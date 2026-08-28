Riemastuttavia ensikirjoja perheen pienimmille
4.9.2026 13:36:30 EEST | Orava-kirjat | Tiedote
Orava-kirjojen syksy esittelee mainioita ensikirjoja vauvojen ja taaperoiden leikkihetkiin. Ensikirjojen lukeminen yhdessä pohjustaa lapsen elinikäistä suhdetta kirjoihin ja lukemiseen.
Ensikirjojen kirkkaat värit, selkeät kuvat ja erilaiset tunnusteltavat materiaalit kehittävät vauvan näkö- ja tuntoaistia. Kirjojen paksut pahvisivut, luukut ja huopaläpät harjoittavat lapsen hienomotoriikkaa. Kaiken lisäksi yhteiset lukutuokiot vanhempien kanssa tukevat kielen kehitystä ja tarjoavat vuorovaikutusta, läheisyyttä ja mukavaa aikaa kirjojen parissa.
Sam Lloydin Eläinkaverit-sarja on saanut jatkoa! Toiminnalliset ensikirjat sopivat touhukkaille taaperoille, jotka haluavat osallistua ja auttaa. Iloiset hahmot ja kestävät huopaläpät innostavat leikkimään.
Eläinkaverit Pelastustöissä esittelee kulkuneuvoja ja pelastajia työssään. Auta Paulia sammuttamaan tulipalo ja laske tikkaat kuljettaja Metten helikopterista!
Eläinkaverit Puistossa vie kesäiseen päivään leikkimään. Nappaa Eliaksen leija kiinni ja auta Suvia laittamaan hattu päähänsä!
Sam Lloyd on palkittu englantilainen lastenkirjailija ja kuvittaja.
Orava-kirjoilta on aiemmin ilmestynyt Eläinkaverit Sairaalassa (2026) ja Eläinkaverit Rakennustyömaalla (2026).
Eläinkaverit-sarjan kirjat ovat saatavilla kirjakaupoissa.
Numerojuna on Jonathan Emmettin kirjoittama ja Ingela P. Arrheniuksen kuvittama haitarikirja. Avaa kirja auki, kurkkaa luukkujen alle, lue ja laske – taittele kirja sitten takaisin kokoon ja leiki pyörillä kulkevalla junalla!
Kirja esittelee numerot hauskojen riimien ja vekkuleiden eläinhahmojen avulla. Menomatkalla opit laskemaan ja paluumatkalla matkustajat vaihtavat paikkaa – löydätkö ne kaikki?
Brittiläisen Jonathan Emmettin lastenkirjoja on käännetty yli 30 kielelle. Ruotsalaisen Ingela P. Arrheniuksen suloiset kuvitukset ovat tuttuja monista lastenkirjoista, leluista ja kodin tuotteista.
Numerojuna on saatavilla Prismoissa, prisma.fi:ssä ja Orava-kirjojen verkkokaupassa.
Maatilan eläimet on Axel Schefflerin veikeän värikäs taaperokirjojen sarja, jossa tutustutaan maatilan luonteikkaisiin eläinystäviin. Kulutusta kestävät pahvikirjat sopivat erityisen hyvin pieniin käsiin.
Pullea Possu rakastaa rapaa! Parasta mitä se tietää, on saada kieriskellä mutalammikossa. Vaan kuinka käy, kun sade huuhtoo mudan pois?
Lempeä Lehmä kaipaisi unta mutta maatilalla riittää ääntä ja vilskettä. Mistä löytyisi rauhaisa nukkumapaikka: hevostallista vai somasta sikolätistä?
Axel Scheffler on saksalainen kuvittaja ja animaattori, joka asuu Lontoossa. Hänet tunnetaan sympaattisista kuvituksistaan ja hahmoistaan, joista tunnetuimpiin kuuluu Pete ja Pulmu sekä Mörkyli.
Maatilan eläimet -kirjat ovat saatavilla kirjakaupoissa.
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Yhteyshenkilöt
Aino SirkesaloViestintäpäällikkö, Siltala / Orava-kirjatPuh:+358 50 3374737aino@siltalapublishing.fi
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Orava-kirjat
Orava-kirjat on vuonna 2024 Siltalan ja Teoksen yhteyteen perustettu lastenkirjakustantamo.
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