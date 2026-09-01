Vahvistuva VYYHTI-verkosto tarttuu ennallistamisen haasteisiin Pohjois-Pohjanmaalla

Tulevina vuosina Suomessa toteutetaan merkittävä määrä ennallistamistoimenpiteitä, joilla hillitään luontokatoa, sopeudutaan ilmastonmuutokseen ja parannetaan vesistöjen ekologista tilaa.

Ennallistamistoimien toteutus vaatii paljon asiantuntemusta, yhteistyötä ja resursseja, joiden riittävyys nousee toistuvasti esiin asiasta keskusteltaessa. Pohjois-Pohjanmaalla ennallistamisasetuksen toimeenpanoon etsitään ratkaisua jo kymmenen vuoden ajan vesien hyvää tilaa edistäneen ja nyt vahvistuvan VYYHTI-verkoston avulla.

VYYHTI-verkoston toiminta on ollut vaikuttavaa ja tuloksellista, sillä vuosien 2016–2025 aikana sen toiminnalla on edistetty arviolta 40 erilaista vesistö- ja valuma-aluekunnostuksiin liittyvää hanketta tai toimenpidettä rahoitus- tai toteutusvaiheeseen. Lisäksi noin 150 kohteelle on annettu verkoston laajan asiantuntijajoukon tuella kohdekohtaista neuvontaa.

Merkittävä osa näistä kohteista on jo toteuttanut ennallistamisasetuksen tavoitteita, mutta työtä on vielä paljon tehtävänä ja toiminnan mittakaavaa täytyy kasvattaa vastaamaan tulevia tarpeita. Näihin tarpeisiin verkosto vastaa laajentamalla joukkojaan, sillä uudistetun kumppanuusasiakirjan myötä verkoston ydinryhmään liittyvät mukaan uudet toimijat: Geologian tutkimuskeskus, Metsähallituksen Erä- ja Luontopalvelut, Metsähallituksen Metsätalous Oy ja Oulun yliopiston Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö. Verkoston toimintaa tukee uutena tahona myös erityisesti ennallistamiseen liittyviin teemoihin pureutuva Oulun yliopiston poikkitieteellinen SAFIRE-tutkimusohjelma.

– VYYHTI-verkoston ydinryhmän asiantuntemus on ollut sen alkuvaiheista, vuodesta 2016 saakka poikkeuksellisen laajaa. Uusien kumppaneiden täydentäessä toimijajoukkoa verkostomme vahvistuu ja sen asiantuntemus laajenee edelleen. Näin verkosto on enemmän kuin valmis tarttumaan ennallistamisasetuksen mukaisiin toimiin ja saamme maakunnassa yhä enemmän kunnostus- ja ennallistamiskohteita toteutettua, iloitsee verkoston koordinaattori, ympäristöasiantuntija Riina Rahkila Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaisista.

VYYHTI-verkoston taustalla on Pohjois-Pohjanmaan toimijoiden vahva yhteinen tahtotila vesistöjen ja ympäristön hyvän tilan saavuttamisessa.

Verkoston uudistetun kumppanuusasiakirjan ovat hyväksyneet kaikki kymmenen vuoden ajan toiminnassa aktiivisesti mukana olleet organisaatiot. Tämä on poikkeuksellinen osoitus sitoutumisesta verkoston toimintaan sekä tavoitteisiin, jotka kytkeytyvät suoraan ajankohtaiseen teemaan, ennallistamistoimenpiteiden toteuttamiseen.

VYYHTI-verkosto tekee myös tiivistä yhteistyötä maakunnan vesistöaluekohtaisten vesienhoidon verkostojen kanssa, joita ovat: Iijokisopimus, Oulujoen vesistöalueen, Siikajoen vesistökunnostusverkosto, Pyhäjoen vesistö ry, Kalajoen vesienhoitoryhmä. Yhteistyössä ovat mukana myös Kiiminkijoen KIVAKO -hanke ja Temmesjoella käynnistynyt ACWA LIFE -hanke.

VYYHTI-verkoston ydinryhmän jäseniä ovat:

Suomen ympäristökeskus

Luonnonvarakeskus

Geologian tutkimuskeskus

Metsähallitus

Suomen metsäkeskus

Pohjois-Suomen elinvoimakeskus

Pohjois-Pohjanmaan liitto

Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Oulun yliopisto / Teknillinen tiedekunta, Vesi-, energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Oulun yliopisto / Luonnontieteellinen tiedekunta, Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö

MTK Pohjois-Suomi

Ylivieskan kaupunki (kuntasektorin edustaja)

Oulun seudun ympäristötoimi (kuntasektorin edustaja)

ProAgria Pohjois-Suomi ry / Pohjois-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset / Oulun Kalatalouskeskus

Ydinryhmässä on mukana myös paikallisten kunnostustoimijoiden edustus sekä vesistöaluekohtaisten vesienhoidon verkostotoimijoiden edustus. Oulun yliopiston SAFIRE-tutkimusohjelma osoittaa tukensa verkoston toiminnalle erillisellä tukikirjeellä.

VYYHTI-verkoston toimintaa kehitetään osana Euroopan maaseuturahaston rahoittamaa Veden äärellä -hanketta. Hanketta toteutetaan Pohjois-Pohjanmaan alueella tiiviissä yhteistyössä alan toimijoiden sekä vesistöaluekohtaisten verkostotoimijoiden kanssa. Lisätietoja hankkeesta.

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