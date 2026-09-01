Apetit pakasti Suomessa ennätyssuuren hernesadon – sopimusviljelijöillä onnistunut satokausi pakasteherneessä
3.9.2026 10:30:00 EEST | Apetit Oyj | Tiedote
Apetitin suomalaisilla herneen sopimusviljelijöillä oli onnistunut satokausi. Tuloksena oli Apetitin historian suurin pakasteherneen sato Suomessa. Kuluvana vuonna Apetit viljelytti hernettä yli 2 000 hehtaarilla Suomessa. Kotimaan pakasteherneen viljelypinta-ala on yli kaksinkertaistunut vajaassa kymmenessä vuodessa.
Heinäkuusta syyskuun alkuun kestänyt pakasteherneen satokausituotanto oli Säkylän tehtaan historian kiireisin tuotantomäärissä mitattuna. Pakastehernettä viljelleet noin 120 Apetitin sopimusviljelijää saivat Suomen yli 2 000 hehtaarin viljelyalueelta Apetitin historian suurimman sadon. Ennätys rikkoutui jo pari viikkoa ennen herneen puintikauden päättymistä.
”Olen erittäin iloinen sopimusviljelijöidemme puolesta, sillä ennätyssato näkyy myös positiivisena tuloksena viljelijöille. Ennätyssadon saaminen pakkaseen on vaatinut viljelijöiden onnistumisia, koko Apetitin pellolta pakkaseen -ketjun saumatonta yhteistyötä ja tietysti suotuisia kasvuolosuhteita”, Apetitin toimitusjohtaja Esa Mäki sanoo.
Apetit on kasvattanut pakasteherneen viljelyalaa Suomessa voimakkaasti viime vuosien ajan. Kuluvan vuoden hieman yli 2 000 hehtaarin ala on yli kaksi kertaa suurempi, kuin se oli vain vajaa kymmenen vuotta sitten.
”Pinta-alan kasvussa näkyy vahva kysyntä laadukkaalle tuotteelle niin kotimaasta kuin ulkomailtakin. Olemme investoineet Säkylän tehtaalle ja puintikalustoon volyymin kasvattamiseksi”, Mäki sanoo.
Suomen onnistunut satokausi poikkesi Ruotsista, jossa kuumuus ja kuivuus heikensivät Apetitin sopimusviljelijöiden satoa.
Kotimainen pakasteherne kiinnostaa kotimaassa ja maailmalla
Pohjoisen pakasteherne on pitkään ollut haluttu tuote maailmalla. Apetit on esimerkiksi vienyt pakastehernettä Italiaan jo vuosikymmeniä. Myös Suomessa herneen suosio on nousussa.
”Palkokasvitrendi on vahvistunut uusien ravitsemussuositusten myötä. Olemme huomanneet, että suomalaiset ovat löytäneet pakasteherneen aiempaa monipuolisemmin. Suomessa Apetitin pakasteherneen myynti on kasvanut reilussa viidessä vuodessa yli 50 prosenttia” Apetitin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Miika Kemilä kertoo.
Valoisan kesän ansiosta pohjoisen pakasteherneet ovat makeita, laadukkaita ja arvostettuja kotimaassa ja maailmalla. Tuoreena puitava herne pakastetaan, kun se on parhaimmillaan.
”Pakasteherne on saanut ansaitsemansa roolin herkkuna, josta löytää mielikuvituksellisia, näyttäviä ja herkullisia reseptejä pastoista ja keitoista jälkiruokiin. Myös pakasteherneen kotimaisuutta arvostetaan”, Kemilä sanoo.
Yhteyshenkilöt
Esa MäkiToimitusjohtajaApetit OyjPuh:+358104022100esa.maki@apetit.fi
Miika Kemiläviestintä- ja vastuullisuusjohtajaApetit OyjPuh:+358104024044miika.kemila@apetit.fi
Apetit on suomalainen elintarvikeyhtiö, joka tuo kasvipohjaisen syömisen herkulliseksi osaksi arkea. Perustamme toimintamme tiiviiseen yhteistyöhön alkutuottajien kanssa kotimarkkinoillamme Suomessa ja Ruotsissa. Apetit luo kasviksista hyvinvointia kehittämällä herkullisia kasvipohjaisia ruokaratkaisuja ja öljykasvituotteita, joilla pelastamme arkea kaikenlaisissa keittiöissä. Apetit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsingissä. Lue lisää: apetit.fi
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