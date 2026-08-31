Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Tervetuloa viettämään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää Skanssiin 17.9.

1.9.2026 08:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

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Varha kutsuu pitkäaikaissairautta sairastavat henkilöt, heidän läheisensä sekä aiheesta kiinnostuneet tutustumaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman aikana.

Kaksi violettia graafista elementtiä, jotka näyttävät sydämiltä tai V-kirjaimilta tummaa taustaa vasten. Oikeassa ylänurkassa on Varhan logo.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut syyskuun 17. päivän maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Vuonna 2026 teeman keskiössä ovat pitkäaikaissairauksia sairastavien henkilöiden turvallinen hoito, palvelujen jatkuvuus sekä turvallinen arki.

Varhan järjestämä asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän tapahtuma pidetään Kauppakeskus Skanssin tapahtuma-aukiolla 17.9.2026 kello 12–15.

– Asiakas- ja potilasturvallisuus ei ole vain ammattilaisten asia, vaan osa pitkäaikaissairautta sairastavan jokapäiväistä arkea. Haluamme tapahtumassa tuoda esiin, miten turvallisuutta voidaan vahvistaa yhteistyössä asiakkaiden, potilaiden, läheisten, järjestöjen ja ammattilaisten kesken, kertoo Varhan asiakas- ja potilasturvallisuusasiantuntija Elina Soini-Koskinen.

Paikalla on Varhan asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoja ja keskustella asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä pitkäaikaissairauksien hoidosta. Lisäksi mukana on potilas- ja kansanterveysjärjestöjä sekä muita yhdistyksiä, jotka tukevat pitkäaikaissairauksia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään.

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän iltana Kirjastosilta Turussa valaistaan perinteisesti päivän teemavärin mukaisesti oranssilla.

Avainsanat

varsinais-suomen hyvinvointialuevarha

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

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