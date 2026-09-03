Hinkuyskää on liikkeellä Pohjois-Pohjanmaalla
4.9.2026 08:00:01 EEST | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Hinkuyskää on viime aikoina esiintynyt yksittäisinä tapauksina ja pieninä rajoittuneina epidemioina Pohjois-Pohjanmaalla Oulussa ja eteläisellä alueella. Tapaukset ovat jakautuneet usean eri kunnan alueelle. Syksyllä koulujen alkaessa monet hengitystieinfektiot alkavat levitä ja monenlaista flunssan kaltaista tautia on liikkeellä.
Kaikki nyt Pohjois-Pohjanmaalla liikkuvat hengitystieinfektiot eivät ole hinkuyskää, vaan suurin osa taudeista on tavallisten flunssavirusten aiheuttamia. Hinkuyskää on syytä epäillä, jos henkilö on saanut tiedon altistumisesta esimerkiksi koulussa, työpaikalla tai lähipiirissä, ja hänelle ilmaantuu flunssan kaltaisia oireita 1–3 viikon kuluessa altistumisesta. Tällöin kannattaa ottaa yhteys oman sosiaali- ja terveyskeskuksen vastaanotolle soittamalla tai asioida Digitaalisen sote-keskuksen chatissa. Tavallista flunssaa ei tarvitse epäillä hinkuyskäksi, mikäli altistumista ei ole tiedossa.
Terveydenhuollossa arvioidaan, onko hinkuyskän toteamiseksi tarpeen ottaa laboratoriokoe. Testitulosta odotetaan kotona. Jos lapsella todetaan hinkuyskä, hänen tulee olla pois koulusta tai päivähoidosta 5 vuorokauden ajan antibioottihoidon aloittamisesta.
Hinkuyskän tyypillinen oire on puuskittainen yskä
Hinkuyskä on Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama hengitystieinfektio, joka leviää henkilöstä toiseen pisaratartuntana. Hinkuyskää esiintyy kaikenikäisillä, mutta hinkuyskä voi olla erityisen vakava alle 6 kuukauden ikäisellä lapsella, jota ei ole vielä rokotettu. Vanhemmille lapsille, nuorille tai aikuisille hinkuyskä on ikävä tauti, mutta hyvin harvoin vaarallinen.
Hinkuyskän ensioireet voivat olla aluksi flunssan kaltaisia oireita. Tyypillinen puuskittainen, yleensä yöllä ilmaantuva yskä ilmenee noin 1–2 viikon kuluessa ensioireista.
Puuskittainen yskä kestää yleensä 2–6 viikkoa, jonka jälkeen alkaa toipilasvaihe ja puuskat lievenevät ja harvenevat. Sairastunut tartuttaa hinkuyskää noin 3 viikon ajan oireiden alusta. Antibioottihoidolla voidaan lievittää taudinkulkua ja vähentää tartuttavuutta.
Pienillä vauvoilla taudin ensioireena voivat olla hengityskatkokset, sinistely ja oksentelu, mutta tauti voi alkuvaiheessa muistuttaa myös tavallista flunssaa. Yskä voi olla puuskittaista ja puuskiin voi liittyä hengitysvaikeuksia tai vauva voi sinertää. Siksi odottavat äidit saavat raskausaikana hinkuyskärokotteen, jolloin syntyvä lapsi saa äidiltään vasta-aineita hinkuyskää vastaan.
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Yhteyshenkilöt
Eeva MäkiVastuuyksikköpäällikkö, Oulainen, Haapavesi, Alavieska, Ylivieska, Sievi, Siikalatva, Terveyden ja sairaanhoidon palvelut, Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue PohdePuh:0447591443eeva.maki@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
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