Jyväskylän yliopisto sai Nature Positive Universities -todennuksen ensimmäisten joukossa maailmassa
3.9.2026 08:05:00 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopistolle on myönnetty kansainvälinen Nature Positive Universities –varmennus vuodelle 2026. Jyväskylän yliopisto on edelläkävijä, joka sai tunnustuksen onnistuneesta työstään luonnon monimuotoisuuden parantamiseksi ja luontopositiivisuuden edistämiseksi.
Varmennus myönnettiin perusteellisen arvioinnin jälkeen, ja se on voimassa vuoden ajan 30.7.2026 alkaen. Se osoittaa, että Jyväskylän yliopisto on parantanut järjestelmällisesti luonnon monimuotoisuutta kampusalueillaan sekä osana tutkimusta, koulutusta ja yliopiston toimintaa.
Arvioinnissa nostettiin esiin erityisesti yliopiston suunnitelmallisesti tekemät luonnon ennallistamis- ja elinympäristöjen kehittämistoimet.
Yliopiston kasvitieteellinen puutarha on perustanut kaikille yliopiston kampusalueille viime vuosien aikana esimerkiksi uusniittyjä, lahopuutarhoja ja uudenlaisia kasvillisuusalueita. Myös viheralueiden hoitotapoja on muutettu yhteistyössä Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n kanssa.
Toimilla on lisätty kampusluonnon monimuotoisuutta ja vahvistettu yliopiston arvokkaan kasvikokoelman sekä viherinfrastruktuurin pitkäjänteistä kehittämistä. Kasvitieteellinen puutarha osallistaa myös yliopistoyhteisöä sekä kaupunkilaisia luonnonhoitotyöhön vapaaehtois- ja yleisötapahtumien, opastettujen kierrosten ja näyttelytoiminnan kautta.
Taustalla vaikuttaa yliopiston vahva pyrkimys kasvitieteellisen puutarhan ja kampuksen viheralueiden kehittämiseen. Avoimen tiedon keskukseen saatiin kasvitieteellisen puutarhan suunnittelijan toimi vuonna 2022.
"Kasvitieteellisen puutarhan toiminnan sitominen yliopiston ympäristöohjelmaan tuottaa nyt tulosta. Suunnitelmallinen työ parantaa jatkossakin yliopiston kulttuuriympäristön sekä kampusluonnon tilaa osana Jyväskylän kaupungin viherverkostoja", suunnittelija ja puutarha-asiantuntija Hanna Keljo kertoo.
Arvioinnissa tunnustettiin myös Jyväskylän yliopiston rooli oppimismateriaalien, luonnon monimuotoisuuden arviointimenetelmien ja luontojalanjälkilaskennan kehittäjänä.
Nature Positive Universities -verkosto tukee luontopositiivisuutta korkeakouluissa
Jyväskylän yliopisto liittyi vuonna 2022 yhtenä perustajayliopistoista Nature Positive Universities Alliance -verkostoon. Verkosto on YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja Oxfordin yliopiston käynnistämä maailmanlaajuinen korkeakoulujen yhteistyöaloite, jonka tavoitteena on tukea luonnon ennallistamista ja luontopositiivista kehitystä korkeakoulusektorilla. Luontopositiivisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa luonnon monimuotoisuus ei enää heikkene, vaan luonnon tila alkaa parantua.
Osana sitoumustaan Jyväskylän yliopisto selvittää toimintansa vaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen, asettaa tavoitteita luontohaittojen vähentämiseksi ja luonnon tilan vahvistamiseksi sekä raportoi edistymisestään vuosittain.
Nature Positive Universities –verifiointi todentaa Jyväskylän yliopiston aseman edelläkävijänä luonnon monimuotoisuuden edistämisessä sekä ilmastopäästöjen ja luontovaikutusten mittaamisessa ja raportoinnissa.
Lisätietoja:
Kestävyys- ja vastuullisuusasiantuntija Ulla Helimo, ulla.t.helimo@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
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