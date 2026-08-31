Tervetuloa viettämään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivää Skanssiin 17.9.
1.9.2026 08:00:00 EEST | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote
Varha kutsuu pitkäaikaissairautta sairastavat henkilöt, heidän läheisensä sekä aiheesta kiinnostuneet tutustumaan asiakas- ja potilasturvallisuuteen kaikille avoimen ja maksuttoman tapahtuman aikana.
Maailman terveysjärjestö WHO on julistanut syyskuun 17. päivän maailman potilasturvallisuuden päiväksi. Suomessa päivää vietetään asiakas- ja potilasturvallisuuspäivänä. Vuonna 2026 teeman keskiössä ovat pitkäaikaissairauksia sairastavien henkilöiden turvallinen hoito, palvelujen jatkuvuus sekä turvallinen arki.
Varhan järjestämä asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän tapahtuma pidetään Kauppakeskus Skanssin tapahtuma-aukiolla 17.9.2026 kello 12–15.
– Asiakas- ja potilasturvallisuus ei ole vain ammattilaisten asia, vaan osa pitkäaikaissairautta sairastavan jokapäiväistä arkea. Haluamme tapahtumassa tuoda esiin, miten turvallisuutta voidaan vahvistaa yhteistyössä asiakkaiden, potilaiden, läheisten, järjestöjen ja ammattilaisten kesken, kertoo Varhan asiakas- ja potilasturvallisuusasiantuntija Elina Soini-Koskinen.
Paikalla on Varhan asiantuntijoita, joilta voi kysyä neuvoja ja keskustella asiakas- ja potilasturvallisuudesta sekä pitkäaikaissairauksien hoidosta. Lisäksi mukana on potilas- ja kansanterveysjärjestöjä sekä muita yhdistyksiä, jotka tukevat pitkäaikaissairauksia sairastavia henkilöitä ja heidän läheisiään.
Asiakas- ja potilasturvallisuuspäivän iltana Kirjastosilta Turussa valaistaan perinteisesti päivän teemavärin mukaisesti oranssilla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina Soini-Koskinenasiakas- ja potilasturvallisuusasiantuntijaVarsinais-Suomen hyvinvointialue / Egentliga Finlands välfärdsområdePuh:050 479 5299elina.soini-koskinen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
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