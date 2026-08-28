Riemastuttavia ensikirjoja perheen pienimmille

Orava-kirjojen syksy esittelee mainioita ensikirjoja vauvojen ja taaperoiden leikkihetkiin. Ensikirjojen lukeminen yhdessä pohjustaa lapsen elinikäistä suhdetta kirjoihin ja lukemiseen.

Ensikirjojen kirkkaat värit, selkeät kuvat ja erilaiset tunnusteltavat materiaalit kehittävät vauvan näkö- ja tuntoaistia. Kirjojen paksut pahvisivut, luukut ja huopaläpät harjoittavat lapsen hienomotoriikkaa. Kaiken lisäksi yhteiset lukutuokiot vanhempien kanssa tukevat kielen kehitystä ja tarjoavat vuorovaikutusta, läheisyyttä ja mukavaa aikaa kirjojen parissa.