Tove Janssonin puiston avajaisissa nähtiin muumeja ja istutettiin Lasten puu
1.9.2026 11:04:26 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Katajanokalla sijaitseva Tove Janssonin puisto avattiin virallisesti peruskorjauksen jäljiltä 31. elokuuta. Uudistuksiin kuuluvat muun muassa meriteemainen leikkipaikka sekä Muumi-patsas.
Tove Janssonin puiston avajaisia vietettiin elokuun viimeinen päivä kirjailijan tuotantoon sopivasti muumiteemalla. Tilaisuudessa paljastettiin puiston uusi Muumipeikko-patsas. Kuvanveistäjä Matti Kalkamon tekemä pronssinen Muumipeikko on 60-senttinen ja tarkoitettu halattavaksi. Tapahtuman osallistujat pääsivät myös tapaamaan muumihahmoja.
Tilaisuuden avasivat Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja Sophia Jansson, apulaispormestari Johanna Laisaari, Katajanokkaseuran Kati Laasonen sekä peruskorjausta luotsannut Helsingin kaupungin projektinjohtaja Stefan Eklöf.
Jansson totesi puheessaan, että Tove Jansson olisi varmasti todella otettu, jos tietäisi, että puisto kulkee nykyisin hänen nimellään ja että siellä on muumipatsas. Olivathan sekä Katajanokka että puisto kirjailijan kotinurkkia. Kati Laasonen puolestaan muisteli puiston nimen muuttamisprosessia Katajanokanpuistosta Tove Janssonin puistoksi Katajanokkaseuran aloitteesta.
Puisto sai oman Lasten puun
Johanna Laisaari istutti yhdessä päiväkoti Katajanokan lasten kanssa Lasten puun, joka tänä vuonna on siperiankuusi.
Lasten puu istutetaan joka vuosi uuteen tai peruskorjattuun puistoon, ja se on omistettu kyseisen vuoden aikana syntyneille helsinkiläisille lapsille. Lasten puu merkitään omistuslaatalla ja kirjataan erityistunnuksella kaupungin puurekisteriin.
Puistossa historia kohtaa seikkailullisen meriteeman
Uspenskin katedraalin eteläpuolella sijaitseva yli satavuotias puisto on peruskorjattu sen historiaa kunnioittaen. Puiston ovaalin muotoisen istutusaluesommitelman keskelle on palautettu 1920–1930-luvun asetelmista vaikutteita ottava koristeistutus. Alueelle on saatu myös lisää sekä kasvillisuutta että oleskelualueita. Lisäksi puiston valaistus on uusittu.
Suurimman uudistuksen on kokenut leikkipaikka, jossa vallitsee meriseikkailuteema. Kävijämagneettina leikkipaikalla on kahdeksanmetrinen simpukankuorta muistuttava violetti kiipeilyteline, jonka väri mukailee puiston komeita syreenejä. Lämpimiä ilmoja ajatellen puistossa on Helsingin ensimmäinen leikkipaikan sumuleikki eli putkia, joista tulee viilentävää hienojakoista vesihöyryä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
projektinjohtaja Stefan Eklöf
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 52239
stefan.eklof@hel.fi
Kuvat
Linkit
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
Helsingfors ökar biodiversiteten i skogarna och bjuder invånarna till terrängpromenad31.8.2026 14:27:46 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors stad uppdaterar arbetsanvisningarna för skogsskötsel. Målet är mångsidiga skogar där det är säkert och trevligt att ströva omkring. Invånarna bjuds till vandring i terrängen den 16 september för att bekanta sig med skogsvården i Gamlas.
Helsinki lisää metsien monimuotoisuutta ja kutsuu asukkaat maastokävelylle31.8.2026 14:27:46 EEST | Tiedote
Helsingin kaupunki uudistaa metsien hoitoa koskevia työohjeita. Tavoitteena on monimuotoiset metsät, joissa ulkoilu on turvallista ja mukavaa. Asukkaat kutsutaan maastokävelylle 16. syyskuuta tutustumaan metsän hoidon toimenpiteisiin Kannelmäen metsissä.
Säkerheten på gatuarbetsplatser förbättrades något sedan maj – nästan 80 uppmaningar delades fortfarande ut28.8.2026 13:01:02 EEST | Pressmeddelande
Helsingfors, Esbo och Vanda städer samt polisen genomförde intensifierad säkerhetsövervakning på gatuarbetsplatser i augusti. Inspektioner genomfördes särskilt i närheten av skolor och daghem.
Katutyömaiden turvallisuus parani hieman toukokuusta - kehotuksia jaettiin edelleen lähes 8028.8.2026 13:01:02 EEST | Tiedote
Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä poliisi valvoivat tehostetusti katutyömaiden turvallisuutta elokuussa. Tarkastuksia tehtiin erityisesti koulujen ja päiväkotien läheisyydessä.
I Helsingfors stadskärna skyddas flera tiotal byggnader28.8.2026 12:24:33 EEST | Pressmeddelande
De gamla detaljplanerna för stadskärnan uppdateras. I Gardesstaden, Rödbergen och Ulrikasborg samt i några kvarter i Eira och Västra hamnen ändras detaljplanerna så att de stämmer överens med den faktiska bebyggelsen. I samband med arbetet skyddas även byggnader, parker och andra stadsmiljöer.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme