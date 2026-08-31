Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Tove Janssonin puiston avajaisissa nähtiin muumeja ja istutettiin Lasten puu

1.9.2026 11:04:26 EEST | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Jaa

Katajanokalla sijaitseva Tove Janssonin puisto avattiin virallisesti peruskorjauksen jäljiltä 31. elokuuta. Uudistuksiin kuuluvat muun muassa meriteemainen leikkipaikka sekä Muumi-patsas.

Muumipeikko-patsaan paljastus.
Tove Janssonin puisto sai nimensä vuonna 2014, kun Janssonin syntymästä oli kulunut 100 vuotta. Aiemmin alue tunnettiin Katajanokanpuistona, joka perustettiin jo vuonna 1897. Nyt pidetyissä peruskorjauksen jälkeisissä avajaisissa paljastettiin uusi Muumipeikko-patsas. Sakari Röyskö

Tove Janssonin puiston avajaisia vietettiin elokuun viimeinen päivä kirjailijan tuotantoon sopivasti muumiteemalla. Tilaisuudessa paljastettiin puiston uusi Muumipeikko-patsas. Kuvanveistäjä Matti Kalkamon tekemä pronssinen Muumipeikko on 60-senttinen ja tarkoitettu halattavaksi. Tapahtuman osallistujat pääsivät myös tapaamaan muumihahmoja. 

Tilaisuuden avasivat Moomin Charactersin hallituksen puheenjohtaja Sophia Jansson, apulaispormestari Johanna Laisaari, Katajanokkaseuran Kati Laasonen sekä peruskorjausta luotsannut Helsingin kaupungin projektinjohtaja Stefan Eklöf.  

Jansson totesi puheessaan, että Tove Jansson olisi varmasti todella otettu, jos tietäisi, että puisto kulkee nykyisin hänen nimellään ja että siellä on muumipatsas. Olivathan sekä Katajanokka että puisto kirjailijan kotinurkkia. Kati Laasonen puolestaan muisteli puiston nimen muuttamisprosessia Katajanokanpuistosta Tove Janssonin puistoksi Katajanokkaseuran aloitteesta.  

Puisto sai oman Lasten puun 

Johanna Laisaari istutti yhdessä päiväkoti Katajanokan lasten kanssa Lasten puun, joka tänä vuonna on siperiankuusi. 

Lasten puu istutetaan joka vuosi uuteen tai peruskorjattuun puistoon, ja se on omistettu kyseisen vuoden aikana syntyneille helsinkiläisille lapsille. Lasten puu merkitään omistuslaatalla ja kirjataan erityistunnuksella kaupungin puurekisteriin. 

Puistossa historia kohtaa seikkailullisen meriteeman 

Uspenskin katedraalin eteläpuolella sijaitseva yli satavuotias puisto on peruskorjattu sen historiaa kunnioittaen. Puiston ovaalin muotoisen istutusaluesommitelman keskelle on palautettu 1920–1930-luvun asetelmista vaikutteita ottava koristeistutus. Alueelle on saatu myös lisää sekä kasvillisuutta että oleskelualueita. Lisäksi puiston valaistus on uusittu. 

Suurimman uudistuksen on kokenut leikkipaikka, jossa vallitsee meriseikkailuteema. Kävijämagneettina leikkipaikalla on kahdeksanmetrinen simpukankuorta muistuttava violetti kiipeilyteline, jonka väri mukailee puiston komeita syreenejä. Lämpimiä ilmoja ajatellen puistossa on Helsingin ensimmäinen leikkipaikan sumuleikki eli putkia, joista tulee viilentävää hienojakoista vesihöyryä. 

Avainsanat

helsinkikatajanokkatove janssontove janssonin puistoavajaisetmuumimuumipeikkomuumipeikko-patsaslasten puu

Yhteyshenkilöt

projektinjohtaja Stefan Eklöf
Helsingin kaupunki
kaupunkiympäristön toimiala
puh. 09 310 52239
stefan.eklof@hel.fi

Kuvat

Muumipeikko-patsaan paljastus.
Tove Janssonin puisto sai nimensä vuonna 2014, kun Janssonin syntymästä oli kulunut 100 vuotta. Aiemmin alue tunnettiin Katajanokanpuistona, joka perustettiin jo vuonna 1897. Nyt pidetyissä peruskorjauksen jälkeisissä avajaisissa paljastettiin uusi Muumipeikko-patsas.
Sakari Röyskö
Lataa
Leikkipaikka.
Meriseikkailuteemaisella leikkipaikalla toistuu puiston syreenien violetti värisävy.
Sakari Röyskö
Lataa
Laisaari ja lapset.
Päiväkoti Katajanokan lapset istuttivat Lasten puun yhdessä apulaispormestari Johanna Laisaaren kanssa.
Sakari Röyskö
Lataa

Linkit

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye