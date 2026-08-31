Vaasan kaupunki - Vasa stad

Liftin linjat 1, 4, 4V, 7, 7K ja 12 ajavat poikkeusreittiä syyskuussa

31.8.2026 13:55:27 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Korsholmanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksessä alkaa tiistaina 1.9.2026 Vaasan Veden työmaa. Työmaan aikana bussit eivät mahdu kääntymään Korsholmanpuistikolta keskustan suuntaan Raastuvankadulle, joten etelästä tulevat bussit oikaisevat Raastuvankadulle suoraan Hietalahdenkadulta.

Poikkeusreitti koskee Liftin linjoja 1, 4, 4V, 7, 7K ja 12, jotka liikennöivät etelästä päin. Keskustan suunnasta tullessaan bussit ajavat normaaleja reittejään.

Poikkeusreitit ovat voimassa neljä viikkoa eli 1.9. alkaen syyskuun loppuun saakka.

Muutokset päivitetään reittioppaaseen.

Kolme pysäkkiä poissa käytöstä

Poikkeusjärjestelyjen ajan linjat 1, 4, 4V, 7, 7K ja 12 eivät aja kolmen pysäkin kautta:

  • Hietalahdenkatu 11
  • Hietalahdenkatu 5 / Keskussairaala
  • Korsholmanpuistikko 6.

Muut Liftin linjat liikennöivät näillä pysäkeillä normaalisti.

Muuhun liikenteeseen ei suuria vaikutuksia

Korsholmanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksestä voi ajaa henkilöautolla myös työmaan aikana. Vasemmalle ei voi kääntyä mistään suunasta, mutta suoraan ja oikealle voi ajaa.

Töiden vuoksi risteyksen liikennevalot otetaan pois käytöstä.

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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.

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