Työeläkeselvitys: Eläkejärjestelmää voidaan tehostaa merkittävästi – Yrittäjät esittää rakenteellisia uudistuksia

Yrittäjät: Hallitukselta oikea päätös korvata droonivahinkoja yrityksille 8.9.2026 11:59:20 EEST | Tiedote

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi tänään, että vieraan valtion droonin aiheuttamat kohtuulliset vahingot voidaan korvata yrityksille ja yksityishenkilöille tapauskohtaisesti. – Tämä linjaus on hyvä ja tärkeä asia. Jos on huono tuuri, harhautuva drooni voi osua myös taloihin ja yrityksiin. Siksi yritysten on tärkeä tietää, miten vahingot korvataan, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.