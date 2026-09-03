Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote
3.9.2026 20:46:00 EEST | Keski-Suomen hyvinvointialue | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos
Mediatiedote/ jatkotiedote 03.09.2026
Rakennuspalo keskisuuri, Antinniementie, Laukaa
Keski-Suomen pelastuslaitos sai hälytyksen keskisuuresta rakennuspalosta klo: 19:29 Laukaan Antinniementielle. Kohteessa suoritettu roskien polttoa, josta palo päässyt leviämään viereiseen ulkorakennukseen. Kohteessa suoritettu alkusammutusta, jolla palo saatiin sammutettua. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen. Tilanteesta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Hälytyksen sai yhdeksän pelastuslaitoksen yksikköä.
Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
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Yhteyshenkilöt
Päivystävä palomestariKeski-Suomen pelastuslaitos, Tilanne- ja johtokeskusPuh:0500542112rksp30.ks@pelastustoimi.fi
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Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.9.2026 19:53:35 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 03.09.2026 Ensinmäinen mediatiedote: Keski-Suomen pelastuslaitos on matkalla kesisuurelle rakennuspalotehtävälle Laukaan Antinniementielle. Tiedotamme asiasta tarvittaessa tunnin kuluessa. Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote3.9.2026 18:39:27 EEST | Tiedote
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Hyvinvointialueen lautakunnat käsittelevät 9.9. toiminnallista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa3.9.2026 12:44:15 EEST | Tiedote
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