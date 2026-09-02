Kokoomuksen Kopra: Yksi vuosi ei kerro koko kuvaa – ilman hallituksen päätöksiä julkinen talous olisi ensi vuonna yli 3 miljardia heikompi

– Tässä menee nyt kaksi eri asiaa sekaisin. On eri asia kysyä, mikä on vain ensi vuonna voimaan tulevien uusien päätösten nettovaikutus, ja mikä on koko hallituskaudella tehtyjen päätösten vaikutus julkiseen talouteen ensi vuonna. Ylen uutinen vastaa ensimmäiseen kysymykseen. Kokonaiskuva on, että hallituksen päätökset vahvistavat julkista taloutta ensi vuonna yli kolmella miljardilla eurolla, Kopra sanoo.

Valtiovarainministeriön Ylelle antaman arvion mukaan vuonna 2027 voimaan tulevien uusien päätösten nettovaikutus heikentää julkista taloutta noin 350 miljoonalla eurolla. Lukuun vaikuttavat muun muassa yhteisöveron alentaminen, työn verotuksen kevennykset sekä työttömyysvakuutusmaksun alentaminen. Ilman työttömyysvakuutusmaksun muutosta, johon hallitus ei varsinaisesti vaikuta, vuoden 2027 nettovaikutus on 100 miljoonaa euroa heikentävä.

Kopra muistuttaa, että esimerkiksi yhteisöveron alentamisesta päätettiin jo aiemmin puoliväliriihessä. Samassa yhteydessä päätettiin myös uusista sopeutustoimista kasvutoimien rahoittamiseksi. Osa näistä sopeutuksista tuli voimaan jo vuonna 2026, eivätkä siksi näy laskelmassa, jossa tarkastellaan vain ensi vuonna voimaan tulevia uusia päätöksiä.

– Jos yhteisöveron alennus kirjautuu laskelmassa vuodelle 2027, mutta sen rahoittamiseksi tehty säästö on tullut voimaan jo vuotta aiemmin, ei ensimmäistä voi tarkastella irrallaan jälkimmäisestä ja päätellä, että hallitus olisi yhtäkkiä luopunut talouden tasapainottamisesta. Kyse on päätösten erilaisesta ajoittumisesta, Kopra sanoo.

Orpon hallitus on päättänyt vaalikauden aikana noin 10 miljardin euron julkista taloutta pitkällä aikavälillä vahvistavasta kokonaisuudesta. Vuoden 2027 tasolla menoja sopeuttavia toimia on noin viisi miljardia euroa.

– Emme ole lopettaneet säästämistä. Päinvastoin. Ensi vuonna menoja sopeuttavia toimia on edelleen lähes viiden miljardin euron edestä, ja koko hallituskauden päätökset vahvistavat julkista taloutta yli kolmella miljardilla eurolla, Kopra sanoo.

Kopra muistuttaa, että SDP on koko vaalikauden arvostellut hallituksen sopeutuspäätöksiä, mutta on viime aikoina vaatinut samalta hallitukselta lisää sopeutusta.

– Tässä SDP:n talouspopulismi taas nostaa päätään rumalla tavalla. Kun hallitus säästää, SDP syyttää hyvinvointivaltion romuttamisesta. Kun hallitus ei tee uusia yllättäviä leikkauksia, SDP vaatii lisää sopeutusta. Samalla se vastustaa kasvutoimia, joilla Suomen alkanutta talouskasvua pyritään tukemaan. Koittakaa päättää, Kopra päättää.