Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 1.9.2026 15:19:38 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.9.2026 IHMISEN PELASTAMINEN VEDESTÄ, SAARIJÄRVI Aikuinen henkilö oli tippunut suurehkoon kala-altaaseen Saarijärvellä Hoikankylällä. Paikalla olleet ihmiset tekivät hätäilmoituksen ja pitivät henkilöä liinojen avulla veden pinnalla. Pelastuslaitoksen apua tarvittiin henkilön avustamiseen ylös altaasta, korkeasta reunasta johtuen. Pelastuslaitos avusti henkilöä pois altaasta, ja hänet ohjataan ensihoidon tarkastukseen. Kohteessa kaksi pelastuslaitoksen yksikköä sekä ensihoidon yksikkö.