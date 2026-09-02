Keski-Suomen hyvinvointialue

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote

3.9.2026 06:58:32 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote

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Kuvituskuva
Kuvituskuva Keski-Suomen pelastuslaitos

Kooste Keski-Suomen Pelastuslaitoksen illan ja yön tehtävistä:

Jyväskylässä klo 22:36 ilmoitus pienestä liikennevälinepalosta Tourulantieltä. Kohteessa ei paloa. Auton jäähdytinnestevuodosta aiheutunutta höyryä.

Jyväskylässä klo 2:37 automaattinen palohälytys. Ei paloa.

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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.9.2026 18:55:52 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen Pelastuslaitoksen 2.9 päivän tehtävistä: Saarijärvellä klo 9.40 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Laukaassa Seppäläntiellä pieni tieliikenneonnettomuus puolen päivän aikaan. Kohteessa auto ajautunut pois tietlä ja pyörähtänyt katon kautta ympäri. Kyydissä olleet neljä henkilöä kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi. Ei vakavia loukkaantumisia. Jyväskylässä Keskussairaalantiellä pieni tieliikenneonnettomuus klo 15 jälkeen. Henkilöauto töytäissyt potkulautailijaa, ei vakavia loukaantumisia. Jyväskylässä Yliopistonkadulla pieni vahingontorjunta puoli viiden aikaan. Yliopistonkadulle valunut muutamien satojen metrien matkalle betonia. Pelastuslaitos siivosi suurimmat kasat pois ja kadun kunnossapidolle ilmoitettu siivoustarpeesta. Kivijärvellä Tehnolantiellä eläimen pelastustehtävä, jossa joutsenenpoikasella mahdollisesti muovipussi roikkui kaulassa. Pelastuslaitos ei löytänyt joutsenta kohteesta etsinnöistä huolimatta.

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote2.9.2026 07:01:03 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 2.9.2026 klo 7:00 Mediatiedote (tehtävänostot edeltävät 12 tuntia) Edeltävän 12 h ajalta ei ole tiedotettavia tehtäviä. Pelastustoimen ensitiedotteiden automaattinen välitys on lakannut 1.9.2026 klo 16:00 Pelastuslaitos tiedottaa harkintansa mukaan merkittävistä onnettomuustapauksista erikseen sekä toimittaa kahdesti vuorokaudessa koonnin ajanjaksolla olleista tehtävistä. Seuraava koonti ti 2.9.2026 illalla

Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote1.9.2026 18:30:19 EEST | Tiedote

Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 1.9.2026 klo 18:30 Mediatiedote (tehtävänostot 1.9.2026 klo 7-18:30) Päivän aikana Keski-Suomen pelastuslaitos on vastannut yhteen ihmisen pelastaminen -tehtävään Saarijärvellä sekä yhteen rakennuspalotehtävään Jyväskylässä. Molemmista tehtävistä lähetetty erillisiet tiedotteet iltapäivän aikana. Lisäksi iltapäivän aikana Keuruulla on ollut Kolhontiellä liikenneonnettomuus, jossa henkilöauto ajautui ulosajon seurauksena puuhun. Autossa oli ainoastaan kuljettaja, joka pääsi omatoimisesti ulos ajoneuvosta. Pelastustoimen ensitiedotteiden automaattinen välitys on lakannut 1.9.2026 klo 16:00 Pelastuslaitos tiedottaa harkintansa mukaan merkittävistä onnettomuustapauksista erikseen sekä toimittaa kahdesti vuorokaudessa koonnin ajanjaksolla olleista tehtävistä. Seuraava koonti ti 2.9.2026 aamulla.

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