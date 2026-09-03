Hyvinvointialueen lautakunnat käsittelevät 9.9. toiminnallista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa 3.9.2026 12:44:15 EEST | Tiedote

Keski-Suomen hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan sekä turvallisuuslautakunnan 9.9.2026 pidettävien kokousten listalla on muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma. Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta käsittelee lisäksi muun muassa järjestöavustuksen ohjetta ja järjestöavustuksia, Kinkomaan nuorisokodin hankesuunnitelmaa, asumispäivystyksen tuotantotavan muutosta sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkuuskertomusta 2025.