Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 2.9.2026 18:55:52 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen Pelastuslaitoksen 2.9 päivän tehtävistä: Saarijärvellä klo 9.40 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Laukaassa Seppäläntiellä pieni tieliikenneonnettomuus puolen päivän aikaan. Kohteessa auto ajautunut pois tietlä ja pyörähtänyt katon kautta ympäri. Kyydissä olleet neljä henkilöä kuljetettiin sairaalaan tarkastettavaksi. Ei vakavia loukkaantumisia. Jyväskylässä Keskussairaalantiellä pieni tieliikenneonnettomuus klo 15 jälkeen. Henkilöauto töytäissyt potkulautailijaa, ei vakavia loukaantumisia. Jyväskylässä Yliopistonkadulla pieni vahingontorjunta puoli viiden aikaan. Yliopistonkadulle valunut muutamien satojen metrien matkalle betonia. Pelastuslaitos siivosi suurimmat kasat pois ja kadun kunnossapidolle ilmoitettu siivoustarpeesta. Kivijärvellä Tehnolantiellä eläimen pelastustehtävä, jossa joutsenenpoikasella mahdollisesti muovipussi roikkui kaulassa. Pelastuslaitos ei löytänyt joutsenta kohteesta etsinnöistä huolimatta.