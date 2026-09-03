MAOL-koulutuspäivät Jyväskylässä tarjoaa opettajille huippututkimusta, yrittäjien näkemyksiä sekä opetuksen ajankohtaisia aiheita
3.9.2026 11:09:40 EEST | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Matemaattisten aineiden, biologian ja maantiedon opettajat sekä opinto-ohjaajat kokoontuvat MAOL-koulutuspäiville Jyväskylään 4.–5.9. Luvassa on koulutusalaesittelyjä, tutustumista tutkimukseen, työpajoja sekä suuri paneelikeskustelu LUMA-alojen työelämän ajankohtaisista asioista. Päivillä kuullaan asiantuntijapuheenvuorot akatemiaprofessori Otso Ovaskaiselta sekä Nordic Foodtech VC -rahaston perustajalta ja osakkaalta Lauri Reuterilta.
Matemaattisten Aineiden Opettajien Liitto MAOL ry. järjestää syksyn 2026 MAOL-koulutuspäivät Jyväskylässä 4.–5.9. yhteistyössä Keski-Suomen LUMA-keskuksen ja Jyväskylän yliopiston kanssa.
Mukana päivillä ovat matemaattisten aineiden opettajien lisäksi nyt myös biologian ja maantiedon opettajat sekä opinto-ohjaajat. Päiville osallistuu yli 250 opettajaa ja alan edustajaa kautta Suomen.
"Kun MAOL-Keski-Suomessa otimme vastaan haasteen rakentaa seuraavat koulutuspäivät, oli selvää, että pyydämme mukaan Keski-Suomen LUMA-keskuksen tasavertaiseksi kumppaniksi. Pienessä kaupungissa yhteistyö on paitsi innostavaa myös molempia suuresti hyödyttävää", sanoo MAOL-Keski-Suomen puheenjohtaja Sanna Nevala.
Keski-Suomen LUMA-keskus toimii Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa ja on osa valtakunnallista LUMA-keskus Suomi –verkostoa, jonka yhtenä tavoitteenamme on vahvistaa ja tukea opettajien LUMA-osaamista.
Perjantaina huippututkimusta ja yrittäjien puheenvuoroja
Perjantain ohjelma rakentuu Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan sekä informaatioteknologian tiedekunnan avainalojen ympärille. Esillä ovat bio- ja kiertotalouteen, nanotieteeseen, kiihdytinpohjaiseen tutkimukseen sekä tilastotieteeseen, kvanttilaskentaan ja kyberturvallisuuteen liittyvä tutkimus ja opetus.
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella ja lähitiloissa järjestetään koulutusalaesittelyjä, kiertokäyntejä tutkimuslaboratorioihin sekä paneelikeskustelu LUMA-alojen työelämän ajankohtaisista asioista. Panelisteiksi saapuvat Jouni Flyktman IQM:ltä, Juha Salmela Spinnovalta, Monika Wolfmayr JAMKilta sekä Valtteri "Wanda" Lahti PsyonGamesilta.
Perjantain pääpuheenvuorossa kuullaan akatemiaprofessori Otso Ovaskaista, joka toimii matemaattisen ja tilastollisen ekologia professorina Jyväskylän yliopistossa. Hän johtaa muun muassa kansainvälistä LIFEPLAN- hanketta sekä Digitaalista kansalaistiedekeskusta. LIFEPLAN -hankkeessa on kerätty maailman suurin systemaattisesti kerätty globaali biodiversiteettiaineisto. Digitaalista kansalaistiedekeskus on tuottanut Muuttolintujen Kevät -mobiilisovelluksen, jota käyttää yli 300 000 suomalaista.
Lauri Reuter esitelmöi ruokatuotannon tulevaisuudesta
Lauantaina vietetään koulutuspäivää Jyväskylän normaalikoululla työpajojen ja oppimateriaalinäyttelyiden merkeissä. Ohjelmassa kuullaan oppimisen tuen uudistuksesta, matematiikan oppimistuloksista sekä arvioinnista. Työpajoissa tutustutaan keittiökemiaan, mikro-ohjaimilla ohjelmointiin, karhukaisiin sekä koneoppimiseen.
Lauantain pääpuheenvuoron pitää Nordic Foodtech VC -rahaston perustaja ja osakas Lauri Reuter. Jyväskyläläislähtöinen biotekniikan tohtori on aktiivinen ruoantuotannon tulevaisuudesta keskustelija. Reuterin työ keskittyy pohjoismaisiin ruokateknologia-alan yrityksiin ja innovaatioihin, joilla pyritään kehittämään ruoantuotantoa kestävämmäksi.
"Haluamme kiittää Jyväskylän normaalikoulua, Jyväskylän yliopistoa ja sen useita asiantuntijoita tiloista ja työpanoksesta, Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiötä sen myöntämästä apurahasta sekä vapaaehtoisia ja yrityksiä heidän tuomastaan annista tapahtuman hyväksi", sanovat koulutuspäivien Jyväskylän projektipäälliköt Sanna Nevala sekä LUMA-KS koordinaattori Anniina Koliseva.
Lisätietoja ja yhteydenotot
Koulutuspäivien Jyväskylän projektipäälliköt:
- Anniina Koliseva, Jyväskylän yliopisto, tiedekasvatuksen asiantuntija, LUMA-KS koordinaattori, anniina.koliseva@jyu.fi, p. 0504724151
- Sanna Nevala, lehtori Gradia-lukiokoulutus, MAOL Keski-Suomen pj., sanna.nevala@gradia.fi, p. 0407274762
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tanja HeikkinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 472 1162tanja.s.heikkinen@jyu.fi
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Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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