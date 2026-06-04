Päijän Boats Oy

Suomalaiset venebrändit yhdistävät voimansa – Päijän Boatsin valmistus siirtyy AMT-veneiden tehtaalle

7.9.2026 14:53:03 EEST | Päijän Boats Oy | Tiedote

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Päijän Boats Oy siirtää veneidensä valmistuksen AMT-Veneet Oy:n tehtaalle Kontiolahdelle. Tuotanto käynnistyy syyskuussa. Ratkaisu kokoaa yhteen kahden tunnetun suomalaisbrändin osaamisen, tehostaa tuotantoa ja tasaa venealalle tyypillistä kausivaihtelua.

Muutoksen tuulet puhaltavat. Päijän jatkaa matkaa kohti kansainvälisiä vesiä uudella strategialla.
Muutoksen tuulet puhaltavat. Päijän jatkaa matkaa kohti kansainvälisiä vesiä uudella strategialla. Päijän Boats

Päijänin soutuveneet ja AMT:n moottoriveneet tunnetaan korkeasta laadustaan. Molemmat yhtiöt painottavat tuotteissaan turvallisuutta ja viimeistelyä.

– Päijänin keskeinen vahvuus on omia venemallejamme varten kehitetty ja kansainvälisesti patentoitu veneen valmistusmenetelmä. AMT tuo sen rinnalle vahvan valmistusosaamisen ja kapasiteetin. Näiden yhdistäminen mahdollistaa tuotannon hallitun kasvattamisen laadusta tinkimättä ja antaa meille vahvan perustan kansainväliseen kasvuun, Päijän Boatsin toimitusjohtaja Antti Mäkelä kertoo.

Uusi tuotantomalli tehostaa tuotantotilojen, raaka-ainehankintojen ja osaamisen käyttöä. AMT:n kapasiteetti mahdollistaa valmistusmäärien kasvattamisen kysynnän mukaan. Nykyisellä järjestelyllä voidaan valmistaa yli tuhat Päijän-venettä vuodessa. 

– Yhtiömme toimivat eri venesegmenteissä, mutta valmistuksessa tarvittava osaaminen, materiaalit ja laatuajattelu ovat pitkälti yhteisiä. Päijän-veneiden valmistus tasaa AMT:n tuotantorytmiä ja takaa ympärivuotista työtä Kontiolahden tehtaalla, AMT-Veneet Oy:n toimitusjohtaja Mikael Winqvist sanoo.

– Päijän on tunnettu suomalainen soutuvenemerkki. Jaamme saman ajatuksen siitä, että laadun pitää näkyä veneen rakenteissa, käytettävyydessä ja viimeistelyssä. Siksi Päijän sopii erinomaisesti valmistettavaksi AMT:n tehtaalla, Winqvist jatkaa.

Päijän kouluttaa AMT:n henkilöstön

Päijänin valmistusmenetelmä mahdollistaa tuotannon hallitun siirtämisen valmistuskumppanille. Päijän kouluttaa parhaillaan AMT:n henkilöstöä veneiden valmistukseen. Näin työvaiheet, valmistustapa ja laatuvaatimukset siirtyvät Kontiolahden tuotantoon kokonaisuudessaan.

Päijän Boats on tehnyt vuonna 2026 merkittävän strategisen linjauksen ulkoistaa tuotteidensa valmistuksen erikoistuneille kumppaneille. Venetuotannon siirtäminen AMT:lle on muutoksen merkittävin vaihe. Myös patentoitujen teleskooppisten Aerot®-airojen komposiittiosat valmistaa ja airot kokoaa suomalainen sopimusvalmistaja Leomuovi Oy.

Kumppanipohjaisessa mallissa Päijän keskittyy tuotteiden kehittämiseen, laadunhallintaan, myyntiin, brändiin ja kansainvälisen jälleenmyyntiverkoston rakentamiseen.

Päijänin toiminta jatkuu Lahden seudulla

Päijänin toiminta jatkuu uusissa toimitiloissa osoitteessa Soisalmentie 3, 15860 Hollola, muutaman kilometrin päässä nykyisestä tehtaasta. Tiloihin sijoittuvat showroom, verkkokaupan noutopiste sekä veneiden varustelu ja välivarastointi. Järjestely ei vaikuta tuotteiden saatavuuteen, takuuehtoihin tai asiakkaiden palveluihin.

Muutos on valmisteltu henkilöstön kanssa siten, ettei kukaan vakituisista tuotantohenkilöistä jää työttömäksi. Osa jatkaa Päijänillä uusissa tehtävissä, osa on työllistynyt muihin yrityksiin ja yksi henkilö siirtyy eläkkeelle.

– Nykyisellä henkilöstöllämme on ollut merkittävä rooli Päijänin uuden vaiheen rakentamisessa. Halusimme kantaa vastuumme ihmisistä ja varmistaa jokaiselle selkeän suunnitelman tulevaisuuteen, Mäkelä sanoo.



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Muutoksen tuulet puhaltavat. Päijän jatkaa matkaa kohti kansainvälisiä vesiä uudella strategialla.
Muutoksen tuulet puhaltavat. Päijän jatkaa matkaa kohti kansainvälisiä vesiä uudella strategialla.
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Päijän soutuveneet ovat tunnettuja vakaudestaan, korkeasta laadustaan ja uniikista patentoidusta valmistustavastaan.
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AMT Veneillä vuosikymmenten kokemus korkealaatuisesta venevalmistuksesta.
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Päijän Boats Oy / AMT-Veneet Oy

Päijän Boats Oy

Päijän on suomalainen soutuvenebrändi. Sen lasikuituveneitä on valmistettu vuodesta 1969 lähtien, yhteensä yli 70 000 kappaletta. Valikoimaan kuuluvat soutuveneet, lisävarusteet sekä modulaariset ja teleskooppiset Aerot®-airot.

paijanboats.com

AMT-Veneet Oy

AMT-Veneet Oy on kontiolahtelainen moottorivenevalmistaja, jolla on yli 30 vuoden kokemus ja yli 35 000 valmistettua venettä. AMT:n veneet tunnetaan turvallisuudesta, ajettavuudesta ja korkeatasoisesta viimeistelystä.
amtboats.com

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