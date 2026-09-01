Hyrkkö: Hallituksen perinnöksi jää Suomen luisu lasten luokkayhteiskunnaksi ja piittaamattomuus ympäristökriiseistä

Virta vaatii hallitukselta viimeisessä riihessä: ei enää euroakaan lapsilta ja nuorilta 1.9.2026 16:42:06 EEST | Tiedote

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta vaatii, että hallitus ei leikkaisi tänään käynnistyvässä budjettiriihessä lapsilta ja nuorilta enää euroakaan. Virran mukaan suunta on käännettävä päinvastaiseksi: yksikään lapsi ei saa enää pudota köyhyyteen, ja hallituksen on pelastettava ne, jotka sen oma politiikka on jo työntänyt köyhyysrajan alle.