Swiss Diamond CXD – sveitsiläinen uutuussarja keraamisella nonstick-pinnoitteella
3.9.2026 13:40:11 EEST | Mastermark Brands Oy | Tiedote
Swiss Diamondin uusi timanttikiteillä vahvistettu keraaminen CXD-pinnoite on vuosien kehitystyön tulos ja sveitsiläisen insinööriosaamisen taidonnäyte. Uusi pinnoite on muoviton ja valmistettu ilman PFAS-yhdisteitä.
Swiss Diamond CXD-paistoastioiden tärkeimmät ominaisuudet:
- vääntymätön, tasapohjainen valualumiinirunko johtaa ja varaa erinomaisesti lämpöä
- alumiinirungon päällä oleva plasmakerros suojaa paistoastiaa korroosiolta ja muodostaa vahvan pohjan varsinaiselle tarttumattomalle pinnoitteelle
- timanttivahvisteinen tarttumaton CXD-pinnoite takaa täydellisen paistotuloksen ja mahdollistaa ruoanlaiton jopa kokonaan ilman paistorasvaa. Pinnoite tekee myös puhdistamisesta helppoa
- tyylikäs rosterikahva kiinnitetään ilman runkoa lävistäviä niittejä, jolloin paistoastian sisäpinta on helppo pitää hygieenisenä
- kehitetty ja valmistettu Sierressä, eteläisessä Sveitsissä
- sopii kaikille liesityypeille – myös induktiolle. Kestää uunin maks. 260 astetta
Saatavana hyvin varustetuista tavarataloista ja erikoisliikkeistä sekä maahantuojan verkkokaupasta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Anna BergTuotepäällikköMastermark Brands Oy
Muubs, Andersen Furniture, Eva Solo, Victorinox-keittiöveitset, Swiss Diamond, Cole & Mason, Ken Hom, Cuisipro
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Mastermark Brands Oy - kansainvälisten huippumerkkien talo
Turkulainen perheyritys on kulutustavaroiden maahantuonti- ja markkinointiyhtiö, joka tarjoaa suomalaisille vähittäiskauppiaille menestyskonseptit yli 30 vuoden kokemuksella
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