Poliisi ja riistanhoitoyhdistykset valvovat metsäkanalintujen metsästystä Pohjois-Karjalassa
10.9.2026 09:00:00 EEST | Suomen riistakeskus – Pohjois-Karjala | Tiedote
Itä-Suomen poliisi toteuttaa yhteistyössä paikallisten riistanhoitoyhdistysten kanssa erävalvontatapahtumia syyskuussa Pohjois-Karjalassa. Valvonnassa keskitytään metsäkanalintujen metsästyksen valvontaan.
Erävalvontaa tehdään lauantaina 12. syyskuuta Lieksan, Ylä-Karjalan, Keski-Karjalan sekä Tohmajärvi–Värtsilän riistanhoitoyhdistysten alueilla. Lisäksi valvontaa toteutetaan lauantaina19. syyskuuta Enon, Ilomantsin, Joensuun seudun ja Tuupovaaran riistanhoitoyhdistysten alueilla.
Valvontapäivien tavoitteena on edistää turvallista ja lainmukaista metsästystä sekä lisätä tietoisuutta metsästykseen liittyvistä velvoitteista.
Valvonnassa keskitytään metsäkanalintujen metsästyksen valvontaan. Tarkastuksissa kiinnitetään huomiota muun muassa metsästyskortin voimassaoloon, metsästysoikeuteen sekä aseiden turvalliseen kuljettamiseen ja käsittelyyn.
– Valvonnalla varmistamme, että metsästys tapahtuu turvallisesti ja sääntöjen mukaisesti. Tarjoamme metsästäjille ajankohtaista neuvontaa ja mahdollisuuden keskustella metsästykseen liittyvistä aiheista. On tärkeää ylläpitää hyvää ja perinteikästä metsästyskulttuuria, sanoo Jaakko Heikkinen Itä-Suomen poliisista.
– Metsäkanalintujen metsästys on suosittua Pohjois-Karjalassa, ja se vie metsästäjiä laajasti maastoon. Yhteisvalvonta on hyvä tapa muistuttaa laillisista käytännöistä, ja metsästäjät suhtautuvatkin valvontaan positiivisesti. Valvonnassa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota teiden lähellä tapahtuvaan metsästykseen, toteaa Jani Jehkonen Ylä-Karjalan riistanhoitoyhdistyksestä.
Valvontatapahtumat ovat osa poliisin ja riistanhoitoyhdistysten yhteistyötä, jolla edistetään vastuullista, turvallista ja kestävää metsästystä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Itä-Suomen poliisi
Jyrki Koskinen
puh. 029 5456201
Ylä-Karjalan riistanhoitoyhdistys
Jani Jehkonen
puh. 0453438887
Suomen riistakeskus
Jussi Ruskeala
puh. 029 4312243
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Suomen riistakeskus on itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, joka edistää kestävää riistataloutta, tukee riistanhoitoyhdistysten toimintaa ja huolehtii riistapolitiikan toimeenpanosta sekä vastaa sille säädetyistä julkisista hallintotehtävistä.
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