Mastermark Brands Oy

Swiss Diamond CXD – sveitsiläinen uutuussarja keraamisella nonstick-pinnoitteella

3.9.2026 13:40:11 EEST | Mastermark Brands Oy | Tiedote

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Swiss Diamondin uusi timanttikiteillä vahvistettu keraaminen CXD-pinnoite on vuosien kehitystyön tulos ja sveitsiläisen insinööriosaamisen taidonnäyte. Uusi pinnoite on muoviton ja valmistettu ilman PFAS-yhdisteitä.

Swiss Diamond CXD-paistoastioiden tärkeimmät ominaisuudet:

  • vääntymätön, tasapohjainen valualumiinirunko johtaa ja varaa erinomaisesti lämpöä
  • alumiinirungon päällä oleva plasmakerros suojaa paistoastiaa korroosiolta ja muodostaa vahvan pohjan varsinaiselle tarttumattomalle pinnoitteelle
  • timanttivahvisteinen tarttumaton CXD-pinnoite takaa täydellisen paistotuloksen ja mahdollistaa ruoanlaiton jopa kokonaan ilman paistorasvaa. Pinnoite tekee myös puhdistamisesta helppoa
  • tyylikäs rosterikahva kiinnitetään ilman runkoa lävistäviä niittejä, jolloin paistoastian sisäpinta on helppo pitää hygieenisenä
  • kehitetty ja valmistettu Sierressä, eteläisessä Sveitsissä
  • sopii kaikille liesityypeille – myös induktiolle. Kestää uunin maks. 260 astetta

Saatavana hyvin varustetuista tavarataloista ja erikoisliikkeistä sekä maahantuojan verkkokaupasta.

Pinnoitteen lisäksi myös kahva on päivittynyt, kun aiemmasta XD-sarjasta tuttu bakeliittikahva on korvattu tyylikkäällä rosterikahvalla.

Avainsanat

ruoanlaittokeittiövälineetruokakeraaminennonstick

Yhteyshenkilöt

Anna BergTuotepäällikköMastermark Brands Oy

Muubs, Andersen Furniture, Eva Solo, Victorinox-keittiöveitset, Swiss Diamond, Cole & Mason, Ken Hom, Cuisipro

Puh:0406208920anna.berg@mastermarkbrands.fi

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Mastermark Brands Oy - kansainvälisten huippumerkkien talo

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