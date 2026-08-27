Soitinaarteet ja huippumuusikot kohtaavat Ylivieskassa ja Imatralla – kolme säätiötä tuo arvosoittimet yleisön kuultaviksi

Syys-lokakuun taitteessa Ylivieskassa ja Imatralla tarjoutuu mahdollisuus kuulla poikkeuksellisia kamarimusiikkikonsertteja, kun suomalaiset huippumuusikot nousevat lavalle arvosoitinten kanssa. Mittaamattoman arvokkaat – säätiösoittimet taitureiden käsissä -konsertit järjestetään Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikassa tiistaina 29.9. ja Imatran Konserttihovissa torstaina 1.10., joka on myös kansainvälinen säätiöpäivä. Maksuttomissa konserteissa yleisö pääsee kuulemaan muun muassa 1700-luvulla rakennetun Stradivarius-viulun sointia.

Konsertit toteutetaan kolmen merkittävän säätiön yhteistyönä: mukana ovat Suomen Kulttuurirahasto, OP Pohjolan Taidesäätiö sekä Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö. Säätiöt lainaavat omistamiaan arvosoittimia Suomen eturivin taiteilijoille ja nuorille lahjakkuuksille. Konserttien myötä soittimet tuodaan yleisön kuultaviksi eri puolille Suomea.

Säätiöiden tuki on enemmän kuin apurahoja

Suomalaisten säätiöiden rahoitus tieteelle, taiteelle ja kansalaistoiminnalle on viime vuosina noussut lähes 600 miljoonaan euroon vuodessa. Lisäksi Suomessa toimii useita säätiöitä, jotka ovat hankkineet omistukseensa arvosoittimia ja lainaavat niitä lahjakkaille muusikoille. Näin historialliset ja huomattavan arvokkaat instrumentit pääsevät konserttilavoille ja aktiiviseen taiteelliseen käyttöön. Arvosoittimilla onkin olennainen rooli suomalaisten muusikoiden kehittymisessä ja uran rakentamisessa sekä Suomessa että kansainvälisesti.

”Meille on tärkeää, että arvokkaat vanhat soittimet ovat aktiivisessa käytössä ja että yleisö pääsee nauttimaan niiden soinnista eri puolilla Suomea. Samalla haluamme tehdä näkyväksi säätiöiden monipuolista roolia taiteilijoiden työn tukijoina ja mahdollistajina”, Suomen Kulttuurirahaston musiikkipäällikkö Päivi Loponen-Kyrönseppä kertoo.

Historiallisia tarinoita Viipurista Cremonaan

Konserteissa esiintyy joukko suomalaisia eturivin muusikoita, joilla on käytössään säätiöiden jousisoittimia: viulistit Antti Tikkanen, Amanda Ernesaks, Linda Suolahti, Albert Sahlström ja Aino Yamaguchi, alttoviulistit Annariina Jokela ja Alexander Pozdniakovas sekä sellistit Iiris Piri ja Anna Westerlund. Säätiösoitinten ja -soittajien kanssa musisoi yksi Suomen parhaista pianisteista, Kirill Kozlovski. Ohjelmassa kuullaan muun muassa Felix Mendelssohnin Oktetto, G. P. Telemannin konsertto neljälle viululle sekä uudempaa musiikkia Jörg Widmannilta ja Cecilia Damströmiltä.

Musiikin ohessa toimittaja ja kirjailija Minna Lindgren avaa yleisölle arvosoitinten taustatarinoita. Yleisö pääsee kuulemaan muun muassa OP Pohjolan Taidesäätiön omistaman Antonio Stradivariuksen vuonna 1702 rakentaman ”Iiriläinen”-viulun tarinan. Viulu hankittiin Japanista vuonna 1986. Viulun historiaan kuuluu myös aikaisempia vaiheita Suomessa, sillä se pelastettiin aikoinaan Viipurista sodan jaloista. Tuolloin soitin kuului viipurilaiselle arvosoitinten keräilijälle Harry Wahlille, jonka kokoelma oli ennen toista maailmansotaa yksi Euroopan merkittävimmistä.

Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön omistaman viulun on puolestaan rakentanut Carlo Bergonzi (1683–1747) vuonna 1732 Cremonassa, jossa syntyi 1600- ja 1700-luvulla huippulaadukkaita jousisoittimia. Carlo Bergonzi oli Antonio Stradivariuksen oppilas, ja heidän rakentamansa viulut kuuluvat maailman parhaisiin. Säätiö osti viulun vuonna 2005 Paavo Berglundilta, joka toivoi, että viulu jäisi suomalaiseen omistukseen. Ennen Berglundia viulun omisti mm. Isaac Stern.

Mittaamattoman arvokkaat – säätiösoittimet taitureiden käsissä -konsertit

Konsertteihin on vapaa pääsy, mutta rajallisen paikkamäärän vuoksi liput tulee varata etukäteen. Liput ovat varattavissa Lippupisteestä (enintään 2 lippua / henkilö) sekä Ylivieskassa myös Kulttuurikeskus Akustiikan lipunmyynnistä.

Tiistai 29.9. klo 19.00 Kulttuurikeskus Akustiikka, Ylivieska

https://www.lippu.fi/event/sublime-music-agency-mittaamattoman-arvokkaat-saatiosoittimet-taitureiden-kasissa-ylivieskan-kulttuurikeskus-akustiikka-22000389/

Torstai 1.10. klo 18.00 Imatran Konserttihovi

https://www.lippu.fi/event/sublime-music-agency-mittaamattoman-arvokkaat-saatiosoittimet-taitureiden-kasissa-imatran-konserttihovi-22005017/