Vihreät - De Gröna

Hyrkkö: Hallituksen perinnöksi jää Suomen luisu lasten luokkayhteiskunnaksi ja piittaamattomuus ympäristökriiseistä

1.9.2026 21:05:53 EEST | Vihreät - De Gröna | Tiedote

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Valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja ja vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Saara Hyrkkö pettyi hallituksen päätökseen sivuuttaa budjettiriihessä lapsiperheköyhyyden kasvu. Vihreät on vaatinut Suomea sitoutumaan lapsiperheköyhyyden poistamiseen ja ehdottanut ensimmäisiä toimia toteutettavaksi jo budjettiriihessä.

— Suomessa lähes joka seitsemäs lapsi elää köyhyydessä ja nykyisen hallituksen päätösten myötä köyhiä lapsia on peräti 26 000 enemmän kuin aiemmin. Vihreät on esittänyt kustannustehokkaita toimia, joilla kehitys olisi käännetty ja 15 000 lasta nostettu köyhyydestä, mutta hallitus päätti ohittaa koko ongelman, sanoo Hyrkkö.

Hyrkön mukaan hallituksen hallituksen arvovalinnat ovat karu muutos Suomen pitkään linjaan pitää kaikki samassa veneessä.

— Hallitus on toistuvasti tarjonnut köyhille keppiä ja rikkaille porkkanaa, eikä tämä riihi ole poikkeus. On törkeää, että höveli ja varakkaita suosiva veropolitiikka maksatetaan esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä auttavilla sote-järjestöillä, sanoo Hyrkkö.

Hyrkkö pitää heikkoa ympäristöpolitiikkaa yhtenä hallituksen talouspolitiikan suurimmista epäonnistumisista.

— On käsittämätöntä, että edes menneen kesän hirmuhelteet ja niiden katastrofaaliset vaikutukset ihmisten arkeen eivät herättäneet hallitusta toimimaan ilmastokriisin estämiseksi ja sen vaikutuksiin varautumiseksi, kritisoi Hyrkkö.

Hyrkön mukaan hallituksen politiikka tulee pitkässä juoksussa Suomelle kalliiksi.

— Hallituksen perinnöksi jää Suomen luisu lasten luokkayhteiskunnaksi ja piittaamattomuus ympäristökriiseistä. Tämän politiikan inhimillinen ja taloudellinen hintalappu suomalaisille on surullisen suuri, summaa Hyrkkö.

Avainsanat

talouspolitiikkabudjettiriihilapsiperheköyhyysympäristö

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