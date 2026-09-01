Keskuskauppakamari: Budjettiriihen päätökset vauhdittavat alkanutta talouskasvua – Yhteisöveron alentaminen lisää investointeja

1.9.2026 21:01:32 EEST | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

Keskuskauppakamarin mukaan hallituksen budjettiriihessä tekemät päätökset vauhdittavat käynnistynyttä talouskasvua lisäämällä yritysten toimintaympäristön kannustavuutta ja luottamusta.

Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. Kuva: Liisa Takala

"Kasvu tarvitsee kilpailukyvyn parantamista ja luottamusta. Budjettiriihen päätökset vahvistavat yritysten näkymää siitä, että Suomessa kannattaa investoida ja työllistää ”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Erityisen tärkeää on, että jo aikaisemmin sovittu yhteisöveron alentaminen tullaan ensi vuonna toimeenpanemaan. Yhteisöveron alennus 20 prosentista 18 prosenttiin hyödyttää kaikenkokoisia yrityksiä.

Keskuskauppakamari muistuttaa, että yhteisöveron alentaminen kannustaa yrityksiä laajentumaan, investoimaan ja palkkaamaan uusia työntekijöitä.

"Kilpailu investoinneista on kovaa. Yhteisöveron alennus parantaa Suomen asemaa kansainvälisessä kilpailussa yritysten investoinneista”, Romakkaniemi toteaa.

Keskuskauppakamarin mukaan myös työsuhdeoptioiden verotukseen ehdotetut muutokset parantavat suomalaisten kasvuyritysten mahdollisuuksia houkutella ja sitouttaa kansainvälisiä huippuosaajia.

Osakesäästötilin laajentaminen koskemaan sijoituksia listaamattomiin yrityksiin olisi tarpeellinen piristysruiske kasvurahoitukseen. Muutos tulisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti, mutta hallituksen päätös selvittää asiaa tässä vaiheessa hallituskautta uhkaa lykätä uudistuksen seuraavalle hallituskaudelle.

Keskuskauppakamarin mukaan julkisen talouden tilanne muistuttaa siitä, että Suomen on jatkettava määrätietoisesti velkaantumisen hillitsemistä ja kasvua tukevia uudistuksia.

"Yli neljän miljardin euron vuosittaiset korkomenot ovat muistutus siitä, kuinka kallista velkaantuminen on. Siksi on tärkeää, että hallitus jatkaa ensi vuonna kasvutoimien ohella myös sopeuttamista aiemmin sovitun mukaisesti”, Romakkaniemi sanoo.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye