Hinkuyskää on liikkeellä Pohjois-Pohjanmaalla

Kaikki nyt Pohjois-Pohjanmaalla liikkuvat hengitystieinfektiot eivät ole hinkuyskää, vaan suurin osa taudeista on tavallisten flunssavirusten aiheuttamia. Hinkuyskää on syytä epäillä, jos henkilö on saanut tiedon altistumisesta esimerkiksi koulussa, työpaikalla tai lähipiirissä, ja hänelle ilmaantuu flunssan kaltaisia oireita 1–3 viikon kuluessa altistumisesta. Tällöin kannattaa ottaa yhteys oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolle soittamalla tai asioida Digitaalisen sote-keskuksen chatissa. Tavallista flunssaa ei tarvitse epäillä hinkuyskäksi, mikäli altistumista ei ole tiedossa.



Terveydenhuollossa arvioidaan, onko hinkuyskän toteamiseksi tarpeen ottaa laboratoriokoe. Testitulosta odotetaan kotona. Jos lapsella todetaan hinkuyskä, hänen tulee olla pois koulusta tai päivähoidosta 5 vuorokauden ajan antibioottihoidon aloittamisesta.

Hinkuyskän tyypillinen oire on puuskittainen yskä

Hinkuyskä on Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama hengitystieinfektio, joka leviää henkilöstä toiseen pisaratartuntana. Hinkuyskää esiintyy kaikenikäisillä, mutta hinkuyskä voi olla erityisen vakava alle 6 kuukauden ikäisellä lapsella, jota ei ole vielä rokotettu. Vanhemmille lapsille, nuorille tai aikuisille hinkuyskä on ikävä tauti, mutta hyvin harvoin vaarallinen.



Hinkuyskän ensioireet voivat olla aluksi flunssan kaltaisia oireita. Tyypillinen puuskittainen, yleensä yöllä ilmaantuva yskä ilmenee noin 1–2 viikon kuluessa ensioireista.



Puuskittainen yskä kestää yleensä 2–6 viikkoa, jonka jälkeen alkaa toipilasvaihe ja puuskat lievenevät ja harvenevat. Sairastunut tartuttaa hinkuyskää noin 3 viikon ajan oireiden alusta. Antibioottihoidolla voidaan lievittää taudinkulkua ja vähentää tartuttavuutta.



Pienillä vauvoilla taudin ensioireena voivat olla hengityskatkokset, sinistely ja oksentelu, mutta tauti voi alkuvaiheessa muistuttaa myös tavallista flunssaa. Yskä voi olla puuskittaista ja puuskiin voi liittyä hengitysvaikeuksia tai vauva voi sinertää. Siksi odottavat äidit saavat raskausaikana hinkuyskärokotteen, jolloin syntyvä lapsi saa äidiltään vasta-aineita hinkuyskää vastaan.