SDP:n varapuheenjohtaja Pinja Perholehto: Suomalaiset ansaitsevat valtiovarainministeriltä enemmän kuin ylimielistä naljailua

Iltalehti uutisoi (31.8.2026), kuinka valtiovarainministeri Purra vastasi sosiaalisessa mediassa kansalaiselle, joka kommentoi, ettei pienituloisella ole varaa ministerin esittelemään vihersmoothieen. Purran mukaan smoothien voisi ”juoda sitten vaikka sen Minttuviinan sijaan”.

– Kyse ei tietenkään ole smoothiesta. Kyse on siitä, miten vallankäyttäjä suhtautuu ihmiseen, joka kertoo, ettei hänellä ole varaa tavallisiin arjen asioihin. Siihen voi vastata kuunnellen ja ymmärtäen – tai naljailemalla, että rahat menevät viinaan. Jälkimmäinen kertoo paljon siitä, millaisin silmin pienituloisia ihmisiä tässä maassa katsotaan.

Perholehto muistuttaa, ettei ihmisen tilipussi kerro hänen ahkeruudestaan, hyvyydestään tai arvosta ihmisenä.

– Köyhyys ei ole luonnevika. Pienituloisuus ei tarkoita sitä, että ihminen olisi käyttänyt rahansa väärin tai että hänen ahdinkonsa olisi itse aiheutettua. Suomessa on valtavasti ihmisiä, jotka käyvät töissä, kasvattavat lapsiaan, hoitavat läheisiään, etsivät kovalla vaivalla töitä ja venyttävät jokaista euroa – ja silti rahat ovat tiukassa. He ansaitsevat maan ylimmiltä päättäjiltä aivan muuta kuin ylenkatsovaa puhetta.

Perholehdon mukaan Purran asenne on erityisen irvokas tilanteessa, jossa hallituksen omat päätökset ja ennätyksellisen heikko työllisyystilanne ovat syventäneet monien suomalaisten ahdinkoa.

– Tällä viikolla hallitus istuu viimeiseen budjettiriiheensä. Siellä ei ole varaa yhtä ylimieliseen asenteeseen. Ennen kuin tavallisilta suomalaisilta vaaditaan jälleen enemmän, hallituksen on syytä katsoa peiliin ja käydä läpi omat päätöksensä, joilla se heikentää julkista taloutta. Yhteisöveroale velaksi, satojen miljoonien lisäkustannukset aiheuttava hankintalaki ja alkoholin etämyynnin verotuksellinen porsaanreikä esimerkkeinä. SDP on löytänyt noin 1,5 miljardin euron edestä hallituksen toimia, joihin Suomella ei tässä tilanteessa ole varaa. Miksi nämä ovat koskemattomia, mutta tavallisten ihmisten palvelut eivät?

Perholehdon mukaan budjettiriihessä on samalla otettava tosissaan työttömyys ja eriarvoisuuden kasvu. Orastava talouskasvu on saatava näkymään työpaikkoina ja ihmisten arjessa.

– Tämän hallituksen vahtivuorolla ei ole syntynyt vain lisää taloudellista velkaa. Suomeen on kasautunut myös hyvinvointivelkaa ja henkistä velkaa. Sitä syntyy, kun ihmiset joutuvat odottamaan tarvitsemaansa apua, kun toimeentulo kiristyy ja kun luottamus siihen, että yhteiskunta kantaa vaikeina aikoina, alkaa murentua.

– SDP:n terveiset budjettiriiheen ovat yksinkertaiset: ennen uusia leikkauksia tavallisilta suomalaisilta käydään läpi ne päätökset, joilla hallitus itse heikentää julkista taloutta. Orastava kasvu on saatava näkymään työpaikkoina ja ihmisten arjessa, ja eriarvoisuuden syvenemiselle on vedettävä hätäjarrusta. Politiikan tehtävä ei ole arvostella ihmisiä siitä, miten he vaikeuksissa pärjäävät. Sen tehtävä on rakentaa yhteiskuntaa, jossa mahdollisimman harva joutuu niihin vaikeuksiin alun perinkään. Suomalaiset ansaitsevat naljailun sijaan ratkaisuja.