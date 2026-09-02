Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote HARJOITUS
2.9.2026 10:31:09 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
HARJOITUSTIEDOTE 02.09.2026
Keski-Suomen pelastuslaitos on matkalla keskisuureen rakennuspaloon Lievestuoreelle paikallispuolustusharjoitukseen liittyen. Tiedotamme asiasta tarvittaessa tunnin kuluessa.
Päivystävä palomestari, Keski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskus
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.9.2026 07:01:03 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.9.2026 klo 7:00 Mediatiedote (tehtävänostot edeltävät 12 tuntia) Edeltävän 12 h ajalta ei ole tiedotettavia tehtäviä. Pelastustoimen ensitiedotteiden automaattinen välitys on lakannut 1.9.2026 klo 16:00 Pelastuslaitos tiedottaa harkintansa mukaan merkittävistä onnettomuustapauksista erikseen sekä toimittaa kahdesti vuorokaudessa koonnin ajanjaksolla olleista tehtävistä. Seuraava koonti ti 2.9.2026 illalla
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.9.2026 18:30:19 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.9.2026 klo 18:30 Mediatiedote (tehtävänostot 1.9.2026 klo 7-18:30) Päivän aikana Keski-Suomen pelastuslaitos on vastannut yhteen ihmisen pelastaminen -tehtävään Saarijärvellä sekä yhteen rakennuspalotehtävään Jyväskylässä. Molemmista tehtävistä lähetetty erillisiet tiedotteet iltapäivän aikana. Lisäksi iltapäivän aikana Keuruulla on ollut Kolhontiellä liikenneonnettomuus, jossa henkilöauto ajautui ulosajon seurauksena puuhun. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, joka pääsi omatoimisesti ulos ajoneuvosta. Pelastustoimen ensitiedotteiden automaattinen välitys on lakannut 1.9.2026 klo 16:00 Pelastuslaitos tiedottaa harkintansa mukaan merkittävistä onnettomuustapauksista erikseen sekä toimittaa kahdesti vuorokaudessa koonnin ajanjaksolla olleista tehtävistä. Seuraava koonti ti 2.9.2026 aamulla.
Keski-Suomen hyvinvointialue ilmoittaa Valtiokonttorille sidosyksikkösopimusten pidennetystä siirtymäajasta1.9.2026 17:46:43 EEST | Tiedote
Aluehallitus päätti hyväksyä kokouksessaan 1.9. Valtiokonttorille tehtävän ilmoituksen pidennetyn siirtymäajan käyttämisestä tietyissä sidosyksikkösopimuksissa, jotka eivät täytä uudistuvan hankintalain vaatimuksia.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.9.2026 15:19:38 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.9.2026 IHMISEN PELASTAMINEN VEDESTÄ, SAARIJÄRVI Aikuinen henkilö oli tippunut suurehkoon kala-altaaseen Saarijärvellä Hoikankylällä. Paikalla olleet ihmiset tekivät hätäilmoituksen ja pitivät henkilöä liinojen avulla veden pinnalla. Pelastuslaitoksen apua tarvittiin henkilön avustamiseen ylös altaasta, korkeasta reunasta johtuen. Pelastuslaitos avusti henkilöä pois altaasta, ja hänet ohjataan ensihoidon tarkastukseen. Kohteessa kaksi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö.
Ikääntyneiden palveluiden asiakasmaksujen päätöksiin muutos 1.9. alkaen–ei vaikutusta maksuihin tai palveluihin1.9.2026 14:33:48 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen ikääntyneiden palveluiden asiakas saa tasasuuruisesta asiakasmaksusta syyskuusta lähtien palvelupäätöksen ja laskun, mutta ei erillistä asiakasmaksupäätöstä, kuten tähän saakka. Tasasuuruinen maksu tarkoittaa sitä, että palvelu maksaa kaikille saman verran. Tasasuuruisilla asiakasmaksuilla tarkoitetaan muun muassa päivätoiminnan, ateriapalvelun, turvapalvelun ja lyhytaikaishoidon maksuja. Lasku toimitetaan asiakkaalle jälkikäteen, kun palvelu on toteutunut.
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