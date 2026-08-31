Aluehallitus käsitteli neuvolasuunnitelmaa

Maanantaina 31. elokuuta koolla ollut aluehallitus käsitteli taloutta, neuvolasuunnitelmaa sekä suun terveydenhuollon palveluverkkoa koskevia aloitteita.

Aluehallitus hyväksyi vuoden 2026 toisen muutoskäyttösuunnitelman. Päivitys perustuu aluevaltuuston toukokuussa hyväksymiin ehdollisiin talousarviomuutoksiin, jotka tulivat voimaan valtiovarainministeriön myönnettyä Oma Hämeelle lisäaikaa kertyneiden alijäämien kattamiseen vuoden 2029 loppuun saakka.

Muutoskäyttösuunnitelmassa talousarviomuutokset kohdennetaan toimialoilta tulosalueille. Muutosten jälkeen vuoden 2026 talousarvio on 35 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toiminnan tavoitteet säilyvät pääosin ennallaan.

Lisäksi aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle Kanta-Hämeen hyvinvointialueen neuvolasuunnitelman hyväksymistä vuosille 2026–2028. Suunnitelma kuvaa alueen neuvolatoimintaa ja sen painopisteitä osana perhekeskuksen monialaisia palveluja.

Uudessa suunnitelmassa äitiys- ja lastenneuvolan toimintamallit on yhtenäistetty koko hyvinvointialueelle. Neuvolapalveluissa painotetaan muun muassa asiakaslähtöisyyttä, yhdenvertaisuutta ja vaikuttavuutta sekä koko perheen terveyden, hyvinvoinnin ja jaksamisen huomioimista. Suunnitelmassa kuvataan myös monialaisia toimintamalleja, ryhmätoimintaa, digitaalisia palveluja ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa.

Neuvolasuunnitelma liitetään osaksi Kanta-Hämeen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Hammashoidon palveluverkko esillä aloitteissa

Aluehallitus käsitteli maanantaina myös kahta suun terveydenhuollon palveluverkkoa koskevaa aloitetta. Aloitteissa on nostettu esiin erityisesti hammashoidon palvelujen saavutettavuus kiinteiden palvelupisteiden vähentyessä.

Aluehallitus hyväksyi osaltaan vastauksen hyvinvointialuealoitteeseen, jossa esitetään suun terveydenhuollon palvelujen säilyttämistä Hauholla ja Lammilla nykyisissä tai vastaavissa kiinteissä tiloissa. Oma Hämeen vastauksen mukaan palveluverkkopäätöksen muuttamiselle ei ole perusteita. Muutokset perustuvat aluevaltuuston aiemmin hyväksymiin palveluverkon määritysperiaatteisiin ja huhtikuussa 2024 tehtyyn palveluverkkopäätökseen. Aluevaltuusto käsittelee aloitteeseen annettua vastausta syyskuun kokouksessaan.

Sen sijaan aluehallitus palautti hyvinvointialuejohtajan esityksestä uudelleen valmisteltavaksi vastauksen valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään, että pääsy kiireettömän hammashoitoon säilytetään jokaisessa palvelupisteessä.

Lisäksi aluehallitus palautti uudelleen valmisteluun vastineen, joka on annettu tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen. Aluehallituksen seuraava kokous on 7. syyskuuta.

Aluehallituksen 31.8.2026 kokouksen esityslista