Saarni Neptonin liiketoimintajohtajaksi Olli Räisänen
1.9.2026 15:33:10 EEST | Saarni Cloud Oy | Tiedote
Saarni Nepton Oy:n hallitus on nimittänyt yrityksen uudeksi liiketoimintajohtajaksi Olli Räisäsen 1.9.2026 alkaen. Samalla hänestä tulee Saarni Cloud -konsernin johtoryhmän jäsen.
Olli Räisäsellä on pitkä kokemus B2B SaaS -liiketoiminnan johtamisesta säännellyissä ja liiketoiminnan kannalta kriittisissä ympäristöissä. Hän on työskennellyt johtotehtävissä muun muassa Futuniolla eri liiketoimintayksiköiden johtajana sekä viimeksi Elisalla liiketoimintavastuussa yritysasiakasliiketoiminnassa.
"On hienoa saada kokenut, pätevä ja ennen kaikkea todella motivoitunut huippuammattilainen vahvistamaan tiimiämme. Nepton on jo nyt Suomen johtava toimija työajanhallinnassa ja jatkossa aiomme kasvaa vahvaksi ratkaisuksi myös muissa pohjoismaissa. Toivotan Ollin lämpimästi tervetulleeksi Saarni-perheseen", Saarni Cloud -konsernin toimitusjohtaja Henrik Reims kertoo.
Olli Räisänen ottaa vastuun Saarni Neptonin operatiivisesta johtamisesta sekä Neptonin johtoryhmän vetämisestä. Hän raportoi Saarni Cloud -konsernin toimitusjohtajalle ja toimii myös konsernin johtoryhmän jäsenenä.
"Nepton ja Saarni Cloud ratkaisevat asioita, jotka näkyvät suoraan ihmisten arjessa. Työajan ja työvuorojen hallinta on monelle organisaatiolle kriittistä. Vahva pohja sekä kasvava ja kunnianhimoinen konserni kiinnostivat minua erityisesti. Odotan innolla pääseväni osaksi seuraavaa kasvuvaihetta", Olli Räisänen sanoo.
Lisätietoja
Henrik Reims, henrik.reims@saarnicloud.com, +358 40 515 5719
Olli Räisänen, olli.raisanen@nepton.fi, +358 50 568 8848
Lyhyesti Saarni Cloud -konsernista ja Neptonista
Vuonna 2017 perustettu Saarni Cloud on pohjoismainen työelämän ohjelmistokonserni ja SaaS-liiketoiminnan edelläkävijä, jonka henkilöstöhallinnon, oppimisen, työajanseurannan, taloushallinnon ja analytiikan palveluita käyttää Suomessa ja Pohjois-Euroopassa lähes puoli miljoonaa ihmistä noin 1 500 asiakasorganisaatiossa. Konsernin palveluksessa on yli 160 asiantuntijaa Espoossa, Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa. Nepton on Suomen johtava työajanhallinnan ratkaisu, jolla on noin 200 000 käyttäjää. www.saarnicloud.com
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