Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

1.9.2026 13:07:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 1.9.2026

RAKENNUSPALO, KESKISUURI, PITKÄKATU, JYVÄSKYLÄ

Ilmoittaja havainnut Aalto Alvarin ulkopuolelta uimahallin katolta nousevan savua. Kyseinen savuhavainto liittyi puulämmitteisen saunan lämmitykseen. Kohteessa ei rakennuspaloa. Yksi yksikkö varmisti tilanteen.

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Ammatinharjoittajalääkärimalli tuotti hyviä tuloksia Keski-Suomen hyvinvointialueella – toimintaa laajennetaan1.9.2026 09:23:23 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue pilotoi vuoden ajan lääkärien ammatinharjoittajamallia Toivakan ja Kyllön sosiaali- ja terveysasemilla. Pilotti toteutettiin hyvinvointialueen aluevaltuustolta saadun valtuustoaloitteen pohjalta. Molemmalla sosiaali- ja terveysasemalla työskenteli yksi ammatinharjoittajalääkäri, ja pilotointikausi kesti heinäkuusta 2025 heinäkuuhun 2026.

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