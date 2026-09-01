Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
1.9.2026 13:07:15 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Tiedote 1.9.2026
RAKENNUSPALO, KESKISUURI, PITKÄKATU, JYVÄSKYLÄ
Ilmoittaja havainnut Aalto Alvarin ulkopuolelta uimahallin katolta nousevan savua. Kyseinen savuhavainto liittyi puulämmitteisen saunan lämmitykseen. Kohteessa ei rakennuspaloa. Yksi yksikkö varmisti tilanteen.
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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