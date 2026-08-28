Kutsu tiedotusvälineille
2.9.2026 10:10:13 EEST | Rosebud Oy | Kutsu
Themiksen temppelistä oikeuspalatsiin − visuaalista loistoa ja symboliikkaa
-taidejuhlakirjan julkistamis- ja lehdistötilaisuus on keskiviikkona 9.9.2026,
klo 11.30 Rosebud Book Oy (Postikatu 1, 00100 Helsinki)
Kirjateos on Vaasan hovioikeuden 250-vuotispäivän kunniaksi julkaistu
taidejuhlakirja. Teoksen on kirjoittanut ja toimittanut taidehistorian dosentti,
FT Virpi Harju.
Runsaasti kuvitettu, 216-sivuinen teos avaa monipuolisen näkymän Vaasan
hovioikeuden rakennusten historiaan: Vanhan Vaasan Themiksen temppeliin
ja nykyiseen Vaasan hovioikeuden palatsiin. Kirja tarkastelee rakennusten
arkkitehtuuria, arvokasta sisustusta, taideteoksia, esineistöä ja rituaaleja sekä
niihin liittyvää ainutlaatuista visuaalista ja symbolista maailmaa.
Ohjelma
Tilaisuuden avaus Rodebud Book Oy:n johtaja Hannu Paloviita
Hovioikeudet länsimaisen oikeusperinnön välittäjänä Vaasan hovioikeuden presidentti,
dosentti OTT Sakari Laukkanen
Taidejuhlakirjan esittely kirjoittaja ja toimittaja, taidehistorian dosentti, FT Virpi Harju
Oikeamielisyyden perustalla päätoimittaja, tietokirjailija ja teologi Tapani Ruokanen
Keskustelua
Tilaisuuden moderaattorina toimii päätoimittaja, tietokirjailija ja teologi Tapani Ruokanen.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petra KakkoMyymäläpäällikkö
Postitalo-kirjakauppa
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