Suomalaiset kohtuullistavat juomistaan aiempaa tietoisemmin – perjantai noussut alkoholittomien vilkkaimmaksi myyntipäiväksi
2.9.2026 07:21:00 EEST | Alko Oy | Tiedote
Alkon vuoden 2026 myyntidata paljastaa, että perjantai on alkoholittomien vilkkain myyntipäivä, ja suhteellisesti eniten niitä myydään Pohjanmaalla ja Kainuussa. Taustalla näkyy laajempi kohtuullistamisen trendi: alkoholista ei välttämättä luovuta kokonaan, vaan sitä käytetään aiempaa valikoivammin ja tietoisemmin.
Alkoholittomien juomien kysyntä kasvaa edelleen voimakkaasti. Tammi–elokuussa alkoholittomien myynti on Alkossa kasvanut noin 37 prosenttia. Alkon kokonaislitramyynnistä alkoholittomien osuus on vajaat kaksi prosenttia.
Alkon tuotepäällikkö Jari Ahon mukaan kasvua vauhdittavat maltillisemmat juomatavat sekä myös mocktailien ja miksereiden kysyntä osana cocktail-boomia.
”Alkoholittomuuden ympärillä tapahtuvassa muutoksessa ei ole pelkästään kysymys siitä, juodaanko vai ollaanko juomatta. Kyse on laajemmasta muutoksesta tavassa suhtautua alkoholiin. Näemme asiakkaiden ostopäätöksissä yhä enemmän harkintaa ja omannäköisiä valintoja.”
Aho toteaa, että alkoholin käyttöä ei välttämättä lopeteta kokonaan, mutta sitä kohtuullistetaan aiempaa tietoisemmin. Osa juomista vaihdetaan alkoholittomiin vaihtoehtoihin, alkoholia käytetään aiempaa harkitummin tai sitä ei tietyissä tilanteissa käytetä lainkaan.
”Puhutaan myös seeprajuomisesta, jossa alkoholillisia ja alkoholittomia juomia nautitaan illanvietossa rinnakkain.”
Perjantai on alkoholittomien vilkkain myyntipäivä
Perjantai on Alkon myyntidatan mukaan tärkein myyntipäivä sekä litroissa että suhteessa Alkon koko juomamyyntiin.
”Perjantain luvut osoittavat, että alkoholittomat juomat ovat löytäneet paikkansa myös viikonlopun ruokapöydissä, juhlahetkissä ja yhdessäolossa. Alkoholittomien kysyntä kasvaa meillä viikonloppua kohti”, Aho sanoo.
Ahon mukaan alkoholiton on monelle se ensisijainen juomavalinta, joka ei ole korvike alkoholilliselle, vaan itsessään kiinnostava valinta. Alkoholittomia nautitaan niiden maun ja laadun vuoksi.
Mocktailit, mikserit ja kuohuvat kasvattavat suosiotaan
Alkoholittomien myyntidatassa näkyy kaksi rinnakkaista trendiä. Yhtäältä suosiotaan kasvattavat valmiit mocktailit, joita voi nauttia sellaisenaan. Toisaalta kysyntää on toniceille, inkiväärioluille ja muille miksereille. Niitä käytetään sekä alkoholittomissa että alkoholillisissa juomasekoituksissa, mikä kertoo cocktailkulttuurin vahvistumisesta. Trendejä yhdistää kiinnostus makuihin, elämyksiin ja juomien räätälöintiin.
Alkoholittomat viinit muodostavat lähes kolmanneksen koko alkoholittomasta myynnistä. Alkoholittomien kuohuviinien osuus on viidennes koko alkoholittomasta myynnistä, mikä kertoo niiden vakiintuneesta asemasta juhla- ja seurustelujuomina. Alkoholittomien oluiden osuus on reilu 10 prosenttia alkoholittomien myynnistä.
Pohjanmaa ja Kainuu alkoholittomien kärjessä
Alkoholittomien suosiossa näkyy myös alueellisia eroja. Alkoholittomien osuus juomamyynnistä on suurin Pohjanmaalla ja Kainuussa, kun taas litramääräisesti Uusimaa on suurin markkina.
Kuntatasolla kärkeen nousevat Karstula, Pihtipudas, Puolanka ja Kärsämäki, joissa alkoholittomien osuus juomamyynnistä on selvästi valtakunnallista keskiarvoa korkeampi.
”Toki pienten paikkakuntien kokonaismyynti on vähäisempää, joten jo suhteellisen pieni alkoholittomien myyntimäärä voi nostaa niiden prosenttiosuutta. Alkoholittomien kysynnän kasvu näkyy koko Suomessa, ja alueiden välillä on kiinnostavia eroja. Alkoholittomien käyttö ei ole vain kasvukeskusten ilmiö, vaan se näkyy hyvin laajasti eri puolilla maata”, Aho taustoittaa.
Alkon alkoholittomien valikoima on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Vuoden 2025 lopussa valikoimassa oli yli 300 alkoholitonta tuotetta, kun vuonna 2017 niitä oli hieman yli 120. Alko haluaa tehdä alkoholittomista vaihtoehdoista näkyviä, helposti lähestyttäviä ja luontevan osan erilaisissa juomatilanteissa.
”Syyskuun kampanjamme tuo alkoholittomia tuotteita esille alennettuun hintaan. Tavoitteena on lisätä tuoteryhmän tunnettuutta ja kannustaa asiakkaita tutustumaan valikoimaan”, Aho vinkkaa.
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Alko haluaa tarjota asiakkailleen maailmanluokan palvelua. Monipuolinen ja uudistuva yli 11 000 tuotteen valikoima mahdollistaa nojatuolimatkat ympäri maailmaa asiakkaan omassa olohuoneessa. Asiakkaitamme palvelee monikanavainen palveluverkosto: 360 myymälää, yli 100 noutopistettä, verkkokauppa ja mobiilisovellus. Vuonna 2025 Alkon liikevaihto oli 1,0 miljardia euroa ja asiakaskäyntejä oli yli 43 miljoonaa.
Vastuullisuus on meille sydämen asia. Arjessamme se tarkoittaa muun muassa tinkimätöntä myynninvalvontaa, hankinnan läpinäkyvyyden kehittämistä, pakkausmateriaalien kierrätystä, tuoteturvallisuutta sekä hyvinvointia edistäviä hankkeita.
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