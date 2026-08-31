Tervetuloa viettämään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää Skanssiin 17.9.

Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut syyskuun 17. päivän maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Vuonna 2026 teeman keskiössä ovat pitkäaikaissairauksia sairastavien henkilöiden turvallinen hoito, palvelujen jatkuvuus sekä turvallinen arki.

Varhan järjestämä asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän tapahtuma pidetään Kauppakeskus Skanssin tapahtuma-aukiolla 17.9.2026 kello 12–15.

– Asiakas- ja potilasturvallisuus ei ole vain ammattilaisten asia, vaan osa pitkäaikaissairautta sairastavan jokapäiväistä arkea. Haluamme tapahtumassa tuoda esiin, miten turvallisuutta voidaan vahvistaa yhteistyössä asiakkaiden, potilaiden, läheisten, järjestöjen ja ammattilaisten kesken, kertoo Varhan asiakas- ja potilasturvallisuusasiantuntija Elina Soini-Koskinen.

Paikalla on Varhan asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoja ja keskustella asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä pitkäaikaissairauksien hoidosta. Lisäksi mukana on potilas- ja kansanterveysjärjestöjä sekä muita yhdistyksiä, jotka tukevat pitkäaikaissairauksia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään.

Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän iltana Kirjastosilta Turussa valaistaan perinteisesti päivän teemavärin mukaisesti oranssilla.