Liftin linjat 1, 4, 4V, 7, 7K ja 12 ajavat poikkeusreittiä syyskuussa

Poikkeusreitti koskee Liftin linjoja 1, 4, 4V, 7, 7K ja 12, jotka liikennöivät etelästä päin. Keskustan suunnasta tullessaan bussit ajavat normaaleja reittejään.

Poikkeusreitit ovat voimassa neljä viikkoa eli 1.9. alkaen syyskuun loppuun saakka.

Muutokset päivitetään reittioppaaseen.

Kolme pysäkkiä poissa käytöstä

Poikkeusjärjestelyjen ajan linjat 1, 4, 4V, 7, 7K ja 12 eivät aja kolmen pysäkin kautta:

Hietalahdenkatu 11

Hietalahdenkatu 5 / Keskussairaala

Korsholmanpuistikko 6.

Muut Liftin linjat liikennöivät näillä pysäkeillä normaalisti.

Muuhun liikenteeseen ei suuria vaikutuksia

Korsholmanpuistikon ja Raastuvankadun risteyksestä voi ajaa henkilöautolla myös työmaan aikana. Vasemmalle ei voi kääntyä mistään suunasta, mutta suoraan ja oikealle voi ajaa.

Töiden vuoksi risteyksen liikennevalot otetaan pois käytöstä.