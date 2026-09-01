"Tää on ihan parasta!", totesivat koululaiset metsätapahtumassa, jonka avasi tänään tapahtuman suojelija, ministeri Adlercreutz
3.9.2026 13:30:45 EEST | Suomen 4H-liitto | Tiedote
4H-järjestö ja Suomen Metsäyhdistys kutsuvat tänä lukuvuonna 24 000 kuudesluokkalaista metsään oppimaan. Kaikki kuutoset metsään -toimintaa järjestetään ympäri Suomen.
”Metsä on ainutlaatuinen oppimisympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuden nähdä ja kokea asioita, joita ei voi täysin oppia kirjoista tai näyttöjen äärellä. Kun luontoa pääsee havainnoimaan itse, oppimisesta tulee konkreettista, elämyksellistä ja mieleenpainuvaa. Metsäpäivän hienous on siinä, että se yhdistää tiedon, tekemisen ja yhdessä oppimisen”, totesi Kaikki kuutoset metsään -toiminnan suojelija, opetusministeri Anders Adlercreutz torstaina Tuusulan Ruotsinkylässä, jossa hän osallistui pääkaupunkiseudun koululaisten kanssa metsäpäivään.
Adlercreutzin mukaan metsäpäivä tukee hienosti myös perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteita, ja kokemuksellinen oppiminen tekee tiedosta merkityksellisempää ja pysyvämpää.
Kaikki kuutoset metsään -toiminnassa oppilaille ja heidän opettajilleen halutaan tarjota elämyksellisen ja oppimista tukevan metsäpäivä. Koululaiset kiertävät toiminnallisia rasteja, joilla he oppivat metsästä ja sen hoidosta ja käytöstä.
Rastireitti päättyy eväiden syöntiin. Tuusulan Ruotsinkylässä nuotiopaikalle kerääntyi innostuneita koululaisia.
"Tää on ihan parasta!", totesi yksi ja sai myöntäviä hihkaisuja muilta. Metsässä on nuorten mukaan kiva olla ja myös rastien aiheet kiinnostivat. Monelle mieleenpainuvin tehtävä oli taimen istutus pottiputkella.
Metsäsuhteen vahvistaminen on tulevaisuusteko
Valtakunnallista Kaikki kuutoset metsään -toimintaa organisoivat Suomen Metsäyhdistys ja Suomen 4H-liitto yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminnan mahdollistavat Suomen Metsäsäätiö ja LähiTapiola.
Suomen Metsäsäätiön apurahatoiminnassa keskeistä on kouluyhteistyö, joka mahdollistaa koululaisten tutustumisen metsiin ja metsien käyttöön.
”Metsä ei ole kaikille lapsille itsestään selvä ympäristö. Osalle se on tuttu ja rakas paikka, toisille vieras tai jopa jännittävä. Toiminnan yksi vahvuus onkin sen yhdenvertaisuudessa: tavoitteen toteutuessa jokainen kuudesluokkalainen saa mahdollisuuden metsäpäivään riippumatta asuinpaikastaan tai aiemmasta suhteestaan metsään”, totesi Suomen Metsäsäätiön toiminnanjohtaja Martta Fredrikson toiminnan avajaisissa.
LähiTapiolassa lasten metsäsuhteen vahvistaminen nähdään tulevaisuustekona, jolla voidaan lisätä lasten liikkumista, vahvistaa mielenterveyttä sekä ehkäistä yksinäisyyttä ja pahoinvointia.
”Toivomme, että tämän toiminnan ansiosta joku kuudesluokkalainen löytää metsästä elinikäisen harrastuksen. Ehkä joku kiinnostuu ympäristöstä, luonnontieteistä tai metsäalasta. Tai ehkä joku löytää yksinkertaisesti paikan, jossa on hyvä olla”, sanoo LähiTapiola Vahinkoyhtiön toimitusjohtaja Antti Pulkkanen.
Laaja toiminta kiinnostaa myös tutkijoita
Kaikki kuutoset metsään -toimintaan osallistuu tänä lukuvuonna 24 000 oppilasta yhdeksässä maakunnassa. Tulevaisuudessa mukaan halutaan kutsua vuosittain koko ikäluokka eli kaikki Suomen kuudennet luokat.
Laaja toiminta kiinnostaa myös tutkijoita. Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkimusryhmä tutkii oppilaiden ja opettajien metsäajatuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan opetusta ja oppimista metsäluonnossa.
Tutkimukseen on valittu mukaan Kaikki kuutoset metsään -toimintaan osallistuvia luokkia eri puolilta Suomea.
”Tutkimus tuottaa tietoa luontoympäristöjen pedagogisista mahdollisuuksista sekä siitä, millaiset tekijät tukevat tai vaikeuttavat metsässä tapahtuvaa opetusta”, kertoo tutkimusryhmän vastuullinen tutkija, FT Arja Kaasinen.
Kaikki kuutoset metsään -metsäpäivien rastien aiheet tulevat opetussuunnitelmasta. Metsäpäivä tukee opettajien työtä tarjoamalla konkreettisen oppimisympäristön luokkahuoneen ulkopuolella.
Verkkosivuilta kaikkikuutosetmetsaan.fi löydät tietoa metsäpäivien sisällöistä ja tavoitteista, ohjeita ja materiaaleja kouluille, opettajille ja paikallisille toteuttajille sekä ajankohtaisia uutisia ja tiedotteita. Sivuston mediapankissa on toiminnan logoja ja valokuvia.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoa ja haastattelupyynnöt:
Mari Pöyhtäri
Viestintäpäällikkö, Suomen 4H-liitto
mari.poyhtari@4h.fi
+358 44 783 0307
Anna Kauppi
Viestintäpäällikkö, Suomen Metsäyhdistys
anna.kauppi@smy.fi
+358 40 070 2102
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen 4H-liitto
Nuorten tulevaisuususko on heikentynyt – yrittäjyys on yksi keino vahvistaa sitä1.9.2026 08:50:00 EEST | Tiedote
Nuorten tulevaisuususkoa vahvistetaan antamalla heille enemmän mahdollisuuksia kokeilla omia ideoitaan käytännössä ja nähdä, mitä omalla tekemisellä voi saada aikaan. Yrittäjän päivän kynnyksellä 4H-järjestö vetoaa päättäjiin: jokaisella nuorella Suomessa pitäisi olla mahdollisuus kokeilla yrittäjyyttä matalalla kynnyksellä.
Mediakutsu: ministeri Adlercreutz avaa koululaisten uuden metsätapahtuman Tuusulassa 3. syyskuuta – 4H ja Metsäyhdistys vievät 24 000 kuudesluokkalaista metsään oppimaan20.8.2026 08:24:11 EEST | Tiedote
Kaikki kuutoset metsään -metsäpäivät käynnistyvät syyskuussa eri puolilla Suomea. Toiminnan suojelija on opetusministeri Anders Adlercreutz.
Maatalousmuovit kiertoon yhteisvoimin – Reilu Teko ‑keräys alkaa jälleen5.5.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Vuonna 1975 alkanut Reilu Teko -säkkikeräys on Suomen pitkäaikaisimpia kierrätystekoja. Keräyksessä varmistetaan, että maatalouden lannoite-, rehu- ja siemensäkkimuovit päätyvät kiertoon ja uusiokäyttöön. Samalla keräys työllistää nuoria paikallisesti. Uutena kumppanina keräykseen tulee mukaan Junttilan Tila.
Harrastustoiminnassa ansioituneita nuoria palkitaan 4H-stipendeillä31.3.2026 09:11:37 EEST | Tiedote
4H-säätiö myöntää vuosittain stipendejä ansioituneille nuorille sekä aktiivisesti 4H:n toiminnassa mukana oleville henkilöille. Nuorten stipendeissä palkitsemisperusteena on pitkäaikainen, monipuolinen, tuloksellinen ja edelleen jatkuva 4H-harrastus. 4H-säätiön myöntämät 12 valtakunnallista stipendiä jaetaan Valtioneuvoston juhlahuoneistossa Helsingissä tiistaina 7.4. kello 14.30. Media on tervetullut tilaisuuteen.
Seinäjokisen Ellamaria Mattilan merilasikoruja valmistava Elmar Jewelry on Vuoden 4H-yritys17.3.2026 07:40:00 EET | Tiedote
26-vuotias Ellamaria Mattila on voittanut Vuoden 4H-yritys -kilpailun 2025. Elmar Jewelry valmistaa meressä hioutuneista lasinpalasista koruja, joissa yhdistyvät käsityö, kierrätysmateriaalit ja uniikki muotoilu. Vuoden 4H-yritys -kilpailussa palkitaan edellisen vuoden aikana yritystoimintaa ansiokkaasti toteuttaneita nuoria eri puolilta Suomea.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme