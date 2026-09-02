Kokoomuksen Multala: Sähköauton akkua pitää voida korjata ilman kohtuutonta byrokratiaa

Viikonloppuna julkisuuteen noussut viranomaisohjeistus on herättänyt huolta sähköautoilijoiden ja korjaamoalan keskuudessa. Multala on selvittänyt asiaa lupa- ja valvontaviraston sekä ympäristöministeriön virkamiesten kanssa.

– Nyt syntynyt kuva on tarpeettoman synkkä. Viranomaisilta saamani tiedon mukaan ohje ei estä sähköautojen akkujen korjaamista tai uudelleenkäyttöä eikä esimerkiksi tarkoita, että jokaisen autokorjaamon pitäisi hakea ympäristölupaa, Multala sanoo.

Multalan mukaan epäselvyydet on oikaistava viipymättä. Hänen mukaansa tavallisen sähköautoilijan ei pitäisi joutua miettimään, voiko auton rikkoutuneen akun tulevaisuudessa korjata tai mitä uudet säännöt tekevät auton arvolle.

– Sähköautoilijana ymmärrän hyvin ihmisten tuohtumuksen. Kun autoon on käyttänyt kymmeniä tuhansia euroja, pitää voida luottaa siihen, että sen akun voi myös korjata järkevään hintaan. Sääntely ei saa johtaa siihen, että käyttökelpoinen auto menettää arvonsa tai päätyy ennen aikojaan romuksi vain siksi, että korjaamisesta tehdään liian vaikeaa tai kallista, Multala sanoo.

Multala muistuttaa, että liikenteen sähköistyminen on tärkeä keino vähentää liikenteen päästöjä. Siksi epäselvät viranomaisohjeet eivät saa synnyttää turhaa epävarmuutta sähköauton ostamista harkitseville.

– Ihmisille pitää pystyä sanomaan selvällä suomen kielellä, mikä on sallittua ja mikä ei. Olen pyytänyt viranomaisia viestimään asiasta aktiivisesti ja oikaisemaan väärinkäsityksiä. Sähköautoilua ei pidä vaikeuttaa epäselvällä byrokratialla, Multala sanoo.

Keskustelu liittyy EU:n akkuasetukseen, jolla pyritään parantamaan akkujen turvallisuutta, kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Asetus on suoraan voimassa kaikissa EU-maissa, joten Suomen mahdollisuudet poiketa sen vaatimuksista ovat rajalliset.

– Akkujen turvallisuudesta on tietenkin pidettävä kiinni. Samalla sääntöjen pitää mahdollistaa järkevä korjaaminen ja uudelleenkäyttö. Jos ohjeissa on epäselvyyksiä, ne on ratkaistava yhdessä korjaamoalan ja viranomaisten kanssa, Multala sanoo.