Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

1.9.2026 15:19:38 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Keski-Suomen pelastuslaitos

Tiedote 1.9.2026

IHMISEN PELASTAMINEN VEDESTÄ, SAARIJÄRVI

Aikuinen henkilö oli tippunut suurehkoon kala-altaaseen Saarijärvellä Hoikankylällä. Paikalla olleet ihmiset tekivät hätäilmoituksen ja pitivät henkilöä liinojen avulla veden pinnalla. Pelastuslaitoksen apua tarvittiin henkilön avustamiseen ylös altaasta, korkeasta reunasta johtuen. Pelastuslaitos avusti henkilöä pois altaasta, ja hänet ohjataan ensihoidon tarkastukseen. Kohteessa kaksi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö.

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