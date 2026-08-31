Tove Janssonin puiston avajaisissa nähtiin muumeja ja istutettiin Lasten puu

Tove Janssonin puiston avajaisia vietettiin elokuun viimeinen päivä kirjailijan tuotantoon sopivasti muumiteemalla. Tilaisuudessa paljastettiin puiston uusi Muumipeikko-patsas. Kuvanveistäjä Matti Kalkamon tekemä pronssinen Muumipeikko on 60-senttinen ja tarkoitettu halattavaksi. Tapahtuman osallistujat pääsivät myös tapaamaan muumihahmoja.

Tilaisuuden avasivat Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja Sophia Jansson, apulaispormestari Johanna Laisaari, Katajanokkaseuran Kati Laasonen sekä peruskorjausta luotsannut Helsingin kaupungin projektinjohtaja Stefan Eklöf.

Jansson totesi puheessaan, että Tove Jansson olisi varmasti todella otettu, jos tietäisi, että puisto kulkee nykyisin hänen nimellään ja että siellä on muumipatsas. Olivathan sekä Katajanokka että puisto kirjailijan kotinurkkia. Kati Laasonen puolestaan muisteli puiston nimen muuttamisprosessia Katajanokanpuistosta Tove Janssonin puistoksi Katajanokkaseuran aloitteesta.

Puisto sai oman Lasten puun

Johanna Laisaari istutti yhdessä päiväkoti Katajanokan lasten kanssa Lasten puun, joka tänä vuonna on siperiankuusi.

Lasten puu istutetaan joka vuosi uuteen tai peruskorjattuun puistoon, ja se on omistettu kyseisen vuoden aikana syntyneille helsinkiläisille lapsille. Lasten puu merkitään omistuslaatalla ja kirjataan erityistunnuksella kaupungin puurekisteriin.

Puistossa historia kohtaa seikkailullisen meriteeman

Uspenskin katedraalin eteläpuolella sijaitseva yli satavuotias puisto on peruskorjattu sen historiaa kunnioittaen. Puiston ovaalin muotoisen istutusaluesommitelman keskelle on palautettu 1920–1930-luvun asetelmista vaikutteita ottava koristeistutus. Alueelle on saatu myös lisää sekä kasvillisuutta että oleskelualueita. Lisäksi puiston valaistus on uusittu.

Suurimman uudistuksen on kokenut leikkipaikka, jossa vallitsee meriseikkailuteema. Kävijämagneettina leikkipaikalla on kahdeksanmetrinen simpukankuorta muistuttava violetti kiipeilyteline, jonka väri mukailee puiston komeita syreenejä. Lämpimiä ilmoja ajatellen puistossa on Helsingin ensimmäinen leikkipaikan sumuleikki eli putkia, joista tulee viilentävää hienojakoista vesihöyryä.