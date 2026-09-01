Apetit pakasti Suomessa ennätyssuuren hernesadon – sopimusviljelijöillä onnistunut satokausi pakasteherneessä

Uusi kotimainen palkokasvi pakastealtaaseen - tuoreena pakastettu härkäpapu on pohjoisen edamame 1.9.2026 10:30:00 EEST | Tiedote

Apetit tuo pakastealtaaseen uuden kotimaisen palkokasvin, härkäpavun. Kotimainen härkäpapu on laadukas ja monipuolinen palkokasvi – pohjolan edamame - joka sopii käytettäväksi herneen tapaan sekä esimerkiksi aasialaisiin ruokiin. Sopimusviljelty, tuoreena puitava ja pakastettava härkäpapu on maultaan mieto ja raikas. Koostumus napakan kuoren alla on täyteläisen pehmeä.