Rehtori Jari Ojala: Yliopistot kovien ulkoisten paineiden kourissa
2.9.2026 14:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopiston lukuvuoden 2026-2027 avajaiset 2.9.2026
Rehtori Jari Ojalan avajaispuhe (Vapaa julkaistavaksi 2.9. klo 14)
Lukuvuoden avajaispuheessaan rehtori Jari Ojala pohti aikamme geopoliittisia, taloudellisia ja teknologisia paineita, jotka kohdistuvat myös yliopistoihin.
"Tänä päivänä korostuu turvallisuuskeskustelu, mutta kovin yksipuolisesta näkökulmasta. Koulutus ja tutkimus ovat keskeisiä osia Suomen kokonaisturvallisuutta sekä yhteiskunnan ja talouden vahvistamista."
Ojalan mukaan julkisessa keskustelussa on voimistunut avoin tiedevihamielisyys ja tieteen vapautta on haastettu.
"Yliopistotutkimuksen arvostelu näyttää olevan poliittisesti kannattavaa. Kovissa puheissa meitä yritetään myös hajottaa leireihin, ”hyviin ja huonoihin” aloihin niin yliopistojen välillä kuin sisälläkin. Tällaisiin kahtiajakoihin me emme Jyväskylän yliopistossa lähde mukaan," rehtori Ojala totesi.
Talouspolitiikkaa pohtiessaan rehtori Ojala tunnistaa indekseillä flirttailua:
"Yliopistojen indeksijäädytyksillä leikataan Suomen tulevaisuutta. Arvioitu indeksin vaikutus koko yliopistokentälle tarkoittaisi noin 800 henkilötyövuoden vähentämistä tai yli 6 000:tta opiskelupaikkaa. Nämä leikkaukset olisivat ristiriidassa parlamentaarisen konsensuksen kanssa siitä, että koulutus- ja tutkimustavoitteita halutaan merkittävästi nostaa."
"Me yliopistoissa tiedämme Suomen talouden haasteet – tietenkin, kun täällä taloutta tutkitaan. Emme vähättele pulmia ja kannamme kortemme kekoon tilanteen ratkaisemiseksi."
Alkavaa lukuvuotta leimaa Jyväskylän korkeakoulukonsernin rakentaminen yhdessä Jamkin kanssa.
"Korkeakoulujen omistajuuden keskittäminen vahvistaa Jyväskylän ja sen ympäristön elinvoimaa. Tällä on ilmeisiä yhtymäkohtia sekä kaupungissa rakenteilla olevan Jyväskylän mallin että maakunnallisten kehittämistarpeiden kanssa. Jyväskylän yliopisto on kuitenkin kaupunkia ja maakuntaa laajempi, kansallinen ja kansainvälinen toimija. Tiede ei tunne sen enempää kuntien, maakuntien kuin maidenkaan välisiä rajoja."
Lisätietoja: Rehtori Jari Ojala, Jyväskylän yliopisto, jari.ojala@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Kuvat
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Kuinka paljon avohakkuita luonto kestää? Tutkimus määrittää boreaalisten metsälintujen ekologisen rajan2.9.2026 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston johtama tutkimus on ensimmäistä kertaa määrittänyt raja-arvon avohakkuiden ekologisesti kestävälle määrälle boreaalisissa metsissä. Tutkimuksen mukaan vanhojen metsien lintulajit tarvitsevat säilyäkseen joko pidemmän, noin 90 vuoden kiertoajan metsätaloudessa tai sen, että noin 20 prosenttia metsistä jätetään kokonaan avohakkuiden ulkopuolelle. Tulokset tarjoavat konkreettisen tavoitteen metsien ekologisesti kestävälle käytölle.
Susanna Huovinen on valittu Jyväskylän yliopiston vuoden alumniksi 20261.9.2026 18:00:00 EEST | Tiedote
Susanna Huovinen on valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteriksi vuonna 1998 pääaineenaan yhteiskuntapolitiikka.
Suomessa kehitetty hoitomalli vähensi huomattavasti psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta Britanniassa31.8.2026 08:31:45 EEST | Tiedote
Suomessa kehitetty avoimen dialogin hoitomalli vähensi psykiatrisen sairaalahoidon ja erikoissairaanhoitoon palaamisen tarvetta Isossa-Britanniassa toteutetussa ODDESSI-tutkimuksessa. Avoimen dialogin ryhmässä sairaalahoitoon joutui 21 prosenttia osallistujista, kun tavanomaisen hoidon ryhmässä osuus oli 44 prosenttia. Alan johtavassa The Lancet Psychiatry -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan avoimen dialogin mukaista hoitoa saaneet arvioivat kahden vuoden seurannassa myös toipumisensa, elämänlaatunsa ja tyytyväisyytensä palveluihin paremmiksi kuin tavanomaista hoitoa saaneet. Tutkimuksen ennalta määritellyssä ensisijaisessa päätetapahtumassa, oireiden uusiutumiseen kuluneessa ajassa, ei kuitenkaan havaittu eroa ryhmien välillä.
Jyväskylän yliopisto on mukana merkittävässä EU Horizon Twinning -hankkeessa – tavoitteena rakentaa entisen Jugoslavian perinnön ympärille kansainvälinen osaamiskeskittymä.28.8.2026 10:00:00 EEST | Uutinen
Euroopan komissio on myöntänyt 1,5 miljoonan euron rahoituksen Jyväskylän yliopiston, Erfurtin yliopiston, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ja slovenialaisen Institute IRRIS:in yhteiselle BORDER ECHOES -hankkeelle. Suomalaisten partnerien tehtävänä on tukea Sloveniassa tehtävää pioneerityötä muistitiedon tallentamiseen ja jatkokäyttöön liittyen. Rahoituksesta kolmannes suuntautuu hankkeen suomalaisille partnereille.
Hae syksyn 2026 yhteishaussa Jyväskylän yliopistoon ja aloita tutkinto-opiskelu tammikuussa 202727.8.2026 08:05:00 EEST | Tiedote
Jäitkö ilman opiskelupaikkaa tai haluatko syventää osaamistasi? Syksyn yhteishaku tarjoaa sinulle mahdollisuuden aloittaa opinnot jo tammikuussa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme