Apetit Oyj

Uusi kotimainen palkokasvi pakastealtaaseen - tuoreena pakastettu härkäpapu on pohjoisen edamame

1.9.2026 10:30:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote

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Apetit tuo pakastealtaaseen uuden kotimaisen palkokasvin, härkäpavun. Kotimainen härkäpapu on laadukas ja monipuolinen palkokasvi – pohjolan edamame - joka sopii käytettäväksi herneen tapaan sekä esimerkiksi aasialaisiin ruokiin. Sopimusviljelty, tuoreena puitava ja pakastettava härkäpapu on maultaan mieto ja raikas. Koostumus napakan kuoren alla on täyteläisen pehmeä.

Härkäpapu on Suomessa tuttu viljelykasvi, mutta nyt sitä on ensi kertaa saatavilla kotimaisena ja tuoreena puituna pakasteena. Härkäpavulla on makunsa ja koostumuksensa ansiosta paljon mahdollisuuksia ruoanlaitossa.

“Tuoreena pakastetun härkäpavun maku on mieto, raikas ja vähemmän makea kuin herne. Kuori on napakampi kuin herneessä. Kannustan rohkeasti kokeilemaan sitä ruoanlaitossa vähän samaan tapaan kuin tuttuja pakasteherneitä. Härkäpapua voi myös ajatella pohjolan omana edamamepapuna, joka sopii vaikkapa aasialaistyylisiin bowleihin ja wokkeihin”, kertoo Apetitin pakastevihanneksista vastaava tuoteryhmäpäällikkö Wilhelmiina Ritala.

Härkäpavut ovat parhaimmillaan pannulla valmistettuna, mutta niistä saa maukkaita myös airfryerissä. Härkäpapu sopii hyvin monipuoliseen ruoanlaittoon; wokkeihin, keittoihin, pastoihin ja salaatteihin. Härkäpapua voi kokeilla myös pakasteherneen tapaan esimerkiksi härkäpapu-pestopastassa tai kana-härkäpapuwokissa.

"Löysimme härkäpavusta makeita ja maukkaita viljelylajikkeita. Puinti tehdään hernepuimureilla. Härkäpavun tuominen sopimusviljelykasviksi on kiinnostanut myös viljelijöitä. Se on typensitojakasvina hyvä maan rakenteelle ja ravinnetaloudelle, Apetitin viljelyn tutkimus- ja kehitysasiantuntija Tuukka Huhdanmäki sanoo.

Apetitin Räpin koetilalla tehtävät lajikekokeet ovat keskittyneet pitkälti palkokasveihin. Härkäpapua on Räpillä kokeiltu ruutukokeissa vuodesta 2018 saakka.

Kotimainen härkäpapu on laadukas ja monipuolinen kasviproteiini

Miellyttävän miedon maun lisäksi härkäpavun ravitsemusominaisuudet ovat oivalliset: Härkäpavussa on proteiinia 10 grammaa 100 grammassa*, mikä on lähes kaksinkertainen määrä herneeseen verrattuna. Lisäksi se sisältää runsaasti kuitua. 

Vuonna 2024 julkaistut ravitsemussuositukset ovat nostaneet yleistä kiinnostusta palkokasveja kohtaan. Ravitsemussuositusten mukaan ne ovat hyvä valinta terveyden ja ympäristön kannalta. Ravitsemussuosituksissa palkokasvien päivittäisen käytön tavoite on 50–100 grammaa kypsänä.**

”Apetitilla olemme viljelykokein tutkineet erilaisia palkokasvilajeja ja -lajikkeita jo vuosia. Olen innoissani, että voimme nyt tarjota uuden kotimaisen palkokasvivaihtoehdon tutun pakasteherneen rinnalle.”, kertoo Ritala.

Ritala myös muistuttaa, että palkokasvien käyttöä kannattaa lisätä asteittain vaihtelemalla eri lajeja.

* Ravintosisältömääritys Apetitin näytteistä, elintarvikeanalytiikan laboratorio Eurofins Scientific Finland helmikuussa 2026
** Kestävää terveyttä ruoasta – Kansalliset ravitsemussuositukset

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Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka tuo kasvipohjaisen syömisen herkulliseksi osaksi arkea. Perustamme toimintamme tiiviiseen yhteistyöhön alkutuottajien kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa.​ Apetit luo kasviksista hyvinvointia kehittämällä herkullisia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja ja öljykasvituotteita, joilla pelastamme arkea kaikenlaisissa keittiöissä.​ Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. ​Lue lisää: apetit.fi

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