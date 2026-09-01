Virta: Suomella ei ole enää varaa Orpon hallitukseen
1.9.2026 20:42:47 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virran mukaan hallituksen viimeinen budjetti jatkaa politiikkaa, joka kasvattaa velkaa mutta samalla lisää köyhyyttä, työttömyyttä ja tulevaisuuden kustannuksia.
– Pääministeri Orpon mukaan Suomella ei ole varaa suunnan muutokseen. Uskon suomalaisten olevan eri mieltä. Kun velka jatkaa kasvuaan, 26 000 uutta lasta on työnnetty köyhyysrajan alle ja suomalaisilta leikataan työpaikkoja keskellä työttömyyskriisiä, niin se, mihin Suomella ei enää ole varaa, on Orpon hallitus, Virta sanoo.
Virran mukaan hallituksen leikkauspolitiikassa näkyvät arvovalinnat.
– Hallituksen leikkauspolitiikan inhimillinen hinta on ollut kohtuuton. Suomessa kasvaa nyt noin 137 400 lasta köyhyydessä ja työttömyystilanne on EU:n heikoimpia. Ja silti samaan aikaan hallitus leikkaa ideologisesti myös järjestöiltä, mikä vie ihmisiltä apua ja työpaikkoja, Virta tiivistää.
Virran mukaan nyt pitäisi arvioida rehellisesti, mitkä säästöt todella vahvistavat julkista taloutta ja millä hinnalla.
– Jos tämän päivän säästöt lisäävät lapsiköyhyyttä, heikentävät osaamista, vievät työpaikkoja tai leikkaavat ennaltaehkäisevästä avusta niin, että myöhemmin tarvitaan kalliimpia palveluja, mikä on lopulta todellinen säästö? Virta kysyy.
– Mutta onneksi tämä oli Orpon hallituksen viimeinen budjetti. Jos se on Vihreistä kiinni, epäoikeudenmukainen ja lyhytnäköinen politiikka, jossa lasku lähetetään lapsille sekä pienituloisimmille ja joka laiminlyö tutkittua tietoa ympäristökriiseistä, päättyy ensi keväänä. Me Vihreät tekisimme toisin: poistaisimme lapsiperheköyhyyden vuoteen 2035 mennessä, mahdollistaisimme koulutusta ja hyvän arjen edellytyksiä jokaiselle taustasta riippumatta ja torjuisimme ilmasto- ja ekokriisiä, Virta päättää.
Yhteyshenkilöt
Sofia VirtaVihreiden puheenjohtajaPuh:09 432 3131sofia.virta@eduskunta.fi
Marena AhonenViestintäsuunnittelijaVihreiden viestintäPuh:+358 50 589 3391marena.ahonen@vihreat.fi
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