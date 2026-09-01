Vahvistuva VYYHTI-verkosto tarttuu ennallistamisen haasteisiin Pohjois-Pohjanmaalla
7.9.2026 09:45:00 EEST | ProAgria | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaalla toimiva VYYHTI-verkosto etsii ratkaisuja ennallistamisasetuksen toimeenpanoon. Jo kymmenen vuoden ajan toiminut verkosto on edistänyt kymmeniä vesistö- ja valuma-aluekunnostuksiin liittyviä hankkeita ja toimenpiteitä sekä antanut neuvontaa noin 150 kohteelle. Nyt verkoston ydinryhmä ja asiantuntemus laajenee.
Tulevina vuosina Suomessa toteutetaan merkittävä määrä ennallistamistoimenpiteitä, joilla hillitään luontokatoa, sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja parannetaan vesistöjen ekologista tilaa.
Ennallistamistoimien toteutus vaatii paljon asiantuntemusta, yhteistyötä ja resursseja, joiden riittävyys nousee toistuvasti esiin asiasta keskusteltaessa. Pohjois-Pohjanmaalla ennallistamisasetuksen toimeenpanoon etsitään ratkaisua jo kymmenen vuoden ajan vesien hyvää tilaa edistäneen ja nyt vahvistuvan VYYHTI-verkoston avulla.
VYYHTI-verkoston toiminta on ollut vaikuttavaa ja tuloksellista, sillä vuosien 2016–2025 aikana sen toiminnalla on edistetty arviolta 40 erilaista vesistö- ja valuma-aluekunnostuksiin liittyvää hanketta tai toimenpidettä rahoitus- tai toteutusvaiheeseen. Lisäksi noin 150 kohteelle on annettu verkoston laajan asiantuntijajoukon tuella kohdekohtaista neuvontaa.
Merkittävä osa näistä kohteista on jo toteuttanut ennallistamisasetuksen tavoitteita, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä ja toiminnan mittakaavaa täytyy kasvattaa vastaamaan tulevia tarpeita. Näihin tarpeisiin verkosto vastaa laajentamalla joukkojaan, sillä uudistetun kumppanuusasiakirjan myötä verkoston ydinryhmään liittyvät mukaan uudet toimijat: Geologian tutkimuskeskus, Metsähallituksen Erä- ja Luontopalvelut, Metsähallituksen Metsätalous Oy ja Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö. Verkoston toimintaa tukee uutena tahona myös erityisesti ennallistamiseen liittyviin teemoihin pureutuva Oulun yliopiston poikkitieteellinen SAFIRE-tutkimusohjelma.
– VYYHTI-verkoston ydinryhmän asiantuntemus on ollut sen alkuvaiheista, vuodesta 2016 saakka poikkeuksellisen laajaa. Uusien kumppaneiden täydentäessä toimijajoukkoa verkostomme vahvistuu ja sen asiantuntemus laajenee edelleen. Näin verkosto on enemmän kuin valmis tarttumaan ennallistamisasetuksen mukaisiin toimiin ja saamme maakunnassa yhä enemmän kunnostus- ja ennallistamiskohteita toteutettua, iloitsee verkoston koordinaattori, ympäristöasiantuntija Riina Rahkila Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.
VYYHTI-verkoston taustalla on Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden vahva yhteinen tahtotila vesistöjen ja ympäristön hyvän tilan saavuttamisessa.
Verkoston uudistetun kumppanuusasiakirjan ovat hyväksyneet kaikki kymmenen vuoden ajan toiminnassa aktiivisesti mukana olleet organisaatiot. Tämä on poikkeuksellinen osoitus sitoutumisesta verkoston toimintaan sekä tavoitteisiin, jotka kytkeytyvät suoraan ajankohtaiseen teemaan, ennallistamistoimenpiteiden toteuttamiseen.
VYYHTI-verkosto tekee myös tiivistä yhteistyötä maakunnan vesistöaluekohtaisten vesienhoidon verkostojen kanssa, joita ovat: Iijokisopimus, Oulujoen vesistöalueen, Siikajoen vesistökunnostusverkosto, Pyhäjoen vesistö ry, Kalajoen vesienhoitoryhmä. Yhteistyössä ovat mukana myös Kiiminkijoen KIVAKO -hanke ja Temmesjoella käynnistynyt ACWA LIFE -hanke.
VYYHTI-verkoston ydinryhmän jäseniä ovat:
- Suomen ympäristökeskus
- Luonnonvarakeskus
- Geologian tutkimuskeskus
- Metsähallitus
- Suomen metsäkeskus
- Pohjois-Suomen elinvoimakeskus
- Pohjois-Pohjanmaan liitto
- Oulun Ammattikorkeakoulu Oy
- Oulun yliopisto / Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö
- Oulun yliopisto / Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö
- MTK Pohjois-Suomi
- Ylivieskan kaupunki (kuntasektorin edustaja)
- Oulun seudun ympäristötoimi (kuntasektorin edustaja)
- ProAgria Pohjois-Suomi ry / Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun Kalatalouskeskus
Ydinryhmässä on mukana myös paikallisten kunnostustoimijoiden edustus sekä vesistöaluekohtaisten vesienhoidon verkostotoimijoiden edustus. Oulun yliopiston SAFIRE-tutkimusohjelma osoittaa tukensa verkoston toiminnalle erillisellä tukikirjeellä.
VYYHTI-verkoston toimintaa kehitetään osana Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Veden äärellä -hanketta. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan alueella tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden sekä vesistöaluekohtaisten verkostotoimijoiden kanssa. Lisätietoja hankkeesta.
Lue lisää verkostosta:
- VYYHTI-verkoston vaikuttavuudesta on julkaistu selvitys helmikuussa 2026
- Lue myös blogikirjoitus vaikuttavuusselvityksestä
- Lisätietoja VYYHTI-verkostosta
- Tietoa verkostosta englanniksi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riina RahkilaYmpäristöasiantuntija, VYYHTI-verkoston koordinaattoriPohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / ProAgria Pohjois-Suomi ryPuh:045 6578 717riina.rahkila@mkn.fi
Kuvat
ProAgria Pohjois-Suomi
ProAgria Pohjois-Suomi on Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin maatilojen ja maaseutuyritysten kumppani – tuotannon, talouden ja johtamisen asiantuntija. Eri puolilla Pohjois-Suomea työskentelee noin 80 osaajan verkosto.
Tähtäämme siihen, että asiakkaanamme saat parhaan asiakaskokemuksen liiketoimintasi kehittämiseen. Yrityskokonaisuus ja laadukkaat palvelut tuotantoon, talouteen ja johtamiseen moniosaajatiimiemme kautta saat vain meiltä. Meille on tärkeää mahdollistaa maailman puhtain ja elinvoimaisin maaseutu myös tulevaisuudessa. Sen eteen teemme töitä joka päivä yhteistyökumppaneidemme kanssa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta ProAgria
Lähiruoka näkyy, maistuu ja haastaa kokeilemaan Loimaalla – kuka kuntien edustajista kuorii perunan nopeimmin?1.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Valtakunnallisen Lähiruokapäivän avajaisia vietetään lauantaina 12.9. Suomen maatalousmuseo Sarassa Loimaalla. Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset sekä Loimaan seudun maa- ja kotitalousnaisten paikallisyhdistykset tuovat päivään lähiruokaa, ruokakasvatusta ja yhdessä tekemistä. Päivän aikana haastetaan myös Loimaan seudun kuntien edustajat selvittämään, kuka heistä taitaa perunankuorinnan parhaiten.
Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori kutsuu tutustumaan paikalliseen ruokaketjuun Kajaanissa lauantaina 5.9.202626.8.2026 13:46:43 EEST | Tiedote
Pellolta pöytään & Syysmarkkinatori -tapahtuma järjestetään lauantaina 5.9.2026 klo 11–15 Riittilän tilalla Kajaanissa (Osoite: Losotörmäntie 188, 87970 Jormua). Maksuton ja kaikille avoin tapahtuma tarjoaa ajankohtaista tietoa maataloudesta sekä paikallisia makuja kaikenikäisille kävijöille.
Suomen luonnon päivänä pääsee tutustumaan luomutiloihin25.8.2026 10:17:05 EEST | Tiedote
Avoimet ovet luomutiloilla Suomen luonnon päivänä 29.8.2026 on oivallinen tilaisuus päästä tutustumaan luomutuotantoon paikan päällä Etelä-Savossa!
Laitikkalan Makukylän sadonkorjuupäivä tuo tuottajat ja asiakkaat juhlistamaan suomalaista ruokaa 4.9.202625.8.2026 07:00:00 EEST | Tiedote
Suomalaisen ruoan päivää vietetään perjantaina 4.9.2026 Laitikkalassa sadonkorjuun tunnelmissa, kun Laitikkalan Seurantalo ja Makukylän yritykset avaavat ovensa kaikille lähiruoasta, paikallisista tuotteista ja maaseudun elämyksistä kiinnostuneille. Tapahtuma järjestetään klo 15–19.
Avoimet ovet pohjoissavolaisilla luomutiloilla Suomen luonnon päivänä lauantaina 29.8.202624.8.2026 12:14:03 EEST | Tiedote
Suomen luonnon päivänä 29.8.2026 on oivallinen tilaisuus päästä tutustumaan luomutuotantoon paikan päällä Pohjois-Savossa!
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme