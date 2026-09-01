Ammatinharjoittajalääkärimalli tuotti hyviä tuloksia Keski-Suomen hyvinvointialueella – toimintaa laajennetaan 1.9.2026 09:23:23 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialue pilotoi vuoden ajan lääkärien ammatinharjoittajamallia Toivakan ja Kyllön sosiaali- ja terveysasemilla. Pilotti toteutettiin hyvinvointialueen aluevaltuustolta saadun valtuustoaloitteen pohjalta. Molemmalla sosiaali- ja terveysasemalla työskenteli yksi ammatinharjoittajalääkäri, ja pilotointikausi kesti heinäkuusta 2025 heinäkuuhun 2026.