintäkampanja: projektisuunnittelija Taru Pietilä, 044 482 4272, taru.pietila@paijatha.fi

Luontofoorumi: tapahtumasuunnittelija Saana Blåberg, p. 044 483 1759, luontofoorumi@lahti.fi