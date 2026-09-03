Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote 3.9.2026 18:39:27 EEST | Tiedote

Kooste Keski-Suomen pelastuslaitoksen 03.09.2026 päivän tehtävistä: Jyväskylässä Saarenmaantiellä pieni öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, jossa ajoradalle kaatunut maalia. Pelastuslaitos putsasi ajoradan. Jyväskylässä klo: 15:08 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Jyväskylässä Laukaantiellä pieni tieliikenneonnettomuus klo: 15:47. Kohteessa liikennevaloissa tapahtunut kahden henkilöauton peräänajo. Ei henkilövahinkoja. Jyväskylässä klo: 15:55 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa. Jyväskylän Palokanorsi; pieni tieliikenneonnettomuus. Henkilöauton ja kuorma-auton peräänajokolari. Ei henkilövahinkoja. Kinnulassa klo: 18:13 automaattinen palohälytys, kohteessa ei paloa.