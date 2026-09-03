Virta: Järkyttävät videot osoittavat jälleen turkistarhauksen julmuuden – turkistarhaus on lopetettava Suomessa nyt

– Nyt riittää. Kuvat ja videot ovat järkyttäviä, mutta kaikkein järkyttävintä on, ettei niissä ole mitään uutta. Tätä samaa eläinten kärsimystä on paljastunut vuosikymmenestä toiseen. Me Vihreät olemme vaatineet turkistarhauksen lopettamista käytännössä koko olemassaolomme ajan. Kuinka monta kärsivää eläintä ja järkyttävää paljastusta hallitus vielä tarvitsee ennen kuin se toimii? Virta kommentoi tuoreita paljastuksia tuohtuneena.

Turkisala lupasi puuttua ylisuuriksi jalostettuihin niin sanottuihin jättikettuihin jo vuonna 2017. Uudet vuosina 2025–2026 kuvatut materiaalit osoittavat, että niitä kasvatetaan edelleen suomalaisilla tarhoilla.

– Tämä osoittaa jälleen sen, mitä olemme sanoneet pitkään: ongelma ei ole yksittäinen tarha, yksittäinen eläin tai puutteellinen valvonta. Ongelma on turkistarhaus itsessään. Villieläinten elämää pienissä verkkohäkeissä ei tehdä hyväksyttäväksi uusilla säännöillä tai alan lupauksilla, Virta toteaa.

Virta on aiemmin kutsunut turkistarhausta Suomen suurimmaksi eläinten oikeuksia koskevaksi häpeäksi. Samalla yhä useampi Euroopan maa on kieltänyt turkistarhauksen tai luopunut siitä. Mielipidemittausten mukaan suomalaisista valtaosa haluaisi kieltää turkistarhauksen kokonaan.

– On häpeällistä, että Suomi pitää edelleen kiinni elinkeinosta, joka perustuu eläinten kärsimykseen. Eläimet eivät ole raaka-ainetta, eikä villieläin kuulu häkkiin ihmisen turhamaisuuden vuoksi, Virta sanoo.

Virran mukaan turkistarhauksen lopettaminen on toteutettava oikeudenmukaisesti alan yrittäjille.

– Turkistarhaus on kiellettävä ja hallittu alasajo aloitettava nyt. Tarhaajia on tuettava siirtymisessä uusiin elinkeinoihin. Sen sijaan, että valtio käyttää rahaa tämän kärsimystä tuottavan alan tekohengittämiseen, rahat pitää käyttää muutoksen tekemiseen mahdolliseksi, Virta luettelee.

– Eläimet ovat kärsineet aivan liian kauan ja Vihreät tulee ajamaan turkistarhauksen kieltoa tulevaan hallitusohjelmaan. Turkistarhaus kuuluu historiaan, Virta päättää.