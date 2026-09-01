"Tää on ihan parasta!", totesivat koululaiset metsätapahtumassa, jonka avasi tänään tapahtuman suojelija, ministeri Adlercreutz

”Metsä on ainutlaatuinen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden nähdä ja kokea asioita, joita ei voi täysin oppia kirjoista tai näyttöjen äärellä. Kun luontoa pääsee havainnoimaan itse, oppimisesta tulee konkreettista, elämyksellistä ja mieleenpainuvaa. Metsäpäivän hienous on siinä, että se yhdistää tiedon, tekemisen ja yhdessä oppimisen”, totesi Kaikki kuutoset metsään -toiminnan suojelija, opetusministeri Anders Adlercreutz torstaina Tuusulan Ruotsinkylässä, jossa hän osallistui pääkaupunkiseudun koululaisten kanssa metsäpäivään.

Adlercreutzin mukaan metsäpäivä tukee hienosti myös perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita, ja kokemuksellinen oppiminen tekee tiedosta merkityksellisempää ja pysyvämpää.

Kaikki kuutoset metsään -toiminnassa oppilaille ja heidän opettajilleen halutaan tarjota elämyksellisen ja oppimista tukevan metsäpäivä. Koululaiset kiertävät toiminnallisia rasteja, joilla he oppivat metsästä ja sen hoidosta ja käytöstä.

Rastireitti päättyy eväiden syöntiin. Tuusulan Ruotsinkylässä nuotiopaikalle kerääntyi innostuneita koululaisia.

"Tää on ihan parasta!", totesi yksi ja sai myöntäviä hihkaisuja muilta. Metsässä on nuorten mukaan kiva olla ja myös rastien aiheet kiinnostivat. Monelle mieleenpainuvin tehtävä oli taimen istutus pottiputkella.

Metsäsuhteen vahvistaminen on tulevaisuusteko

Valtakunnallista Kaikki kuutoset metsään -toimintaa organisoivat Suomen Metsäyhdistys ja Suomen 4H-liitto yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminnan mahdollistavat Suomen Metsäsäätiö ja LähiTapiola.

Suomen Metsäsäätiön apurahatoiminnassa keskeistä on kouluyhteistyö, joka mahdollistaa koululaisten tutustumisen metsiin ja metsien käyttöön.

”Metsä ei ole kaikille lapsille itsestään selvä ympäristö. Osalle se on tuttu ja rakas paikka, toisille vieras tai jopa jännittävä. Toiminnan yksi vahvuus onkin sen yhdenvertaisuudessa: tavoitteen toteutuessa jokainen kuudesluokkalainen saa mahdollisuuden metsäpäivään riippumatta asuinpaikastaan tai aiemmasta suhteestaan metsään”, totesi Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Martta Fredrikson toiminnan avajaisissa.

LähiTapiolassa lasten metsäsuhteen vahvistaminen nähdään tulevaisuustekona, jolla voidaan lisätä lasten liikkumista, vahvistaa mielenterveyttä sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja pahoinvointia.

”Toivomme, että tämän toiminnan ansiosta joku kuudesluokkalainen löytää metsästä elinikäisen harrastuksen. Ehkä joku kiinnostuu ympäristöstä, luonnontieteistä tai metsäalasta. Tai ehkä joku löytää yksinkertaisesti paikan, jossa on hyvä olla”, sanoo LähiTapiola Vahinkoyhtiön toimitusjohtaja Antti Pulkkanen.

Laaja toiminta kiinnostaa myös tutkijoita

Kaikki kuutoset metsään -toimintaan osallistuu tänä lukuvuonna 24 000 oppilasta yhdeksässä maakunnassa. Tulevaisuudessa mukaan halutaan kutsua vuosittain koko ikäluokka eli kaikki Suomen kuudennet luokat.

Laaja toiminta kiinnostaa myös tutkijoita. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmä tutkii oppilaiden ja opettajien metsäajatuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan opetusta ja oppimista metsäluonnossa.

Tutkimukseen on valittu mukaan Kaikki kuutoset metsään -toimintaan osallistuvia luokkia eri puolilta Suomea.

”Tutkimus tuottaa tietoa luontoympäristöjen pedagogisista mahdollisuuksista sekä siitä, millaiset tekijät tukevat tai vaikeuttavat metsässä tapahtuvaa opetusta”, kertoo tutkimusryhmän vastuullinen tutkija, FT Arja Kaasinen.

Kaikki kuutoset metsään -metsäpäivien rastien aiheet tulevat opetussuunnitelmasta. Metsäpäivä tukee opettajien työtä tarjoamalla konkreettisen oppimisympäristön luokkahuoneen ulkopuolella.

Verkkosivuilta kaikkikuutosetmetsaan.fi löydät tietoa metsäpäivien sisällöistä ja tavoitteista, ohjeita ja materiaaleja kouluille, opettajille ja paikallisille toteuttajille sekä ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita. Sivuston mediapankissa on toiminnan logoja ja valokuvia.