S-Pankin tutkimus: Nuoret kokevat arjen turvalliseksi, vaikka talous huolettaakin
2.9.2026 07:00:00 EEST | S-Pankki Oyj | Tiedote
Valtaosa nuorista kokee arkensa turvalliseksi ja suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti. S-Pankin Arjen turvabarometri 2026 -kyselytutkimus osoittaa, että taloudellinen hyvinvointi on nuorille tärkeä osa turvallisuuden tunnetta ja samalla merkittävä huolenaihe. Opintojen aloitus, muutto uudelle paikkakunnalle tai muut elämänmuutokset tekevät loppukesästä monelle nuorelle ajankohdan, jolloin oman talouden merkitys korostuu entisestään.
Lähes kolme neljästä alle 30-vuotiaasta kokee arkensa melko tai erittäin turvalliseksi. Myös tulevaisuus näyttäytyy valoisana: lähes 60 prosenttia nuorista uskoo oman arjen turvallisuuden säilyvän vähintään melko hyvänä myös tulevina vuosina. Nuorten turvallisuuden kokemus rakentuu vahvasti taloudellisen vakauden varaan. Peräti 64 prosenttia kertoo tulojen riittävyyden vaikuttavan omaan turvallisuuden kokemukseen.
”Syksyllä opintonsa aloittavien nuorten tulevaisuuden näkymät ovat monella tapaa valoisat. Nuoret aloittavat opintonsa aikana, jolloin työelämä muuttuu nopeasti, mutta juuri siksi heidän mahdollisuutensa ovat erinomaiset. Tulevaisuudessa menestyvät ennen kaikkea ne, jotka uskaltavat oppia uutta, kehittää osaamistaan ja tarttua mahdollisuuksiin. Taloudellista vakautta kannattaa rakentaa pienin askelin jo opiskeluaikana, sillä oman talouden suunnittelu, säästäminen sekä pitkäjänteisyys luovat hyvän pohjan erilaisiin elämäntilanteisiin ja muutoksiin”, S-Pankin valmennuspäällikkö Emilia Simola sanoo.
Talous on nuorille sekä turvan että huolen lähde
Taloudellisen turvallisuuden tunne rakentuu nuorilla ennen kaikkea vakaasta toimeentulosta ja mahdollisuudesta varautua tulevaan. Kyselytutkimuksen mukaan 59 prosenttia nuorista pitää sitä tärkeimpänä taloudellista turvallisuutta vahvistavana tekijänä, kun taas säästöjen tai taloudellisen puskurin merkitys jää pienemmäksi. Myös omat raha- ja digitaidot sekä tieto siitä, että apua on tarvittaessa saatavilla, vahvistavat nuorten kokemusta taloudellisesta turvallisuudesta.
”Meille on tärkeää, että asiakkaillamme on valmiudet turvalliseen digiasiointiin. Tarjoamme esimerkiksi henkilökohtaista tukea digihaasteisiin osana palveluitamme. Digitukeamme hyödynnetään jo nyt laajasti eri ikäryhmissä, erityisesti silloin, kun pankki- ja digiasiointi ovat asiakkaalle uusia”, Simola kertoo.
Laajasta turvallisuuden tunteesta huolimatta lähes puolet alle 30-vuotiaista kertoo olevansa huolissaan taloudellisesta tilanteestaan vähintään viikoittain. Taloushuolet näkyvät myös hyvinvoinnissa, sillä ne vaikuttavat monilla nuorilla mielialaan ja stressin määrään.
”Nuorille raha merkitsee paljon muutakin kuin arjen menojen kattamista. Taloudellinen turvallisuus antaa mahdollisuuden suunnitella tulevaisuutta, tehdä valintoja ja varautua muutoksiin. Siksi sen merkitys korostuu elämänvaiheessa, jossa oma talous ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat vielä rakentumassa", Simola toteaa.
Taloustaidot vahvistavat taloudellista turvallisuutta
Nuorilla vastuu omasta taloudesta kasvaa usein elämänvaiheessa, jossa tulot ovat vielä pienet ja arkeen liittyy paljon muutoksia. Kyselytutkimuksen mukaan nuorista 21 prosentilla ei ole säästöjä lainkaan ja neljänneksellä säästöjä on korkeintaan kuukauden tarpeisiin.
”Kun taloudelliset puskurit ovat vielä ohuet, pienetkin muutokset tuloissa tai menoissa voivat tuntua arjessa nopeasti. Siksi taloustaitojen merkitys korostuu: ne auttavat suunnittelemaan omaa taloutta, varautumaan yllättäviin menoihin ja rakentamaan vähitellen taloudellista liikkumavaraa”, Simola sanoo.
Simola kannustaa nuoria keskustelemaan rahasta, säästämisestä ja oman talouden hallinnasta avoimesti.
"Taloudellinen liikkumavara rakentuu vähitellen, ja pienilläkin teoilla voi olla suuri merkitys. Säästäminen ja oman talouden suunnittelu auttavat luomaan pohjaa tulevaisuuden valinnoille ja vahvistavat tunnetta omista vaikutusmahdollisuuksista. Moni toteutunut unelma on alkanut pienestä päätöksestä laittaa rahaa sivuun tulevaisuutta varten – oli kyse omasta kodista, opiskelusta, matkasta tai yksinkertaisesti turvallisemman arjen rakentamisesta", Simola sanoo.
S-Pankin tutkimus: Nuorten arki on turvallista, vaikka talous huolettaa
- Kolme neljästä alle 30-vuotiaasta kokee arkensa melko tai erittäin turvalliseksi. Kotona asuvista nuorista osuus on 86 %.
- 59 % nuorista pitää vakaata toimeentuloa tärkeimpänä taloudellista turvallisuutta vahvistavana tekijänä. Säästöjen tai taloudellisen puskurin merkityksen nostaa esiin 45 %.
- Talous huolettaa nuoria muita ikäryhmiä enemmän: 48 % kertoo olevansa huolissaan taloudestaan vähintään viikoittain.
- Nuorista 21 %:lla ei ole säästöjä lainkaan ja neljänneksellä säästöjä on korkeintaan kuukauden tarpeisiin.
- Nuorilla yhteisöllisyys ja läheisten tuki korostuvat enemmän kuin muilla suomalaisilla keskimäärin. Heikentyneessä taloudellisessa tilanteessa läheisten apuun turvautuu 66 % vastaajista.
Arjen turvabarometri 2026 -raportti
S-Pankin Arjen turvabarometri on ajankohtainen vuosittain toistuva katsaus suomalaisten arjen turvallisuuteen. Se kartoittaa, miten suomalaiset kokevat kokonaisturvallisuuden ja miten turvallisuuden tunteen kokemukset näkyvät arjessa eri elämäntilanteissa.
Tutustu Arjen Turvabarometri -katsaukseen (PDF, 2,1 Mt)
Tarkemmat tulokset pyydettäessä.
Taustatiedot kyselystä
Kantar Finland Oy toteutti Turvabarometrikyselyn S-Pankin toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi 3 102 yli 18-vuotiasta suomalaista, jotka edustivat eri ammattiasemia ja tuloluokkia. Tulokset sisältävät tarkastelua maakuntatasolla ja jakaumat ovat lähellä maakuntien edustavuutta väestössä. Tiedonkeruu toteutettiin 18.2.–9.3.2026.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
S-Pankin viestintäPuh:+358 10 767 9300viestinta@s-pankki.fiwww.s-pankki.fi
Emilia Simolavalmennuspäällikkö, päivittäiset pankkiasiat ja arjen talousPuh:010 765 8976emilia.simola@s-pankki.fi
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S-Pankki
S-Pankki on kotimainen pankki ja osa S-ryhmää. Olemme olemassa siksi, että jokaisella olisi mahdollisuus vähän rahakkaampaan huomiseen. Meillä on yli kolme miljoonaa asiakasta ja tunnemme asiakkaidemme arjen. Tuomme siihen helppoutta ja hyötyä muun muassa helppokäyttöisten digitaalisten palveluidemme avulla. Täyden palvelun pankkina olemme tukena elämän pienissä ja suurissa käännekohdissa. s-pankki.fi
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