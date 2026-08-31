SDP:n Malm vaatii pääministeri Orpoa selvittämään Kotkan akkumateriaalitehtaalla ilmennyttä työntekijöiden hyväksikäyttöä

– Uutiset ovat järkyttäviä. On selvää, että esiin tulleet sopimukset polkevat räikeästi työntekijöiden oikeuksia eivätkä millään muotoa kuulu suomalaiseen työelämään, sanoo Malm.

SDP ja Malm ovat useasti hallituskauden aikana vedonneet sen puolesta, että työperäiseen hyväksikäyttöön puuttumiseen etsittäisiin tehokkaampia keinoja.

– Nämä uutiset työperäisestä hyväksikäytöstä, joka suoraan sanottuna usein vastaa modernia orjuutta, alkavat olla enemmän sääntö kuin poikkeus. Ei voida puhua yksittäistapauksista, vaan ilmiöstä, joka on jo tullut osaksi suomalaista työelämää. Tämä on äärimmäisen hälyttävää ja silti hallitukselta ei tunnu löytyvän halua puuttua siihen oikeasti tehokkailla toimilla, Malm jatkaa.

Nyt esiin tulleet ongelmat koskevat kiinalais-suomalaista tehdasyhtiötä, jonka omistaa osin Suomen valtionyhtiö Finnish Minerals Group. FMG:n omistajaohjaus toteutuu valtioneuvoston kanslian kautta.

– Kun kyseessä on valtio-omisteinen yhtiö, on hallituksella velvollisuus selvittää ilmitulleet ongelmat, Malm vaatii.

Tiedotetta muokattu 31.8. klo 14.26: poistettu maininta omistajaohjausministeristä